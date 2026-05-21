Lời ân hận muộn màng của ca sĩ Sơn Ngọc Minh: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, người trong gia đình..."

Liên quan đến vụ “Bắt ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh” như đã thông tin, ngày 20/5, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Đến nay, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 70 người về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” có 2 trường hợp nghệ sĩ là Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật, SN 1967, quê phường Phú Xuân, TP Huế; hiện ngụ phường Tân Tạo, TP HCM) và Sơn Ngọc Minh (ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic, SN 1990, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai đã sử dụng ma tuý đá từ trước Tết Nguyên đán tới nay thì bị phát hiện bắt giữ. Nam ca sĩ khai thường sử dụng cùng với những người bạn chơi chung.

Nói về thời điểm bị bắt, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic khai được bạn mời lên TP.HCM để "chơi" ma tuý. Do vậy, nam ca sĩ rời nhà lên TP HCM và cùng bạn sử dụng ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. “Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…”, nam ca sĩ nói.

Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Long Nhật khai thường sử dụng ma tuý cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật và một số người bạn của Minh Nhật. Trong số này có người giúp việc của ca sĩ Long Nhật.

Trong lần bị bắt quả tang sử dụng ma tuý tại nhà riêng ở phường Tân Tạo, TP HCM, Long Nhật khai rõ đã liên hệ với người bán là Kiều Quốc Nhã. Thời điểm trên, nam ca sĩ mua ma tuý đá với giá 500.000 đồng và chuyển khoản thanh toán 1 triệu đồng, bao gồm cả chi phí cho người giao hàng.

Quản lý là người nhận hàng. Bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá và “nấu” ma tuý là do người quản lý thực hiện, còn ca sĩ Long Nhật chỉ tham gia cùng sử dụng tại căn nhà của ca sĩ Long Nhật. “Mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước là đừng dùng cái này nữa”, Long Nhật trình bày. Nam ca sĩ cho biết từng nói với quản lý Minh Nhật và nhóm bạn của người này rằng đừng bày ma túy ra sử dụng vì anh không còn muốn dùng nữa.

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn TP HCM trong quý 1/2026, Công an TP HCM phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Qua đó, công an đã bắt, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 ngườii theo quy định pháp luật.