Lốc xoáy gầm rú cuốn phăng nhà cửa, làng quê Ninh Bình chìm trong tang thương

Chiều 30/9, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, nơi không khí tang tóc vẫn bao trùm từng mái nhà. Tiếng khóc nghẹn, ánh mắt thất thần hiện lên trên từng khuôn mặt, người dân trong thôn gác lại mọi công việc đến thăm hỏi, chia buồn với những gia đình có người thiệt mạng.