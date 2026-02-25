Loạt xe sang rục rịch đổ bộ Việt Nam trong năm nay

Bên cạnh nhóm xe phổ thông, phân khúc xe sang ở Việt Nam trong năm 2026 hứa hẹn trở nên sôi động nhờ hàng loạt cái tên mới. Trong đó, nhiều xe thương hiệu châu Âu dự kiến được hưởng lợi từ lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Đây được đánh giá là điều kiện thuận lợi để các hãng xe châu Âu đưa thêm các mẫu mã mới về Việt Nam, từ đó kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng doanh số so với năm cũ.

Bắt đầu với Mercedes-Benz , ngay từ đầu năm, hãng xe Đức này đã công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam với loạt mẫu xe đặc biệt, trải dài các phân khúc của thương hiệu.

Nổi bật trong số đó là G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn cùng Mercedes-AMG G 63 mới.

Mẫu mui trần siêu sang Mercedes-Maybach SL 680 Monogram.

Ngoài ra, Mercedes-Benz Việt Nam cho biết đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Động thái nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ.

Một hãng xe Đức khác hứa hẹn sẽ hoạt động năng nổ trong năm 2026 này là Audi. Theo đó, thương hiệu này có kế hoạch đưa tới thị trường Việt Nam 7 mẫu xe mới, bao gồm: Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron.

Trong số trên, những sản phẩm mang tên e-tron là xe thuần điện hoàn toàn mới. Sự góp mặt của các tân binh này giúp làm phong phú hơn dải sản phẩm điện hóa của Audi tại Việt Nam, vốn đang có Q6 e-tron, Q8 e-tron và e-tron GT/RS e-tron GT.

Audi Q6 Sportback e-tron.

Đối với người tiêu dùng yêu thích xe Nhật, hệ thống đại lý đã bắt đầu nhận cọc thế hệ mới của Lexus ES, dự kiến về nước vào giữa năm.

Theo giới tư vấn bán hàng, Lexus ES 2026 sẽ có giá tạm tính dao động 2,36-3,14 tỷ đồng. Trong đó, xe dự kiến có 2 phiên bản hybrid ES 350h cùng phiên bản cao cấp ES 500e thuần điện.

Ở thế hệ hiện hành đang bán tại Việt Nam, Lexus ES chỉ có 2 phiên bản gồm ES 250 giá 2,36 tỷ đồng và ES 300h giá 3,14 tỷ đồng. Mẫu sedan hạng sang cỡ trung này cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe châu Âu như BMW 5-Series (2,589-3,099 tỷ đồng), Mercedes-Benz E-Class (2,499-3,209 tỷ đồng) hay Volvo S90 (2,75 tỷ đồng).

Lexus ES thế hệ mới có sự lột xác về thiết kế, đồng thời bổ sung bản thuần điện.

Cuối cùng là thương hiệu mới Lotus, dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt trong quý I/2026 thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Đây là hãng xe thể thao hạng sang xuất xứ từ Anh quốc, cạnh tranh với Porsche.

Dù là một thương hiệu đã có chỗ đứng trong làng xe thể thao nhưng Lotus vẫn là cái tên khá xa lạ với người dùng đại chúng Việt Nam. Trong quá khứ, từng có một số mẫu xe của Lotus được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với số lượng hạn chế như Lotus Evora GT, Lotus Exige Sport 420 Final Edition hay Lotus Elise S2.

Hiện chưa rõ Lotus sẽ phân phối mẫu xe nào khi chính thức vào Việt Nam. Trên các thị trường quốc tế, hãng này đang bán 4 mẫu xe là Evija, Emira, Emeya và Eletre.

Trong số này, Eletre là SUV chạy điện có ngoại hình khá giống Lamborghini Urus. Đây là ứng viên hàng đầu trong dàn xe Lotus có thể được đưa về Việt Nam để phù hợp với xu hướng chuộng gầm cao và điện hóa.

Mẫu SUV điện Lotus Eletre. Ảnh: Paultan

Tại thị trường Malaysia, Lotus Eletre phiên bản mới 2026 có giá khởi điểm 499.000 ringgit, quy đổi khoảng 3,3 tỷ đồng. Xe được trang bị tiêu chuẩn pin dung lượng 112 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500-600 km với mỗi lần sạc, tùy phiên bản cấu hình.

Trong số những cái tên nêu trên, có rất nhiều mẫu xe mang cấu hình hybrid hoặc thuần điện. Điều này phản ánh sự thích nghi của các hãng xe sang trong bối cảnh chính sách về môi trường và khí thải tại Việt Nam ngày càng siết chặt.