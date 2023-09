'Lộc biển' dạt vào bờ, người dân Cửa Lò phấn khởi mang bao tải ra nhặt

Ngày 28/9, ông Trần Xuân Vinh - Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, ngày 27/9, hàng loạt con ngao biển bị sóng đánh dạt vào bờ trên địa bàn phường này. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã mang bao tải ra nhặt ngao về bán và sử dụng.

Ngao biển bị sóng đánh dạt vào bờ biển Cửa Lò sau đợt mưa lớn.

Theo đó, hai ngày qua trên địa bàn TX. Cửa Lò xuất hiện mưa to và rất to. Sau khi mưa ngớt, người dân ra biển thì bất ngờ phát hiện hàng loạt con ngao biển (ngao giấy, ngao hồng, vạng) bị sóng đánh dạt vào bờ khu vực đảo Lan Châu. Những con ngao rất to với số lượng lớn bị sóng đánh dạt nằm rải rác khoảng 1km trên bờ biển .

Nghe tin ngao biển dạt vào bờ nhiều, hàng trăm người dân địa phương đã mang theo rổ, bao tải ra biển nhặt ngao về. Có điểm, ngao bị đánh dạt chất thành đống, người dân chỉ việc ra hốt về. Lượng ngao biển trôi dạt vào bờ nhiều, có người nhặt được 5-10kg, có người nhặt được cả bao tải hàng chục kg.

Cả trăm người dân đổ xô ra bờ biển nhặt ngao về ăn.

Người dân phấn khởi vì "lộc biển" trôi dạt vào bờ nhiều.

Được biết, loại ngao bị dạt vào bờ này khác với loại ngao người dân nuôi. Loại ngao biển này có kích thước to, chất lượng ngon và bán được với giá từ 20-30 nghìn đồng/1kg. Những con có kích thước lớn có thể bán được với giá 50-60 nghìn đồng/1kg.

Có điểm, ngao bị sóng đánh dạt thành từng đống.

Người dân vui mừng ra bờ biển nhặt "lộc" về.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong tháng 9 ngao biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Mỗi lần ngao bị đánh dạt vào bờ, người dân lại phấn khởi ra vớt lộc về ăn.

Đến trưa 28/9, trên bờ biển Cửa Lò có rất nhiều vỏ ngao bị đánh dạt vào bờ.

Vỏ ngao nằm dày đặc trên bờ biển.