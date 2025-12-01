Loạt xe ra mắt tháng 12/2025: Có 3 mẫu 7 chỗ lắp được nhiều ghế trẻ em mà người Việt đang cần, thêm xe sang cạnh tranh E-Class và 5 Series

1. Mitsubishi Destinator

Lô xe Mitsubishi Destinator đầu tiên cập cảng tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Mitsubishi Destinator được xác nhận sẽ ra mắt vào ngày 1/12 tới. Đây là mẫu xe được toàn thị trường và khách hàng chờ đợi trong suốt thời gian qua. Thực tế, bản concept của mẫu xe này, khi đó còn được gọi là Mitsubishi DST Concept, đã được giới thiệu trong một sự kiện ở Hà Nội hồi tháng 6/2025. Từ tháng 10, Mitsubishi đã mở chương trình nhận đặt cọc cho mẫu xe này.

Mitsubishi Destinator sở hữu thiết kế tương tự đàn em Xforce nhưng hầm hố hơn. Khoảng sáng gầm 214mm, mâm 18 inch. Destinator tại Việt Nam có không dưới 2 phiên bản. Một bản có mâm tối màu, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn. Bản khác có bộ mâm phay, phối 2 tông màu, cùng viền kính chrome và camera ADAS ở kính lái, dễ là bản cao cấp.

Nội thất Mitsubishi Destinator tại nước ngoài. Ảnh: MXH

Nội thất gồm 7 chỗ ngồi, màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đồng hồ sau vô-lăng là màn hình 8 inch. Hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động hai vùng và các cổng sạc ở cả ba hàng ghế.

Về vận hành, xe trang bị máy xăng 1.5L tăng áp công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Hãng xe Nhật cho biết Destinator ở Việt Nam sẽ có ADAS với một số tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành… và camera 360 độ.

2. Audi A6

Audi A6 thế hệ mới được xác nhận ra mắt ngày 4/12 tới đây. Ảnh: Audi

Audi Việt Nam xác nhận mẫu A6 thế hệ hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng vào ngày 4/12 tới. Xe thuộc thế hệ thứ 6, được giới thiệu toàn cầu vào tháng 3/2025 với biến thể wagon. Sau đó một tháng, hãng xe Đức trình làng thêm biến thể sedan. Nhiều khả năng, dòng xe này chỉ phân phối trong nước với biến thể sedan.

Audi A6 sử dụng nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), chung với Audi A5 mới đã mở bán trong nước. Thiết kế ngoại thất của A6 cũng có nhiều nét tương đồng với A5, lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn, hai hốc đặt bên rìa cản và đèn LED ma trận mảnh mai. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.999 x 1.875 x 1.472 mm, trục cơ sở 2.923 mm.

Audi A6 tại Việt Nam có thể sẽ có 3 màn hình tên taplo. Ảnh: Audi

Vì Audi A5 thế hệ mới tại Việt Nam cũng được trang bị tiêu chuẩn 3 màn hình trên táp-lô nên sẽ không bất ngờ nếu Audi A6 2026 cũng sẽ có trang bị tương tự. Trên thế giới, nội thất A6 mới gồm màn HUD có hình ảnh lớn hơn 85% so với bản cũ, cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển từ trong sang mờ chỉ với một nút bấm, các chất liệu da cao cấp xen lẫn chất liệu tái chế thân thiện với môi trường, đèn nền nội thất với dải đèn tương tác đặc biệt tại táp lô, dàn 20 loa Bang & Olufsen, bàn sạc điện thoại không dây và điều hòa 4 vùng. Hiện chưa rõ sẽ có những trang bị nào trong số trên sẽ có mặt ở xe Việt Nam.

Về vận hành, Audi A6 thế hệ mới trên thị trường quốc tế có đủ các tùy chọn xăng, dầu và cả PHEV. Các bản xăng và dầu đều được hỗ trợ bởi công nghệ mild-hybrid với công suất dao động từ 201 - 362 mã lực, 340 Nm - 550 Nm mô-men xoắn. Bản PHEV dùng máy xăng 2.0L và viên pin 20,7 kWh. Nhiều khả năng xe bán tại Việt Nam sẽ dùng máy xăng 2.0L mild-hybrid.

3. Toyota Innova Cross 2.0G

Toyota Innova Cross sẽ có thêm bản 2.0G thấp hơn 2 phiên bản hiện nay. Ảnh: MXH

Toyota Việt Nam xác nhận Innova Cross sẽ có thêm phiên bản giá rẻ mang tên 2.0G. Xe sử dụng động cơ giống bản 2.0V. Cụ thể, xe trang bị máy xăng 2.0L mạnh 172 mã lực, 205Nm, dẫn động cầu trước, số tự động vô cấp CVT.

Về ngoại hình, xe vẫn trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED nhưng không có đèn định vị ban ngày. Phiên bản này được cho sẽ chỉ dùng mâm kích thước 16 inch, trong khi bản 2.0V là 17 inch và bản 2.0HEV là 18 inch.

Sự khác biệt chính nằm ở nội thất với ít trang bị hơn bản 2.0V. Ảnh: MXH

Sự khác biệt lớn nhất của Innova Cross bản giá rẻ nằm ở các trang bị nội thất. So với phiên bản 2.0V, phiên bản này sử dụng đồng hồ hiển thị dạng analog kèm màn hình TFT 4,2 inch thay vì màn hình 7 inch, vô-lăng không được bọc da cũng như không có lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh cơ thay vì chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm chỉ 8 inch thay vì 10,1 inch, cốp sau chỉnh cơ, không có camera 360 độ mà chỉ camera lùi và không có cảnh báo áp suất lốp.

Giá bán của xe chưa được tiết lộ nhưng được cho sẽ thấp hơn 755 triệu đồng của mẫu Innova E MT trước đây.

4. Hyundai Santa Fe hybrid

Hyundai Santa Fe hybrid bất ngờ xuất hiện tại một đại lý. Ảnh: MXH

Những hình ảnh Hyundai Santa Fe hybrid tại Việt Nam đã xuất hiện trên mạng xã hội. Điều này cho thấy mẫu xe này đang cận kề ngày ra mắt thị trường.

Thông số dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn đang được giữ kín, tuy nhiên Santa Fe Hybrid tại Thái Lan sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Smartstream T-GDI kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 232 mã lực và mô men xoắn 264Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng bộ pin lithium ion 1,49kWh đặt dưới sàn. Đáng chú ý, xe dành cho thị trường Thái Lan được sản xuất tại nhà máy Hyundai Ninh Bình.

Nội thất Santa Fe hybrid rò rỉ tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ Hyundai Thái Lan, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản này đạt 5,1 lít trên 100 km cho điều kiện vận hành hỗn hợp. Con số này thậm chí còn tiết kiệm hơn các mẫu SUV xe hạng A và hạng B với động cơ thuần xăng.

Trong những hình ảnh rò rỉ, màn hình thông tin trung tâm của Santa Fe Hybrid hiển thị đầy đủ các mục đặc trưng của hệ động lực lai như phân bổ năng lượng giữa động cơ - mô-tơ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và biểu đồ hỗ trợ bằng điện. Đây là những chi tiết mang tính xác nhận, cho thấy mẫu xe này không phải phiên bản thử nghiệm nội bộ mà gần như đã hoàn thiện cấu hình dành cho thị trường Việt Nam.

Màn hình trung tâm cho thấy sự hoạt động của động cơ điện. Ảnh: MXH

Phía đại lý tiết lộ, các trang bị của bản Hybrid sẽ tương tự bản Prestige đang bán trên thị trường. Về giá bán, một số nguồn tin cho biết sẽ nằm giữa bản Prestige (1,265 tỷ đồng) và bản Calligraphy (1,365 tỷ đồng).