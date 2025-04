Loạt xe ra mắt Việt Nam tháng 4/2025: Đều là SUV, có cả máy xăng, hybrid, giá dự kiến từ khoảng 600 triệu đến... gần 9 tỷ đồng

Honda HR-V

Nhiều tư vấn bán hàng đại lý trên toàn quốc đã thông báo nhận đặt cọc Honda HR-V 2025 với dự kiến xe sẽ ra mắt ngày 4/4 tới đây. Thông tin này chưa được Honda Việt Nam xác nhận.

Honda HR-V 2024 là bản nâng cấp facelift, đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) vừa diễn ra hồi cuối tháng 3. Theo người bán tiết lộ, HR-V có 3 phiên bản G, L và RS với thiết kế tinh chỉnh nhẹ và một số trang bị thay đổi so với trước đây.

Honda HR-V 2025 tại triển lãm Bangkok diễn ra hồi cuối tháng 3. Ảnh: Hoàng Dũng

Bản tiêu chuẩn HR-V G dự kiến giá vẫn từ 699 triệu đồng. Bản này sẽ được nâng cấp gương chiếu hậu ngoài gập/mở tự động, gương bên trong chống chói tự động, ghế da thay vì ghế nỉ, cảm biến va chạm sau và cảm biến áp suất lốp.

HR-V L có giá dự kiến khoảng 826 triệu đồng, hứa hẹn có ghế lái chỉnh điện, cốp mở điện, gương tự cụp khi lùi, thêm Honda Connect, LaneWatch, túi khí và loa. Động cơ đổi từ máy 1.5L tăng áp sang máy 1.5L hút khí tự nhiên tương tự bản tiêu chuẩn.

Bản cao nhất RS sử dụng động cơ hybrid 1.5L, ngoài những trang bị như bản L sẽ có thêm sạc điện thoại không dây.

Honda ICON e:

Khác với HR-V, Honda ICON e: đã được thông báo sẽ ra mắt chính thức vào ngày 4/4. Nếu dự kiến là chính xác, hai mẫu xe của Honda có thể ra mắt cùng ngày và cùng sự kiện.

So với Honda Vision, ICON e: có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn. Ảnh: Hoàng Dũng

Thực tế, hãng đã trưng bày và giới thiệu Honda ICON e: tại triển lãm ô tô xe máy Việt Nam (VMS 2024). Thông số cũng đã được công bố đầy đủ. Ngày 4/4 tới đây chủ yếu là công bố giá bán chính thức.

Honda ICON e: có đèn chiếu sáng và đèn hậu LED toàn phần, bánh trước có CBS, đồng hồ tốc độ dạng LCD đơn sắc, cổng sạc USB trong hốc đồ nhỏ dưới tay lái, cốp 26 lít, chìa khóa cơ. Động cơ điện công suất 1,5 kW, tạo ra tối đa 2,42 mã lực và 85 Nm mô-men xoắn, tốc độ tối đa 49 km/h.

Kia Sorento

Tương tự HR-V, thời gian Kia Sorento 2025 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam cũng đến từ đại lý. Một đại lý ở Hà Nội cho biết Kia Sorento 2025 đã được lên kế hoạch ra mắt vào cuối tháng 3.

Tuy nhiên, nay đã tháng 4, hãng vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc này. Thực tế, việc đẩy lùi thời gian ra mắt Sorento không phải lần đầu. Một đại lý ở TP. HCM cho biết Sorento mới từng có lịch ra mắt trước đó nhưng phải hoãn lại.

Nếu không thay đổi, Sorento mới sẽ có động cơ tương tự Sorento hiện có ở Việt Nam gồm diesel 2.2L, xăng 2.5L và 1.6L hybrid. Ảnh: Top Gear

Dù vậy, vẫn có thể khẳng định một điều, thời gian ra mắt bản mới của Sorento đang rất gần. Trước đó, hồi tháng 9/2024, một chiếc Kia Sorento 2025 đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải tại Hà Nội.

Phía đại lý cho biết rằng chưa có thông tin trang bị cụ thể của Sorento 2025. Chỉ biết, thiết kế của mẫu xe này sẽ được tinh chỉnh với nhiều điểm tương đồng Carnival. Tham khảo mẫu xe bán ở Philippines, nội thất có thay đổi nhỏ (phía sau vô-lăng là cụm màn hình cong kết hợp giữa 2 màn hình 12,3 inch). Nhiều khả năng, Sorento mới vẫn dùng động cơ từ bản cũ.

Skoda Kushaq

Một số tư vấn bán hàng đại lý đã nhận cọc sớm mẫu Skoda Kushaq lắp ráp ở Việt Nam với giá tạm tính 600-700 triệu đồng. Dự kiến xe sẽ ra mắt trong tháng 4 hoặc tháng 5/2025. Thông tin này chưa được Skoda Việt Nam xác nhận.

Cách đây khoảng một tháng, những chiếc Skoda Kushaq đã được bắt gặp trong trung tâm kiểm định khí thải tại Hà Nội. Nhiều khả năng, đó chính là những chiếc xe lắp ráp đầu tiên đã được xuất xưởng. Trước đó, hồi tháng 10/2024, Skoda Kushaq cũng được giới thiệu tại VMS 2024.

Kushaq từng xuất hiện tại Vietnam Motor Show 2024, tại trạm đăng kiểm khí thải Hà Nội hay di chuyển trên đường. Ảnh: AP Team, Đặng Quang Minh

Nếu giá dự tính là chính xác, Kushaq sẽ khá cạnh tranh trong phân khúc khi các đối thủ như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos hay Hyundai Creta cũng nằm trong tầm giá này. Ngoài Kushaq, một mẫu SUV cỡ B/B+ khác cũng dự kiến sớm ra mắt là Honda HR-V 2025 và thường định giá nhỉnh hơn đối thủ.

Dựa vào hình ảnh chiếc xe xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải, có thể kỳ vọng Kushaq bản thương mại có trang bị ngoại thất giống xe trưng bày tại VMS 2024. Theo đó, xe được trang bị bộ mâm 17 inch phối tông màu tương phản, màn hình 10 inch cảm ứng, chưa có gói an toàn ADAS.

Tham khảo thị trường Ấn Độ, Kushaq có các tùy chọn động cơ 1.0L 115 mã lực kèm hộp số 6 cấp, và 1.5L 150 mã lực kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Hiện chưa rõ xe ở Việt Nam dùng loại động cơ nào.

Mercedes-Benz G 580

Một số đại lý Mercedes-Benz cho biết, mẫu xe điện G 580 có khả năng được giới thiệu đến khách hàng trong quý 2/2025, thậm chí có thể ra mắt ngay trong tháng 4 này. Trước đó, từ đầu tháng 12/2024, các đại lý cũng đã nhận đặt hàng mẫu xe này với giá bán tạm tính hơn 8,8 tỷ đồng.

Như vậy, đội hình SUV điện của Mercedes-Benz Việt Nam sẽ mở rộng từ EQB đến EQE, EQS (gồm cả Mercedes-Maybach EQS) và nay sắp có thêm G-Class. Nhưng khác Khác với nhóm tên có tiền tố EQ, mẫu xe điện G-Class có tên G 580 EQ Technology. Ảnh: Mercedes-Benz

Nhiều khả năng, Mercedes-Benz G 580 tại Việt Nam sẽ là bản giới hạn Edition One, tương tự dòng G 63 được nhập tư nhân về trước đây. Điểm nổi bật của bản Edition One là gói ngoại thất thể thao AMG Line, Night Package, gói nội thất Superior Line. Thiết kế cả nội/ngoại thay đổi không nhiều so với bản xăng/dầu nhưng sẽ là một mẫu xe ngập tràn công nghệ.

Theo thông tin từ thị trường quốc tế, G 580 có tính năng hỗ trợ off-road tự động Off-road Crawling, hỗ trợ đánh lái để giảm bán kính quay đầu G-Steering và khả năng quay xe gần như tại chỗ G-Turn. Động cơ điện của xe đặt ở 4 bánh, công suất tổng cộng 579 mã lực, mô-men xoắn 1.165 Nm, nhỉnh hơn bản xăng. Pin cho tầm vận hành 473 km, có sạc nhanh.