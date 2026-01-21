Loạt xe Toyota hybrid giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Yaris Cross rẻ nhất cũng được giảm, có mẫu giảm tới 200 triệu đồng

Hôm nay (20/1), Toyota Việt Nam (TMV) công bố giảm giá niêm yết cho 4 dòng xe sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam.

Cụ thể, Toyota Alphard được giảm nhiều nhất lên đến 200 triệu đồng, đưa giá từ 4,615 tỷ đồng nay chỉ còn 4,415 tỷ đồng. Khách hàng chọn màu trắng ngọc trai và nâu ánh vàng sẽ phải trả thêm 20 triệu đồng.

Toyota Alphard giảm 200 triệu đồng. Ảnh: FB

Trong khi đó, mẫu Camry phiên bản HEV Top được giảm 70 triệu đồng, từ mức 1,53 tỷ đồng nay chỉ còn từ 1,46 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc giá bán Camry bản HEV Top hiện có giá bằng với bản HEV Mid. Sự khác biệt là phiên bản Top có cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa lọc Ion âm, còn bản Mid chỉ có cửa sổ trời đơn và không có lọc Ion. Trước đó, Camry HEV Top từng được áp dụng khuyến mãi giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 153 triệu đồng.

Toyota Camry Top giảm 70 triệu đồng. Ảnh: TMV

Đối với Corolla Cross HEV, giá niêm yết của mẫu xe này từ mức 905 triệu đồng giảm 40 triệu đồng nay chỉ còn 865 triệu đồng. Màu trắng ngọc trai và đỏ vẫn có giá cao hơn 8 triệu đồng, ở mức 873 triệu đồng. Như vậy, bản hybrid của dòng xe này chỉ hơn bản thuần xăng 45 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross HEV giảm giá 40 triệu đồng. Ảnh: Thùy Trag

Cuối cùng là Yaris Cross HEV, giá niêm yết của xe giảm 37 triệu đồng, từ mức 765 triệu đồng nay chỉ còn 728 triệu đồng. Mức giá này tăng thêm 8 triệu đồng với khách chọn màu trắng ngọc trai, tăng thêm 12 triệu đối với 3 màu khác gồm trắng ngọc trai nóc đen, xanh nóc đen, cam nóc đen.

Toyota Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Dũng

Tuy nhiên, điều mà người tiêu dùng tỏ ra tiếc nuối là việc mẫu xe ăn khách Innova Cross HEV không nằm trong danh sách giảm giá lần này. Đây là mẫu xe hybrid bán nhiều nhất Việt Nam năm 2025 khi ghi nhận 3.021 chiếc, tăng 560 chiếc so với năm trước đó. Giá bán của mẫu xe này hiện ở mức 1,005 tỷ đồng.

Nguồn số liệu: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam

Giới chuyên môn nhận định, động thái này cho thấy sự quyết liệt của TMV trong việc gia tăng doanh số cũng như mong muốn tăng thị phần đối với dòng xe hybrid tại thị trường Việt Nam. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tổng doanh số xe hybrid toàn thị trường trong năm 2025 đạt 14.171 chiếc, tăng 4.305 chiếc so với năm trước đó, tương đương 30,38%. Trong đó, Toyota bán 8.389 chiếc, chiếm thị phần gần 60%.