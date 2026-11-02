Loạt xe mới dễ bán trong mùa mua sắm cuối năm tại Việt Nam: SUV điện hóa áp đảo, có cả REEV, nhiều mẫu lần đầu xuất hiện

Hai tháng cuối năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam nhiều khả năng đón loạt sản phẩm mới, từ xe điện, hybrid phổ thông đến SUV cao cấp. Đáng chú ý, xe điện hóa chiếm phần lớn danh sách, phản ánh xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét của thị trường.

Mùa mua sắm cuối năm là thời điểm các hãng tăng tốc giới thiệu sản phẩm mới tại Việt Nam. Danh sách năm nay khá đa dạng, nằm ở nhiều phân khúc, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

01 VinFast · 01/12 VinFast VF 5 thế hệ mới

Trạng thái: Đang chạy thử

ẢNH TẠI VIỆT NAM ẢNH TẠI VIỆT NAM ẢNH TẠI VIỆT NAM

VinFast VF 5 mới nhiều lần xuất hiện tại nhà máy và trên đường chạy thử. Trong một video ghi lại bên trong nhà máy, có thể thấy 4 chiếc VF 5 với trang bị ngoại thất khác nhau. Một số chi tiết đáng chú ý gồm viền chrome hình cánh chim ở đầu xe và bộ mâm hai tông màu. Gần đây, xe được bắt gặp trên đường nhiều hơn với lớp ngụy trang kín.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy nội thất xe có thay đổi đáng kể. Cụm đồng hồ sau vô-lăng được loại bỏ, các thông tin vận hành chuyển lên màn hình trung tâm. Vô-lăng thiết kế hai chấu, trong khi cần số được chuyển sang dạng cần gạt phía sau vô-lăng.

02 VinFast · 02/12 VinFast VF 6 thế hệ mới

Trạng thái: Đang chạy thử

ẢNH CHẠY THỬ ẢNH CHẠY THỬ ẢNH CHẠY THỬ

VF 6 thế hệ mới cũng đã xuất hiện trên đường chạy thử, với lớp ngụy trang kín thân xe và biển số tạm.

Ở ngoại thất, xe vẫn giữ dải đèn LED hình cánh chim phía trước, nhưng cụm đèn ở hai góc được thiết kế nhỏ và sắc nét hơn, kết hợp đèn xi-nhan hình chữ V cùng cản trước làm mới. Phía sau, dải LED vẫn kéo dài theo chiều rộng cửa hậu, song cụm đèn chuyển từ bố trí ngang sang dọc. Tay nắm cửa dạng chìm tương tự VF 8 mới, trong khi thiết kế mâm xe xuất hiện với nhiều kiểu khác nhau.

Hình ảnh nội thất trong một tài liệu huấn luyện cho thấy VF 6 mới có vô-lăng thiết kế lại, bổ sung màn hình sau vô-lăng. Cụm chuyển số P/R/N/D cũng được đưa sang bên phải vô-lăng.

03 Mitsubishi · 03/12 Mitsubishi Outlander thế hệ mới

Dự kiến: Cuối năm 2026

ẢNH TẠI VIỆT NAM ẢNH TẠI VIỆT NAM ẢNH THAM KHẢO

Outlander thế hệ mới dự kiến được đưa về Việt Nam trong năm 2026. Tại sự kiện ra mắt Pajero mới ở Nhật Bản hồi đầu tháng 9/2026, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết mẫu xe này sẽ được phân phối với hệ truyền động mild-hybrid. Hãng chưa công bố thời điểm mở bán cụ thể.

Trong tháng 10/2026, Outlander mới được bắt gặp trên xe chở ô tô tại Nghệ An và xuất hiện tại một trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội.

Xe có kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, trục cơ sở 2.706 mm và cấu hình 7 chỗ, lớn hơn so với đời trước. Theo thông số quốc tế, phiên bản mild-hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống điện 48V, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm, đi kèm hộp số CVT.

04 Subaru · 04/12 Subaru Forester hybrid

Lịch ra mắt: Chưa công bố Giá dự kiến: Khoảng 1,5 tỷ đồng, đại lý tạm tính

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Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam trong thời gian tới, nhưng hãng chưa công bố lịch trình chính thức. Từ tháng 7/2026, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc. Đầu tháng 10 vừa qua, trang Subaru khu vực châu Á đăng hình ảnh nhá hàng mẫu xe với dòng chữ "Coming soon" và thông tin "Made in Japan".

Theo cấu hình quốc tế, Forester hybrid sử dụng động cơ boxer 2.5L kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực và pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực. Xe trang bị hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng.

Hiện phía đại lý đưa ra mức giá tạm tính cho Forester hybrid là khoảng 1,5 tỷ đồng.

05 GAC · 05/12 GAC S7 PHEV

Dự kiến: Đầu tháng 12/2026

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GAC Việt Nam đã đăng tải hình ảnh nhá hàng hai mẫu xe hybrid sạc ngoài mới, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12/2026.

Trong đó, S7 thuộc phân khúc SUV cỡ D, hướng tới nhóm khách hàng đang quan tâm các mẫu SUV 7 chỗ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Kia Sorento. Thông số dành riêng cho thị trường Việt Nam chưa được công bố.

Tại Trung Quốc, GAC S7 có kích thước dài 4.900 mm, rộng 1.950 mm, trục cơ sở 2.880 mm. Xe sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 36,3 kWh. Riêng bản dẫn động cầu trước có phạm vi chạy thuần điện 205 km, tổng phạm vi hoạt động 1.150 km theo chuẩn CLTC.

06 GAC · 06/12 GAC M8 PHEV

Dự kiến: Đầu tháng 12/2026

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M8 PHEV là phiên bản hybrid sạc ngoài của mẫu MPV 7 chỗ GAC M8, dự kiến ra mắt cùng S7 vào đầu tháng 12/2026. Hiện hãng chưa công bố cấu hình dành cho Việt Nam.

Theo thông số của phiên bản đang bán trong Đông Nam Á, xe dài 5.247 mm, trục cơ sở 3.070 mm, có hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Trang bị đáng chú ý gồm màn hình trung tâm 14,6 inch và ghế hàng thứ hai chỉnh điện, tích hợp sưởi, thông gió và massage.

Hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 373 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Bộ pin dung lượng 25,5 kWh giúp xe chạy thuần điện tối đa 120 km, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.038 km.

07 iCaur · 07/12 iCaur V23

Lịch ra mắt: Chưa có

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iCaur là thương hiệu thuộc Chery, được phân phối tại Việt Nam thông qua Omoda & Jaecoo Việt Nam. Tháng trước, nhà phân phối công bố kế hoạch đưa hai mẫu xe V23 và V27 về nước. Theo đó, V27 sẽ mở bán trước, sau đó đến V23.

V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ với thiết kế vuông vức, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách xe địa hình. Mẫu xe này có thể được đặt cạnh những cái tên như Suzuki Jimny hay GWM Tank 300 về phong cách thiết kế.

Riêng tại Trung Quốc, mẫu xe này đạt doanh số khoảng 65.600 chiếc trong năm 2025.

08 iCaur · 08/12 iCaur V27

Dự kiến: 11/11/2026 Giá dự kiến: Khoảng 2-2,2 tỷ đồng

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V27 là mẫu xe đầu tiên của iCaur dự kiến mở bán tại Việt Nam, vào ngày 11/11/2026.

Đây là SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV), có kích thước dài 5.045 mm, rộng 1.976 mm và trục cơ sở 2.900 mm, tương đương nhóm SUV cỡ lớn như Toyota Land Cruiser. Nội thất có màn hình cảm ứng 15,4 inch và hệ thống âm thanh 15 loa. Giá bán dự kiến khoảng 2-2,2 tỷ đồng.

Theo thông số quốc tế, V27 sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, kết hợp pin dung lượng 34,31 kWh. Bản hai mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh, có công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 505 Nm. Xe có thể chạy thuần điện khoảng 200 km, tổng phạm vi hoạt động tối đa 1.200 km theo chuẩn CLTC. V27 hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong 17 phút.

09 Volkswagen · 09/12 Volkswagen ID. Era 9X

Phân phối: Tháng 11/2026 Giá dự kiến: Khoảng 2,999 tỷ đồng, đại lý cung cấp

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Volkswagen Việt Nam cho biết sẽ phân phối ID. Era 9X trong tháng 11/2026, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Theo kế hoạch, Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên đón mẫu xe này sau Trung Quốc. Giá dự kiến khoảng 2,999 tỷ đồng theo thông tin từ một đại lý, chưa phải mức giá chính thức.

ID. Era 9X là SUV 6 chỗ, có chiều dài 5.207 mm và trục cơ sở 3.070 mm. Xe sử dụng hệ truyền động EREV, gồm động cơ xăng 1.5L làm nhiệm vụ phát điện và hai mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 510 mã lực, mô-men xoắn 660 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh.

Bộ pin dung lượng 65,2 kWh hỗ trợ sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút. Xe có thể chạy thuần điện hơn 400 km, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.651 km theo chuẩn CLTC.

10 Volvo · 10/12 Volvo EX90

Dự kiến: 6/11/2026

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Volvo EX90 dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 6/11/2026. Mẫu SUV thuần điện cỡ lớn này đã được bắt gặp tại Việt Nam trong tháng 10 và có hai cấu hình 6 hoặc 7 chỗ.

Xe phát triển trên nền tảng SPA2. Theo thông số quốc tế, EX90 có hai phiên bản mô-tơ điện kép, gồm bản công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm và bản 517 mã lực, 910 Nm. Cả hai sử dụng pin dung lượng 111 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 600-620 km mỗi lần sạc.

Đây cũng là mẫu xe Volvo đầu tiên sử dụng nền tảng điện 800V, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Bên cạnh EX90, mẫu sedan thuần điện ES90 cũng dự kiến được giới thiệu cùng ngày 6/11/2026.

11 Volvo · 11/12 Volvo ES90

Dự kiến: 6/11/2026

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ES90 là mẫu sedan điện đầu bảng mới của Volvo, dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 6/11/2026, cùng ngày với EX90. Volvo Việt Nam nhận cọc từ tháng 7/2026 và hứa ưu đãi cho nhóm khách đầu tiên. Hãng chưa công bố cấu hình và kích thước.

Theo thông số quốc tế, xe có ba bản: một mô-tơ dẫn động cầu sau 333 mã lực, hai mô-tơ dẫn động 4 bánh 449 mã lực và bản Performance 680 mã lực. Pin 92 kWh hoặc 106 kWh, đi khoảng 650-700 km theo chuẩn WLTP. Xe dùng nền tảng điện 800V, sạc nhanh tối đa 350 kW, sạc 10-80% trong khoảng 20 phút.

12 Nissan · 12/12 Nissan Patrol thế hệ mới

Dự kiến: Từ tháng 12/2026 Giá dự kiến: Khoảng 4,2 tỷ đồng, bản LE Platinum

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Nissan Patrol thế hệ mới có thể được đưa về Việt Nam từ tháng 12/2026, theo thông tin từ một số salon nhập khẩu tư nhân. Phiên bản được đề cập là LE Platinum cao cấp nhất, với giá dự kiến khoảng 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, một số đại lý từng nhận đặt cọc Patrol từ tháng 12/2024. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2025, xe vẫn chưa được đưa về và một số đơn vị đã hoàn tiền cho khách hàng.

Patrol có cấu hình 8 chỗ, kích thước dài 5.205 mm, rộng 2.030 mm, trục cơ sở 3.075 mm. Xe sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Trang bị đáng chú ý gồm bộ mâm 22 inch, hai màn hình 14,3 inch đặt liền nhau trên bảng táp-lô và hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa. Đối thủ chính của Patrol tại Việt Nam là Toyota Land Cruiser 300.