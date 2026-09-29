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Lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau

Tân Lộc
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Chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) đã làm nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, trong đó có cả nhà làm tường gạch cũng bị sập, đồ đạc bị cuốn bay khắp nơi.

Theo người dân địa phương, trận lốc kéo dài hơn 10 phút, làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở hai ấp 2 và 4 của xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau), cuốn bay mái tôn và đồ đạc. Chỉ sau vài phút, nhiều nhà làm bằng tường gạch cũng bị kéo đổ.

Ông Trịnh Hoàng Đen (xã Nguyễn Phích) cho biết, ông chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy mạnh như vậy xảy ra trên địa bàn. Nhà con trai ông bị sập hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng.

- Ảnh 1.

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập và tốc mái. Ảnh người dân địa phương.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích cho biết, chính quyền bước đầu ghi nhận 11 căn nhà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là số liệu ban đầu, xã đang tiếp tục rà soát các khu vực khác để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn tài sản còn lại, tìm nơi ở tạm, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Tags

cà mau

lốc xoáy

thiệt hại

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