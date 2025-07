Loạt xe gầm cao chực chờ ra mắt Việt Nam đến cuối năm 2025: Phần lớn là xe mới bán lần đầu, nhiều tùy chọn hybrid

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn thị trường ấm dần lên, khi người dân có xu hướng xem xét mua xe nhiều hơn, chuẩn bị cho những tháng du xuân của đầu năm kế tiếp. Do đó, nhiều mẫu xe cũng chọn giai đoạn này là thời điểm rục rịch ra mắt mẫu mới hoặc nâng cấp. Trong xu hướng SUV lên ngôi, những chiếc xe gầm cao sẽ càng được chú ý hơn cả.

Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator đã ra mắt thị trường Indonesia còn bản concept đã hiện diện ở Việt Nam. Theo kế hoạch, bản thương mại sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 năm nay, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia giống Xforce và Xpander.

Mitsubishi Destinator được ví von như "Xforce 7 chỗ", cách chia bản cũng gần như tương tự, và được cho là sẽ thay thế Outlander ở Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Nằm trong phân khúc SUV cỡ C, điểm nổi bật của Destinator là chiều dài cơ sở hơn hẳn nhiều đối thủ. Với con số 2.815mm, trục cơ sở của mẫu SUV cỡ C nhà Mitsubishi thậm chí tương đương Hyundai Santa Fe (cũng 2.815mm) nằm trong nhóm SUV cỡ D, hơn hẳn "đàn anh" Outlander (2.670mm). Do đó, cabin của Destinator có thể đặt vừa 3 hàng ghế một cách thoải mái trong khi hầu hết đối thủ chỉ có 2 hàng.

Lớn hơn Xforce, do đó Destinator cũng cần một động cơ mạnh mẽ hơn. Theo mẫu xe đã ra mắt Indonesia, xe được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tăng 58 mã lực và 106 Nm so với Xforce. Hệ thống này đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ford Territory

Khi ra mắt Việt Nam, Mitsubishi Destinator khả năng cao sẽ gặp một đối thủ đáng gờm được làm mới là Ford Territory. Có đại lý tiết lộ xe sẽ ra mắt trong cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Dù thông tin chưa được xác nhận, nhưng đây là thời điểm khá hợp lý, khi xe đã được bắt gặp ở trung tâm thử nghiệm khí thải Hà Nội ngay từ tháng 1/2025. Các tháng tiếp theo, những chiếc Territory bản nâng cấp xuất hiện tại Việt Nam ở các khu vực gần trụ sở của hãng xe Mỹ (Hà Nội), gần nhà máy lắp ráp (Hải Dương) và trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hai chiếc Ford Territory 2025 mới xuất hiện ở Hà Nội và một số hình ảnh của Ford Territory 2025 tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Duy Nguyễn, Ford

Những hình ảnh cho thấy xe được ngụy trang khá kỹ ở phần đầu và đuôi xe. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nhận ra đây là phiên bản facelift của Ford Territory nhờ thiết kế cụm đèn trước và bộ mâm đa chấu mới.

Một căn cứ khác cho thấy Territory nâng cấp sẽ sớm ra mắt là việc bản hiện hành đang được giảm giá sâu, đưa giá bán thực tế về mức thấp kỷ lục chỉ 683 triệu đồng - động thái được cho là nhằm dọn kho chờ bản mới.

Suzuki Fronx

Ngoài Mitsubishi Destinator, thị trường ô tô Việt Nam năm nay dự kiến đón thêm một mẫu xe hoàn toàn mới khác là Suzuki Fronx. Tháng 5/2025, truyền thông Việt Nam đã được mời sang lái thử Fronx ở Indonesia và được tiết lộ xe sẽ về nước trong năm nay.

Suzuki Fronx có nhiều chi tiết ăn tiền trong phân khúc SUV cỡ A.

Suzuki Fronx thuộc phân khúc xe gầm cao hạng A cạnh tranh với Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue. Xe sở hữu thiết kế khác biệt so với đối thủ, nhưng điểm nhấn lớn nhất nằm ở công nghệ, trang bị đi kèm trên một mẫu xe giá rẻ.

Điểm "ăn tiền" của Suzuki Fronx là xe được trang bị hệ thống HUD trước người lái, đây là điều chưa xuất hiện ở bất kỳ đối thủ nào trong nước. Xe có nhiều tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe lệch hướng hay đèn chiếu xa tự động. Đó là những trang bị hấp dẫn hơn hẳn so với Raize và Sonet.

Một điểm nhấn khác là Suzuki Fronx có 2 tùy chọn động cơ. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5L mã K15B, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Hai bản cao cấp hơn được trang bị động cơ K15C 1.5L mild-hybrid, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT). Nhờ đó, khi chạy thử thực tế, Fronx chỉ tốn từ 2,2 lít xăng cho 100km di chuyển.

Kia Sorento

Kia Sorento được xem là mẫu "lỡ hẹn" với thị trường Việt Nam, bởi bản nâng cấp giữa vòng đời đã được bắt gặp từ tháng 9-2024, đại lý nhận cọc từ tháng 3-2025, nhưng đến nay hãng vẫn chưa lên tiếng về lịch ra mắt chính thức.

Kia Sorento facelift nhận cọc từ lâu nhưng tới nay vẫn chưa ra mắt. Do chỉ là bản nâng cấp nên thay đổi không quá nhiều. Ảnh tham khảo: Top Gear

Một số ý kiến cho rằng có thể hãng đang chờ bán nốt Kia Sorento cũ, tránh tình trạng như Carnival đến nay một phiên bản cũ vẫn đang hiện diện trên website chính thức do vẫn còn hàng.

Nhưng khi đã bước sáng những tháng cuối cùng của năm 2025, có lẽ Kia Sorento sẽ khó lòng trễ hẹn lâu hơn nữa.

KIA Sorento 2025 được tinh chỉnh ngoại hình theo phong cách Carnival, với lưới tản nhiệt và đèn chiếu sáng mới, cùng mâm 20 inch. Nội thất có thể nâng cấp với cụm màn hình đôi 12,3inch đặt cùng mặt kính. Động cơ khả năng cao không đổi.

Kia Sorento bản hiện tại có 10 phiên bản, đi kèm 3 lựa chọn động cơ: máy dầu 2.2L, máy xăng 2.5L, và hybrid 1.6L. Động cơ hybrid lại chia thành bản HEV và plug-in hybrid PHEV.

Lynk & Co 08

Khi ra mắt, Kia Sorento có thể gặp đối thủ mới là Lynk & Co 08. Một tư vấn bán hàng cho biết Lynk & Co 08 đã bắt đầu nhận đặt cọc, dự kiến ra mắt trong tháng 8 với giá tạm tính khoảng 1,5 tỷ đồng, tương đương Hyundai Palisade dù kích thước chỉ ngang Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Thông tin này chưa được hãng xác nhận.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 08 có thể gây thêm sóng gió cho phân khúc SUV cỡ D. Tuy nhiên, "sóng gió" dự kiến sẽ không nhiều nếu giá bán giữ ở mức 1,5 tỷ đồng. Ảnh tham khảo: GC Auto

Xe có thiết kế coupe SUV bo tròn, mặt trước gần như kín như xe điện, cụm đèn LED chạy dài. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 15,4 inch, cụm đồng hồ 12,3 inch và HUD 92 inch, gần như không có phím vật lý.

Lynk & Co 08 là hybrid cắm sạc PHEV, phiên bản mạnh nhất tại Trung Quốc dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, pin 39,6 kWh, chạy điện thuần 220 km. Xe có ADAS cấp độ 2 và camera 360 độ.

Omoda C7

Phân khúc SUV C thời gian tới sẽ khá sôi động khi còn một gương mặt mới khác sẽ xuất hiện là Omoda C7. Xe dự kiến ra mắt trong quý 3/2025 với hai phiên bản động cơ xăng tăng áp và plug-in hybrid cắm sạc ngoài.

Omoda C7 thêm lựa chọn cho những người có nhu cầu xe hybrid. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Bản xăng được trang bị động cơ 1.6L tăng áp TGDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Bản PHEV trang bị thêm động cơ điện cho tổng công suất 346 mã lực. Bộ pin 18,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện 95 km.

Nằm chung phân khúc với Jaecoo J7, nhưng Omoda C7 được cho là sẽ không "dẫm chân người một nhà" bởi mẫu xe nhắm đến những người thích thiết kế mềm mại, trong khi J7 hướng tới nhóm người thích một mẫu xe nam tính, khỏe khoắn.

Nissan Patrol

Nissan Patrol là cái tên đặc biệt trong danh sách này. Bởi từ tháng 3, đại lý đã hé lộ xe sẽ về Việt Nam với bản cao nhất Platinum giá tạm tính hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhận cọc, thời gian gần đây một số nơi sẵn sàng hoàn trả cọc do chưa xác định được thời gian xe về.

Nissan Patrol sẽ là đối thủ cạnh tranh của Toyota Land Cruiser. Ảnh: Nissan

Nếu vẫn ra mắt đúng như kế hoạch, Patrol sẽ là mẫu xe đắt nhất của Nissan tại Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Land Cruiser (giá gần 4,6 tỷ đồng). Với trang bị phong phú và giá bán dễ tiếp cận hơn, Patrol có thể là lựa chọn hấp dẫn.

Phiên bản Platinum nổi bật với ngoại thất mâm 22 inch, ốp cản đồng màu thân xe, nhiều chi tiết chrome. Nội thất có màn hình kép 12,3 inch, ghế massage, điều hòa 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh Klipsch, có thể có màn hình cho hàng ghế sau.

Xe dùng động cơ V6 tăng áp kép, 425 mã lực, hộp số 9 cấp, treo điều chỉnh độ cao. Công nghệ an toàn gồm ProPILOT Assist và Nissan Safety Shield 360.