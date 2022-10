Loạt xe máy hàng "hot" tiếp tục tăng giá mạnh

Bước sang tháng 10, việc khan hàng, tăng giá các mẫu xe máy xảy ra tại đại lý vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều mẫu xe máy đồng loạt tăng mạnh dù trước đó không lâu đã quay đầu giảm giá.

Cụ thể, Honda SH 2022 CBS bản 125i hiện đang được chào bán với mức giá 83 triệu đồng và 96 triệu đồng cho bản 150i, tăng 1 triệu đồng so với tháng trước.

SH 2022 ABS bản 125i và bản 150i đang được bán ở mức 96 và 124 triệu đồng, tăng từ 2 - 4 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá này chênh so với giá niêm yết từ 8 - 25,5 triệu đồng so với giá niêm yết của Honda Việt Nam.

SH mode thời trang CBS, bản cáo cấp ABS và bản đặc biệt ABS có giá niêm yết từ 53,89 - 58,99 triệu đồng nhưng đang được bán ở đai lý giá từ 72 - 80,5 triệu đồng chênh từ 18,11 - 21,51 triệu đồng, tùy phiên bản.

Honda Vision sau một thời gian giảm giá, bán gần với giá đề xuất của Honda thì nay lại ngược dòng tăng giá, chênh từ 7,5 - 13 triệu đồng, tùy phiên bản. Hiện, giá mẫu xe tay ga quốc dân này tại đại lý dao động từ 37,5 - 47,5 triệu đồng.

Honda Lead cũng đang đội giá từ 6,5 - 12,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Air Blade 160 2022 đặc biệt chênh 3,3 triệu đồng, Wave Alpha 110 chênh từ 3,2 - 3,9 triệu đồng. Future cao hơn giá đề xuất 1,8 triệu đồng cho cả 2 bản nan hoa và vành đúc. Wave RSX hiện bán ở mức 22 - 25 triệu đồng, cao hơn từ 500.000 - 1,1 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Yamaha Grande 2022 vừ ra mắt hôm 22/9 vừa qua cũng đang trong tình trạng thổi giá. Theo công bố, Yamaha Grande 2022 thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam gồm 3 phiên bản gồm, Grande Tiêu chuẩn giá 45,9 triệu đồng, Grande Cao cấp giá 50,3 triệu đồng và Grande Giới hạn giá 51 triệu đồng. Tuy nhiên, khi về đến đại lý, giá Yamaha Grande 2022 đã bị đội lên cao hơn so với giá đề xuất của hãng gần 3 triệu đồng.

Bên cạnh việc tăng giá, cũng có những mẫu xe trong tháng 10 này tiếp tục bán dưới giá đề xuất.

Blade phanh đĩa giảm 400.000 đồng, Super Cub C125 là 5 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Rebel 300 thấp hơn 15 triệu đồng, CB150R và CB300R lần lượt là 20 và 30 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda.

Mặc dù Winner X trong tháng này đã nhích tăng nhẹ từ 1 - 2 triệu đồng so với tháng trước những vẫn thấp hơn mức giá đề xuất của hãng. Hiện tại, mẫu xe này ở đại lý có giá từ 36,5 - 41 triệu đồng trong khi giá đề xuất của hãng từ 46,09 - 50,49 triệu đồng, tùy theo phiên bản, thấp hơn gần 9 - 9,6 triệu đồng.