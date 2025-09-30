Lốc xoáy gầm rú cuốn phăng nhà cửa, làng quê Ninh Bình chìm trong tang thương

VIDEO
Sáng sớm 29/9, cơn lốc xoáy quét qua vùng ven biển tỉnh Ninh Bình (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ). Chỉ trong ít phút, gió dữ đã cuốn bay mái nhà, làm sập hàng loạt công trình, khiến người dân bàng hoàng.
Xã Quỹ Nhất là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lốc xoáy này.
Theo thống kê sơ bộ, tại xã có 4 người tử vong, 4 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn. Những con số này chỉ là một phần trong bức tranh tang thương rộng lớn ở Ninh Bình.
Chiều 30/9, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, nơi không khí tang tóc vẫn bao trùm từng mái nhà. Tiếng khóc nghẹn, ánh mắt thất thần hiện lên trên từng khuôn mặt, người dân trong thôn gác lại mọi công việc đến thăm hỏi, chia buồn với những gia đình có người thiệt mạng.
Thoát chết sau cơn lốc, ông Lương Văn Khuênh (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Gái (78 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử.
Cơn lốc xoáy gầm rú, kéo đổ sập ngôi nhà của ông bà chỉ trong chưa đầy 5 phút.
Thoát chết trong gang tấc nhờ ẩn trong gian bếp, song hai ông bà vẫn đau xót khi mái ấm quen thuộc bị san phẳng sau cơn lốc.
Cách đó không xa, căn nhà cấp 4 của bà Trần Thị Râng (SN 1950) chỉ còn là đống hoang tàn. Sống một mình, bà đã không qua khỏi khi cơn lốc sáng 29/9 ập đến.
Ông Trần Văn Hạnh, em ruột bà Râng, nghẹn ngào cho biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đã tan biến. "Chúng tôi dự định sang tháng 10 sửa lại căn nhà, nhưng chị tôi đã không còn...", ông nghẹn lời.
Ánh mắt thất thần, ông Hạnh chỉ vào nơi từng treo ảnh người chị gái vừa ra đi trong cơn thiên tai.
Anh Trần Văn Giang, cháu ruột bà Râng, chỉ biết đứng bên đống đổ nát, lòng trĩu nặng nỗi đau.
Người thân trong gia đình bà Râng dọn dẹp đống hoang tàn sau cơn lốc xoáy ngày 29/9.
Cũng trong xã, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1952) bị sập hoàn toàn. Ông Khanh là một trong 4 nạn nhân tử vong tại xã Quỹ Nhất.
Khung cảnh tan hoang hiện rõ trên từng con đường, ngõ xóm.
Nhiều mái nhà bị thổi bay, tường đổ nát, đồ đạc trôi lộn xộn khắp nơi. Cây cối bật gốc, những cột điện nghiêng ngả, tạo nên hình ảnh hỗn loạn và đáng sợ.
Không ai có thể hình dung sự yên bình của làng quê ven biển bỗng chốc biến mất chỉ trong vài phút.
Ngay sau khi cơn lốc xoáy qua đi, chính quyền xã Quỹ Nhất nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, chăm sóc người bị thương và phối hợp cùng lực lượng địa phương khắc phục thiệt hại ban đầu.
Mưa bão ở Ninh Bình còn khiến nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng. Hiện tại, chính quyền tỉnh Ninh Bình và và các đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống cho người dân.