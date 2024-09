Loạt xe Ford giảm cả trăm triệu đồng đợi khách tới mua

Giống nhiều hãng xe lớn khác như Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Ford tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các dòng xe lắp ráp trong nước, bất chấp việc Chính phủ đã áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/9 đến 30/11. Trong tháng 9/2024 này, tất cả các mẫu xe của Ford, từ lắp ráp đến nhập khẩu, đều được hưởng mức giảm giá đáng kể.

Thông tin về mức giảm giá dưới đây được cập nhật vào cuối tháng 9/2024, ưu đãi giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và khu vực (khách hàng có thể tham khảo thêm các thông tin từ phía đại lý gần nhất).

Cụ thể, dòng bán tải Ford Ranger có mức giảm dao động từ 25 triệu đồng cho phiên bản XLS AT 4x2, 38-40 triệu đồng cho XLS AT 4x4, 48-50 triệu đồng cho XLS AT Sport, 65-70 triệu đồng cho Wildtrak, và 30-32 triệu đồng cho phiên bản Ranger Stormtrak. Riêng Ranger Raptor được giảm từ 58-60 triệu đồng. Với những ưu đãi này, Ford Ranger đang tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ như: Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Nissan Navara, đặc biệt là khi các phiên bản bán chạy của Ranger được lắp ráp trong nước, trong khi Triton và Hilux là xe nhập khẩu.

Ford Territory, mẫu CUV lắp ráp trong nước thứ hai của Ford, cũng nhận được mức giảm lên tới 55 triệu đồng trong tháng 9 này, giúp tăng cường sức cạnh tranh với đối thủ Mazda CX-5.

Ngoài ra, các mẫu SUV nhập khẩu của Ford như Explorer và Everest cũng có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ford Everest bản Ambiente giảm tới 110 triệu đồng, bản Sport giảm 65 triệu đồng, Titanium 4x2 giảm 65 triệu đồng, Titanium 4x4 giảm 70 triệu đồng, và bản Platinum giảm nhẹ 5 triệu đồng. Đối với Ford Explorer, mức giảm có thể lên tới gần 150 triệu đồng cho các xe sản xuất năm 2023 với màu đỏ và xanh, trong khi màu trắng và đen chỉ giảm từ 85-90 triệu đồng.

Dòng xe thương mại Ford Transit hiện không được giảm giá, nhưng có hỗ trợ từ nhà máy với bộ camera hành trình tích hợp GPS.

Theo thông tin VOV có được, các đại lý chính hãng của Ford đang chủ động giảm giá mạnh, nhằm đón làn sóng mua sắm sau khi chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ được thông qua. Tùy thuộc vào nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng, mức giảm giá từ các đại lý có thể còn hấp dẫn hơn nữa.

Ảnh: Ford Mỹ Đình

Anh Vũ, một tư vấn bán hàng tại đại lý Ford Mỹ Đình (Hà Nội), cho biết: "Hiện tại là thời điểm khách hàng mua xe được hưởng nhiều ưu đãi, nguồn xe Ford luôn dồi dào, đặc biệt là dòng Ford Ranger lắp ráp trong nước. Nhất là khách hàng doanh nghiệp, đang tranh thủ mua xe để hoàn tất hồ sơ thuế. Đối với dòng Ford Territory, khách hàng là gia đình lựa chọn nhiều vì thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và cũng được hưởng ưu đãi thuế. Còn dòng Ford Transit thì hiện tại đang chậm hơn vì nhu cầu xe thương mại chủ yếu tăng mạnh vào mùa du lịch và lễ hội, tức là sau Tết và trước tháng 5".

Trước Ford, các hãng như Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai cũng đã tung ra các chương trình khuyến mãi thêm cho xe lắp ráp trong nước, ngoài mức hưởng ưu đãi theo Nghị định 109 về lệ phí trước bạ. Một Giám đốc kinh doanh của Toyota ở Hà Nội cho biết, dù có ưu đãi từ Chính phủ, thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn, nên các hãng vẫn duy trì và thậm chí tăng cường khuyến mãi để kích cầu.