Loạt xe hybrid của một hãng xe Nhật Bản bất ngờ giảm giá mạnh - có mẫu tới 200 triệu đồng

Cụ thể, mẫu xe ghi nhận mức điều chỉnh sâu nhất trong đợt này là Toyota Alphard phiên bản Alphard HEV. Mẫu MPV hạng sang nhập khẩu từ Nhật Bản này có mức giảm niêm yết lên tới 200 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về còn 4.415.000.000 đồng. Đây là con số giảm giá kỷ lục đối với một mẫu xe hybrid chính hãng từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng D Toyota Camry phiên bản Camry HEV TOP nhập khẩu Thái Lan cũng được giảm 70.000.000 đồng, kéo giá niêm yết xuống còn từ 1.46 tỷ đồng. Ở phân khúc xe gầm cao phổ thông, mẫu SUV cỡ B+ Toyota Corolla Cross phiên bản HEV cũng nằm trong danh sách điều chỉnh với mức giảm 40.000.000 đồng. Sau khi giảm, giá niêm yết của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này bắt đầu từ 865.000.000 đồng.

Tương tự, mẫu xe Toyota Yaris Cross phiên bản HEV nhập khẩu từ Indonesia có mức giảm 37.000.000 đồng. Hiện tại, Yaris Cross HEV là mẫu xe hybrid có giá khởi điểm thấp nhất trong danh mục xe xanh của Toyota với giá từ 728.000.000 đồng.

Thực tế cho thấy thị phần xe hybrid tại Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trong năm 2025 vừa qua. Dòng xe này đã dần trở thành lựa chọn phổ thông đối với người tiêu dùng nhờ ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu và không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Mẫu xe Mức giảm (triệu đồng) Giá mới Yaris Cross HEV 37 Từ 728 Corolla Cross HEV 40 Từ 865 Camry HEV TOP 70 Từ 1.460 Alphard HEV 200 Từ 4.415

Theo các báo cáo thị trường (VAMA), doanh số xe hybrid toàn ngành trong năm 2025 đã vượt mốc 14.000 xe, tăng trưởng mạnh 44% so với năm 2024. Trong đó, Toyota hiện là thương hiệu chiếm ưu thế lớn nhất khi nắm giữ hơn một nửa doanh số toàn phân khúc với những cái tên tiêu biểu như Innova Cross, Corolla Cross và Camry.

Việc điều chỉnh giảm giá niêm yết lần này được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị phần. Một trong những động lực quan trọng nhất chính là chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid vừa chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Theo quy định mới, các dòng xe HEV đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ trọng xăng sử dụng sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe chạy xăng dầu cùng chủng loại. Chính sách giảm 30% thuế này đã tạo dư địa lớn để các hãng xe cắt giảm giá thành, đưa xe hybrid về mức giá tiệm cận hơn với các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống.

Ngoài ra, hành động giảm giá này cũng giúp tăng sức cạnh tranh của Toyota trước sự thâm nhập mạnh mẽ của các dòng xe điện và xe hybrid từ các thương hiệu đối thủ. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, xe hybrid tự sạc vẫn giữ lợi thế lớn đối với những khách hàng mong muốn giảm phát thải nhưng vẫn duy trì thói quen sử dụng xe xăng.



