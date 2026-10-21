Lời chúc đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng cho Tuấn Hưng khi đàn em sang Mỹ sống

Động thái của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Tuấn Hưng thu hút sự chú ý.

Mới đây, dưới dòng trạng thái mới của Tuấn Hưng trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi lời nhắn: "Mong em có được sự bình yên, vui vẻ, đắt show và hạnh phúc em nhé!". Lời chúc ngắn gọn nhưng thể hiện sự quan tâm của Đàm Vĩnh Hưng dành cho đồng nghiệp. Nam ca sĩ mong Tuấn Hưng có cuộc sống bình yên, tinh thần vui vẻ, công việc thuận lợi và gia đình hạnh phúc.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời nhắn đến Tuấn Hưng

Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng đều là những giọng ca quen thuộc của nhạc Việt, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cả hai có sự giao lưu, tương tác với đồng nghiệp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Lời nhắn của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Tuấn Hưng cũng nhận được sự chú ý trong bối cảnh giọng ca Tìm lại bầu trời đang có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống, từ môi trường sinh sống đến định hướng công việc.

Cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng chia sẻ về quyết định sang Mỹ sinh sống và phát triển công việc. Nam ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của ông bầu Thomas Nguyễn - chồng ca sĩ Hồng Ngọc để phát triển hoạt động tại thị trường hải ngoại. Theo thỏa thuận, các con của anh được hưởng chính sách miễn học phí nếu sang Mỹ sinh sống, học tập trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Ở Mỹ, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Anh tự chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đến trường, sáng tác và thu âm. Trong khi đó, Hương Baby - bà xã Tuấn Hưng tiếp tục duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam và thường xuyên trở về nước giải quyết công việc.

Gần đây, Tuấn Hưng cũng trở lại sân khấu, tiếp tục công việc ca hát đã gắn bó hơn 30 năm. Tuy nhiên, những hình ảnh nam ca sĩ biểu diễn tại Mỹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người so sánh sân khấu anh tham gia tại Mỹ với những sân khấu lớn mà anh từng biểu diễn ở Việt Nam, đồng thời đưa ra những bình luận thiếu thiện chí về địa điểm và tính chất chương trình.

Tuấn Hưng và vợ con hiện đang sống ở Mỹ

Trước những luồng ý kiến này, Tuấn Hưng đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm. Nam ca sĩ nhìn lại hành trình hơn 30 năm làm nghề, từ những ngày tháng trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn đến khi có thể sống bằng giọng hát, chăm lo cho gia đình và theo đuổi đam mê. Anh khẳng định dù biểu diễn ở đâu, bản thân vẫn đang lao động bằng chính nghề nghiệp đã lựa chọn.

Đáng chú ý, Tuấn Hưng cho rằng quy mô sân khấu không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một buổi biểu diễn. Theo anh, sân khấu lớn hay nhỏ đều đáng được trân trọng, điều quan trọng là nghệ sĩ có biểu diễn hết mình và xứng đáng với thời gian, tiền bạc mà khán giả bỏ ra hay không.

Nam ca sĩ thừa nhận nghệ sĩ hoạt động trước công chúng phải chấp nhận những lời nhận xét, kể cả ý kiến không dễ nghe. Khán giả có quyền đánh giá giọng hát, cách biểu diễn và phát ngôn của anh, nhưng những góp ý đó cần dựa trên sự thật và tinh thần tôn trọng.