Loạt xe máy mới hâm nóng thị trường trong tháng Ngâu

Tháng 7 âm lịch hay tháng Ngâu là thời điểm nhiều người kiêng mua sắm, vì thế các mặt hàng như xe máy cũng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, các hãng xe thường áp dụng biện pháp kích cầu ưu đãi giảm giá, cũng như tung ra mẫu mã mới để tăng sức hút với khách hàng.

Với Yamaha , hãng xe Nhật này vừa ra mắt mẫu PG-1 2025 với những nâng cấp về trang bị, chủ yếu tập trung vào công nghệ và khả năng vận hành ở các phiên bản mới có tên Cao cấp và Giới hạn.

So với phiên bản tiền nhiệm, nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha PG-1 2025 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên các bản Cao cấp và Giới hạn, giúp tăng cường an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên địa hình trơn trượt.

Bên cạnh đó, cụm đồng hồ cơ truyền thống được thay thế bằng màn hình LCD tròn đa chức năng, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, vòng tua máy, cấp số, mức nhiên liệu và cảnh báo ABS.

Ngoài ra, PG-1 2025 còn nhận được những cải tiến về vận hành. Đĩa phanh trước được nâng đường kính từ 220 mm lên 245 mm, kết hợp với lốp IRC GP-22S có thiết kế gai lớn, giúp tăng độ ổn định và bám đường hơn.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng động cơ 113,7 cc, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử và hộp số 4 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm.

Ngoại hình của chiếc scrambler được tân trang với tem kẻ dọc ở ốp hông. Các phiên bản cao có thiết kế phần đầu xe và nắp công tắc chính được làm mới.

Đèn trước và sau vẫn giữ thiết kế cổ điển. Yên đôi có tích hợp bộ giảm chấn cải tiến bên dưới giúp tăng độ êm ái.

Hệ thống treo gồm phuộc trước chữ H và phuộc sau dạng đôi lộ ra ngoài, tăng thêm vẻ cứng cáp.

Về giá bán, Yamaha PG-1 2025 phiên bản Cao cấp và Giới hạn có mức giá lần lượt là 34,364 triệu và 34,855 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên giá bán 30,928 triệu đồng.

Trước Yamaha, Honda cũng vừa tung ra các mẫu xe mới gồm Winner R, ADV350 và Rebel 1100 nâng cấp. Trong khi Winner là côn tay thể thao thì ADV350 và Rebel 1100 là những mẫu xe phân khối lớn, chuyên đi đường trường.

Có thể thấy, những sản phẩm xe máy mới ra mắt gần đây đều mang thiên hướng cá tính, phù hợp để đi “phượt” ở các cung đường ngoài đô thị. Đây là chiến lược hợp lý từ các hãng để thích ứng với các quy định về giảm phát thải ở nội đô trong tương lai, bao gồm lộ trình hạn chế xe xăng ở Hà Nội và TP.HCM.