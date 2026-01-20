HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lockheed Martin bàn giao chiếc trực thăng MH-60R thứ 350 cho khách hàng

Sao Đỏ |

Mới đây Tập đoàn Lockheed Martin thông báo đã bàn giao chiếc trực thăng đa năng MH-60R Romeo thứ 350 cho đối tác.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Chiếc máy bay lên thẳng này đã được bàn giao cho Phi đội Trực thăng 41 (HSM-41) thuộc Hải quân Hoa Kỳ, nơi huấn luyện phi công và thành viên phi hành đoàn vận hành MH-60R.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Mẫu trực thăng hải quân MH-60R mới nhất thuộc dòng Seahawk được phát triển và lắp ráp bởi Sikorsky, trang bị hệ thống tác chiến của Lockheed Martin. Đến nay, tổng số giờ bay của toàn bộ phi đội MH-60R được giao đã vượt quá 1 triệu giờ.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Nhiệm vụ chính của MH-60R là trinh sát và tác chiến chống tàu nổi cũng như tàu ngầm. Chúng còn có thể được sử dụng để cung cấp chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và chuyển tiếp tín hiệu.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 4.

Chưa dừng lại đây, máy bay còn thực hiện được hoạt động tìm kiếm cứu nạn, sơ tán y tế, vận chuyển binh lính và hàng hóa lên tàu trên biển, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho các hoạt động hải quân trên đất liền.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 5.

Kiến trúc điện tử hàng không mở của trực thăng MH-60R cho phép tích hợp nhanh chóng các cảm biến và những loại vũ khí hiện đại nhất.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 6.

Thiết kế hướng mạng của MH-60R đảm bảo liên lạc và trao đổi dữ liệu liền mạch với phương tiện chống tàu ngầm khác, nâng cao nhận thức tình huống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp các hoạt động tác chiến.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 7.

Phi đội HSM-41 của Hải quân Hoa Kỳ trở thành đơn vị đầu tiên nhận được 4 chiếc MH-60R vào tháng 12 năm 2005. Họ đã phê duyệt việc sản xuất MH-60R vào tháng 4 năm 2006, và dự định mua khoảng 291 đơn vị, máy bay sẽ tiếp tục phục vụ cho đến những năm 2050.

Lockheed Martin bàn giao trực thăng mh - 60 r thứ 350 cho Hải quân Hoa Kỳ - Ảnh 8.

Lockheed Martin đã bàn giao trực thăng MH-60R cho lực lượng vũ trang Mỹ, Australia, Đan Mạch, Saudi Arabia, Ấn Độ, Hy Lạp và Hàn Quốc, và dự kiến sẽ tiếp tục giao hàng cho Tây Ban Nha và Na Uy.

