Loạt xe phải xả hàng VIN cũ, giảm giá ‘kịch sàn’ tại Việt Nam: Có mẫu giảm cả tỷ đồng, rẻ hơn cả phân khúc dưới

Mercedes-Benz giảm giá nhiều mẫu

Song song với xe mới ra mắt, loạt sản phẩm hiện hành của Mercedes-Benz Việt Nam cũng đang được các đại lý tung khuyến mãi lớn, giảm giá mạnh.

Tại một đại lý ở Hà Nội, Mercedes-Benz E-Class thế hệ cũ đang được giảm giá sâu để dọn kho cho bản mới ra mắt cách đây chưa lâu. Cụ thể, E 300 AMG giảm tới 800 triệu đồng, còn khoảng 2,15 tỷ đồng; E 200 Exclusive còn khoảng 1,95 tỷ đồng, trong khi E 180 có nơi chỉ còn 1,699 tỷ đồng, mức giá tiệm cận Toyota Camry HEV. Tất cả đều là xe lắp ráp trong nước, sản xuất năm 2023.

Hàng loạt xe Mercedes-Benz giảm giá hàng trăm triệu, một số bản AMG còn được giảm giá tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Dòng sedan cao cấp hơn S-Class cũng đang được điều chỉnh giá mạnh. Một số đại lý giảm khoảng 600 triệu đồng cho bản S 450, và 500 triệu đồng cho S 450 Luxury, đưa giá bán thực tế xuống còn 4,439 tỷ và 5,059 tỷ đồng. Các xe này cũng có năm sản xuất 2023, tương tự E-Class.

Đáng chú ý, nhóm xe hiệu suất cao Mercedes-AMG ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục, lên tới hàng tỷ đồng. Chẳng hạn, Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ giảm từ 6,7 tỷ xuống còn 3,9 tỷ đồng, C 43 4Matic có nơi chỉ dưới 2 tỷ đồng, trong khi GLE 53 Coupe 4Matic còn khoảng 3,6 tỷ đồng.

BMW iX3 giảm cả tỷ đồng

Thị trường xe sang tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh khi loạt mẫu BMW đang được các đại lý ưu đãi hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Mẫu xe điện BMW iX3 đang được giảm sâu hơn 1 tỷ đồng trên toàn quốc. Giá bán thực tế từ 3,539 tỷ đồng giảm 1,044 tỷ, còn 2,495 tỷ đồng. Các xe được ưu đãi đều sản xuất năm 2023, đi kèm bộ sạc tại nhà dành cho khách mua.

BMW iX3 giảm giá tới hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Mức giảm này thậm chí cao hơn giá bán của nhiều mẫu CUV hạng C như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (762 - 896 triệu đồng), Kia Sportage (819 - 1.009 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng). Sau giảm, BMW iX3 có giá tương đương Ford Mustang Mach-E (2,499 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz EQB (2,309 tỷ đồng), đồng thời tiệm cận nhóm xe xăng cao cấp như Mercedes-Benz GLC 200 giá 2,299 tỷ đồng, BMW X3 giá 2,299 tỷ đồng, Audi Q5 giá 2,39 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại một đại lý miền Trung, BMW X4 và BMW 5 Series nhận được mức giảm lên tới gần 500 triệu đồng. Cụ thể, BMW X4 M Sport 2023 giảm 480 triệu đồng, còn 2,519 tỷ đồng, thấp hơn 760 triệu so với thời điểm ra mắt năm 2022.

BMW 5 Series cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Bản 520i M Sport 2023 giảm 240 triệu đồng còn 2,119 tỷ, thấp hơn 850 triệu đồng so với giá công bố ban đầu. Bản 530i M Sport 2022 giảm 465 triệu, còn 2,354 tỷ đồng, tức thấp hơn tới 935 triệu đồng so với giá ra mắt năm 2021.

Subaru Outback giảm hơn nửa tỷ đồng

Theo khảo sát tại một đại lý ở Hà Nội, Subaru Outback 2.5i-T Eyesight hiện được chào bán chỉ 1,549 tỷ đồng, tức giảm tới 550 triệu đồng so với giá niêm yết 2,099 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi “khủng” này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2023. Với phiên bản VIN 2025, mức giảm khiêm tốn hơn, chỉ 10 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống 1,759 tỷ đồng.

Subaru Outback đời sâu đã được giảm giá trong nhiều tháng. Ảnh: Đại lý

Đây không phải lần đầu tiên Outback được giảm giá sâu. Trước đó, mẫu SUV này từng được ưu đãi tới 500 triệu đồng để thu hút người mua. Dù vậy, vị thế của Outback trên thị trường vẫn khá đặc biệt, bởi mẫu xe này gần như không có đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc.

Nếu so giá niêm yết, Outback tiệm cận nhiều mẫu xe sang, nhưng mức giá thực tế sau ưu đãi đã giúp mẫu SUV 5 chỗ gốc Nhật trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông khách hàng.

Thực tế, Subaru Outback ở Việt Nam có thể xem như không có đối thủ tương đương. Nếu xét theo giá bán chính hãng, Outback tiệm cận với nhiều mẫu xe sang. Nay, giá bán thực tế đã giúp mẫu SUV 5 chỗ này dễ tiệm cận số đông người dùng hơn.

Sau khi được điều chỉnh giá, Subaru Outback hiện có giá tương đương Hyundai Palisade (1,469 - 1,589 tỷ đồng). Tuy nhiên, tính cả chương trình khuyến mãi tại đại lý, Palisade - vốn ở phân khúc cao hơn - lại đang có giá mềm hơn. Nếu xét về kích thước, Outback thuộc phân khúc SUV cỡ D, tương đương Hyundai Santa Fe.

Kia K5 ngang giá phân khúc dưới

Một đại lý ở TP.HCM đang rao bán Kia K5 bản Luxury với mức giá chỉ 679 triệu đồng. Kia K5 Luxury đang có niêm yết 849 triệu. Mức giá này còn thấp hơn bản tiêu chuẩn của một số mẫu xe nằm phân khúc dưới như Honda Civic (từ 789 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (từ 725 triệu đồng).

Trừ Camry, các mẫu sedan hạng D có doanh số không quá khả quan. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá thực tế đã giảm tới 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức khuyến mại trên chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2023, và cũng chỉ còn duy nhất 1 chiếc.

Kia K5 chỉ tiêu thụ được 19 xe trong tháng 9/2025, nhưng vẫn chưa phải mẫu sedan hạng D "ế ẩm" nhất. Mazda6 đã nhiều tháng không tiêu thụ chiếc nào, trong khi Accord chỉ bán được 5 xe trong tháng 9.

Kia Sorento giảm mạnh giá mẫu cũ

Một đại lý tại Hà Nội hiện đang giảm giá tiền mặt 150 triệu đồng cho mẫu Kia Sorento PHEV 1.6L Premium, đưa giá bán thực tế xuống còn 1,249 tỷ đồng.

Nếu so với giá niêm yết cuối năm 2022 là 1,659 tỷ đồng, mức giảm hiện nay đã lên tới 410 triệu đồng. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết đây là xe sản xuất năm 2023, thuộc phiên bản cũ trước nâng cấp và số lượng còn lại không nhiều.

Khách muốn mua Kia Sorento bản PHEV hiện tại chỉ có thể chọn mua mẫu cũ. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Sorento bản facelift vừa ra mắt giữa tháng 9/2025 với thiết kế mới hiện đại hơn, nhưng lại chưa có tùy chọn động cơ plug-in hybrid (PHEV) - một lợi thế đáng kể của phiên bản đang giảm giá.

Isuzu mu-X mẫu cũ vẫn còn tồn

Một đại lý ở Hà Nội đang giảm giá mạnh tay đối với mẫu Isuzu mu-X. Cụ thể, phiên bản mu-X B7 Plus hiện được chào bán với mức giá chỉ 850 triệu đồng - giảm tới 149 triệu đồng so với giá niêm yết gốc là 999 triệu đồng. Điểm trừ là xe "lỗi thời" tới 2 năm, khi được sản xuất năm 2023.

Isuzu mu-X cũng chật vật tìm khách. Ảnh: Đại lý

Nguyên nhân của đợt giảm giá sâu này là do cơ sở kinh doanh sắp đóng cửa nên cần thanh lý xe tồn để thu hồi vốn nhanh. Số lượng xe được giảm giá chỉ có 2 chiếc.

Dù đang được chào bán với mức giá hấp dẫn, Isuzu mu-X 2023 có một số hạn chế nhất định so với phiên bản mới ra mắt hồi tháng 6/2025. Thiết kế tổng thể và trang bị công nghệ của xe đã trở nên lỗi thời, khiến giá trị bán lại sụt giảm nhanh hơn. Tuy vậy, với những khách hàng có nhu cầu sử dụng lâu dài, đây vẫn là một lựa chọn kinh tế và đáng cân nhắc trong phân khúc SUV 7 chỗ.