Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 10 giờ sáng 29-9, các cơn dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.



Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Ninh Bình

Theo đó, lốc xoáy tại Ninh Bình đã làm 9 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người, Hồng Phong 1 người, Gia Hưng 1 người, Chất Bình 1 người); 18 người bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người, Hải Anh 3 người, Hồng Phong 2 người, Chất Bình 6 người).

Lốc xoáy ở Ninh Bình khiến hơn 100 ngôi nhà bị sập và hư hỏng

Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo dông lốc, nhiều địa phương trong tỉnh đã ghi nhận thiệt hại lớn về nhà cửa, hạ tầng, nông nghiệp. Toàn tỉnh có 11 nhà cấp 4 bị sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái; 5 điểm trường học, 1 trạm y tế và 2 mái đình chợ bị hư hại.

Hệ thống điện chịu ảnh hưởng nặng nề với 53 cột điện gãy đổ, nhiều đường dây bị đứt; một trạm biến áp tại phường Hoa Lư bị cháy; một số biển quảng cáo bị gãy đổ

Lốc xoáy kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Tại kè Hải Thịnh III (Hải Hậu), sóng lớn làm sạt lở 3 vị trí với diện tích khoảng 300 m2, lực lượng chức năng đã xử lý bước đầu bằng giải pháp gia cố tạm thời.

Trong nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ; gia súc, gia cầm thiệt hại đang được thống kê.

Trước tình hình này, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, tổ chức kiểm tra, ứng cứu, gia cố đê điều, đảm bảo an toàn nhà cửa, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, khẩn trương thu hoạch nông sản với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".