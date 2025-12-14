Loạt xe rút khỏi Việt Nam năm nay: Phần lớn giá dưới 1 tỷ đồng, có những mẫu bị thế chỗ bằng xe mới hấp dẫn hơn

Năm 2025 chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét trong danh mục sản phẩm của các hãng xe tại Việt Nam. Bên cạnh làn sóng xe mới gia nhập thị trường, không ít mẫu xe quen thuộc đã âm thầm rút lui, khép lại vòng đời hoặc tạm dừng để nhường chỗ cho một mẫu mới nằm ở cùng phân khúc.

Toyota Innova

Toyota Innova không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên website chính thức của Toyota Việt Nam. Theo xác nhận từ hãng, mẫu MPV này đã hết hàng và sẽ không tiếp tục được phân phối tại thị trường trong nước.

Việc Innova rút khỏi danh mục bán hàng diễn ra trong bối cảnh Toyota đã giới thiệu Innova Cross, một dòng sản phẩm hoàn toàn mới với định hướng thiết kế và khách hàng khác biệt, đặc biệt lại có bản 2.0G mới gần đây với mức giá rẻ hơn. Doanh số của Innova cũng dần lao dốc kể từ khi Innova Cross xuất hiện.

Ngoại hình của Innova Cross mang dáng dấp thể thao và hiện đại hơn, trong khi Innova giữ kiểu dáng trung tính, ít thay đổi qua nhiều năm. Trang bị của Innova Cross cũng cao cấp hơn hẳn. Nhìn tổng thể, Innova Cross không chỉ đóng vai trò là mẫu xe kế nhiệm mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, từ một mẫu MPV thiên về dịch vụ sang dòng xe đa dụng, nhiều công nghệ và phù hợp hơn với thị hiếu người dùng hiện nay.

Mazda6

Mặc dù vẫn còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng trên website chính thức, Mazda6 đã không còn được bán tại các đại lý.

Trong bảng giá của Mazda tại Việt Nam, Mazda6 có 5 phiên bản, giá từ 769 triệu đến 899 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Camry (1,22-1,53 tỷ đồng). Tuy nhiên, sức bán của Mazda6 lại thấp hơn nhiều so với Camry.

Từ sau năm 2022, sức tiêu thụ của Mazda6 giảm mạnh qua từng năm. Đến năm 2024, doanh số của mẫu xe này chạm mức thấp nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam với 612 xe bán ra. Bước sang năm 2025, lượng xe giao đến tay khách hàng chỉ còn 56 chiếc, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Mazda6 khi thị hiếu người dùng dịch chuyển.

Không chỉ Mazda6, toàn bộ phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng suy giảm doanh số trong nhiều năm liên tiếp. Sự trỗi dậy của SUV và crossover với lợi thế về khoảng sáng gầm, tính đa dụng và khả năng thích ứng tốt hơn với điều kiện giao thông đô thị khiến sedan cỡ D dần mất ưu thế cạnh tranh.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander hiện không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên website chính thức của Mitsubishi Việt Nam. Tại các đại lý, nhân viên bán hàng xác nhận mẫu xe này đã ngừng nhận đặt cọc từ vài tháng trước, nguồn xe gần như cạn và không có thông tin về việc hãng sẽ bổ sung lô hàng mới.

Diễn biến này phản ánh trực tiếp tình trạng tiêu thụ kém kéo dài của Outlander trong năm nay. Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, mẫu xe này không ghi nhận doanh số trong 3 tháng liên tiếp là tháng 9, 10 và 11.

Một phần nguyên nhân đến từ việc Outlander tại Việt Nam đã chậm nhịp so với thị trường quốc tế. Mẫu xe đang bán trong nước vẫn thuộc thế hệ thứ ba, trong khi Mitsubishi trên toàn cầu đã giới thiệu Outlander thế hệ thứ tư với thiết kế mới. Song song với đó, Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu Destinator, "giẫm chân" đúng vào phân khúc của Outlander hiện nay.

Ford Explorer

Ford Explorer hiện không còn xuất hiện trên website chính thức của Ford Việt Nam. Cùng với việc mẫu SUV cỡ lớn này liên tục được áp dụng mức giảm giá sâu trong nhiều tháng, diễn biến trên khiến thị trường đặt dấu hỏi về khả năng Explorer đã tạm dừng phân phối tại Việt Nam.

Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng, Ford Explorer đã tiêu thụ hết lô xe hiện hành và chưa có kế hoạch nhập thêm trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía Ford Việt Nam cho biết việc Explorer bị gỡ khỏi website xuất phát từ lý do xe đã hết hàng, chưa phải thông báo ngừng bán chính thức.

Ford Explorer đang được bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt từ năm 2022. Ở giai đoạn đầu, mẫu xe này từng thu hút sự chú ý lớn và có thời điểm bị đội giá tại đại lý. Tuy nhiên, khi phân khúc xuất hiện thêm các lựa chọn mới như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont X, mẫu xe Mỹ dần mất lợi thế, đặc biệt khi giá bán niêm yết cao hơn đáng kể.

Số liệu bán hàng cho thấy xu hướng này ngày càng rõ. Năm 2024, Ford Explorer đạt doanh số 689 xe, chỉ bằng khoảng một nửa so với Hyundai Palisade. Bước sang năm 2025, lượng xe bán ra mới đạt 133 chiếc.

Honda Civic Type R

Sau ba năm phân phối chính hãng tại Việt Nam, Honda Civic Type R đang tiến tới giai đoạn khép lại hành trình của mình. Hồi tháng 10/2025, hãng thông báo chỉ còn 10 chiếc nhận đặt hàng.

Civic Type R được Honda giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Nhật mang một mẫu xe hiệu suất cao đúng nghĩa về thị trường trong nước. Ngay khi xuất hiện, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chơi xe nhờ cấu hình thuần chất thể thao, khác biệt rõ rệt so với các dòng xe phổ thông.

Sức hấp dẫn lớn nhất của Civic Type R đến từ hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0L cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp.

Dù có mức giá tiệm cận 3 tỷ đồng, ngang ngửa một số mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ, Civic Type R vẫn duy trì được một cộng đồng người chơi riêng. Nhóm khách hàng này sẵn sàng đánh đổi tiện nghi để tìm kiếm cảm giác lái nguyên bản, sự kiểm soát trực tiếp và trải nghiệm cơ khí thuần khiết sau vô-lăng, điều ngày càng hiếm trên thị trường.