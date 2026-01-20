Phi đội HSM-41 của Hải quân Hoa Kỳ trở thành đơn vị đầu tiên nhận được 4 chiếc MH-60R vào tháng 12 năm 2005. Họ đã phê duyệt việc sản xuất MH-60R vào tháng 4 năm 2006, và dự định mua khoảng 291 đơn vị, máy bay sẽ tiếp tục phục vụ cho đến những năm 2050.