Loạt xe nhận cọc, sắp bán tại Việt Nam sau Tết: Nhiều phân khúc cả SUV, MPV, có xe đã về nhưng chưa ra mắt

Haval Jolion

Mặc dù số lượng lớn xe Haval Jolion đã về đại lý từ giữa tháng 11/2024 nhưng tới nay, thương hiệu này vẫn quyết lỡ hẹn trong năm 2024. Theo các tư vấn viên bán hàng, Haval Jolion dự kiến sẽ bán ra trong quý I/2025. Hiện tại, khách hàng đã có thể đến đại lý trải nghiệm xe và đặt cọc.

Theo thông tin từ đại lý, xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản là Sport và Ultra, cùng giá tạm tính trên dưới 700 triệu đồng. Cả 2 bản trên đều sử dụng cấu hình hybrid giống với “đàn anh” H6 hybrid.

Cụ thể, Haval Jolion hybrid được trang bị động cơ hybrid 1.5L, công suất 190 PS và mô-men xoắn 375 Nm, kết hợp số DHT và dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước là Macpherson còn treo sau là thanh xoắn.

Về trang bị an toàn, bản Ultra vượt trội hơn hẳn bản Sport. Bản Sport có camera lùi, 3 cảm biến sau, trong khi bản Ultra có camera 360 độ cùng 12 cảm biến cả trước và sau. Nhờ đó, bản Ultra có thêm tính năng tự động đỗ xe. Bản Ultra còn có nhiều tính năng ADAS như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng...

MG G50

Nhiều đại lý đều đưa ra thông tin mẫu MPV MG G50 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam ngay sau Tết Nguyên đán 2025. Theo các tư vấn viên, MG G50 bán tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản, bao gồm MT, AT Deluxe, AT Luxury 7 chỗ và AT Luxury 8 chỗ.

Hiện tại, khách hàng đã có thể đặt cọc MG G50 với giá bán dự kiến từ hơn 500 triệu đồng. Tuy vậy, phía MG Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về mẫu MPV này.

Theo thông tin từ đại lý, MG G50 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Với kích thước này, G50 lớn hơn nhiều so với nhóm Xpander, XL7 hay Veloz Cross.

Những trang bị nội thất đáng chú ý của G50 Plus có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, màn hình 12,3 inch trung tâm, âm thanh 6 loa, điều hòa tự động có hệ thống độc lập cho ghế sau, phanh đỗ điện tử... Trong khi đó, phiên bản thấp hơn khó có thể giữ lại danh sách trang bị vừa nêu.

Động cơ của G50 là máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Bản cao cấp nhất dùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Bản tiêu chuẩn có thể dùng hộp số sàn 6 cấp. Đây sẽ là đối thủ của Mitsubishi Xpander bản MT nếu đúng với giá trên 500 triệu đồng như tạm tính. Hệ dẫn động là cầu trước.

Skoda Kodiaq

Trên trang chủ của Skoda Việt Nam, Kodiaq thế hệ mới đã được nhận đặt cọc, tuy nhiên, chưa có thời gian giao xe cụ thể.

Cũng theo thông tin từ website của Skoda Việt Nam, những khách đặt xe đến hết ngày 31/1/2025 sẽ được tặng quà trị giá 20 triệu đồng. Mẫu xe này hiện chưa có giá. Phía đại lý cho biết giá tạm tính của xe lên tới khoảng 1,6 tỷ đồng cho bản cao cấp nhất.

Sẽ có 2 phiên bản Kodiaq 2025 được phân phối tại Việt Nam, gồm Kodiaq Premium 4x4 2.0 TSI và Kodiaq Sportline 4x4 2.0 TSI. So với đời trước, Kodiaq 2025 dài hơn một chút. Kích thước tổng thể của mẫu mới là 4.758 mm dài (tăng 61 mm), 1.864 mm rộng (hẹp hơn 18 mm), 1.657 mm cao và 2.791 mm dài cơ sở.

Thiết kế mới của xe hiện đại hơn với nhiều đường nét bo tròn. Cụm đèn chiếu sáng matrix LED nâng cấp lên 36 mô-đun. Đèn hậu LED vắt ngang đuôi là điểm mới. Đây là lần đầu tiên Kodiaq có bản thể thao. Bản Sportline có ngoại thất thể thao hơn với ốp phía dưới sơn cùng màu xe và nhiều chi tiết sơn đen.

Theo thông tin từ cả website Skoda Việt Nam và từ đại lý, trang bị nội thất của Kodiaq mới sẽ có 2 màn hình lớn 10 inch sau vô-lăng và màn hình 13 inch cảm ứng như máy tính bảng, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cần số sau vô-lăng, núm chỉnh điều hòa vật lý thay cho cảm ứng, âm thanh Canton 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh...

Kodiaq mới chỉ dùng một loại động cơ 2.0L tăng áp. Động cơ này sẽ cho công suất 187 mã lực, kết hợp số DSG 7 cấp và dẫn động AWD. Trước đây, Kodiaq có 2 loại động cơ, bản tiêu chuẩn chỉ dẫn động cầu trước.

Peugeot 2008

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, Peugeot 2008 mới sẽ ra mắt vào tháng 2/2025. Hiện đại lý đã nhận đặt cọc với giá tạm tính trên 800 triệu đồng. Xe sẽ có 2 phiên bản gồm Premium và GT (trước đây là Active và GT Line).

Peugeot 2008 bản facelift này đã ra mắt thị trường quốc tế từ... tháng 5/2023. Tuy nhiên, phải sau gần 2 năm, bản mới của 2008 mới có mặt tại Việt Nam.

Động cơ xe sẽ vẫn là loại 1.2L tăng áp, công suất 133 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp. Thị trường quốc tế có bản hybrid, tuy nhiên có thể sẽ chưa xuất hiện tại Việt Nam trong lần ra mắt này.

Công nghệ an toàn của xe có thêm camera trước (kết hợp camera sau giả lập 360 độ). Ngoài ra, mẫu xe này vẫn giữ gói ADAS với các tính năng hỗ trợ phanh, giữ làn đường, nhận diện biển báo...