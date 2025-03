Loạt xe dáng đẹp, tiết kiệm xăng phải 'làm điều tất yếu' tại VN: Chỉ hơn 400 triệu đã mang được xe về

Giảm giá là tất yếu

Đầu năm 2025, khi nhu cầu mua xe của người dân chưa có sự tăng trưởng, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khá trầm lắng. Để ứng phó với thực trạng chung diễn ra vào mỗi dịp đầu năm, các hãng xe đã xây dựng các kịch bản ưu đãi và giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và tăng doanh số bán hàng.

Nếu như, khoảng vài năm về trước, sedan luôn là xe được ưa chuộng nhất với sản lượng bán ra gấp đôi, gấp ba lần so với SUV, bán tải, thì những năm gần đây, thị trường ô tô Việt chứng kiến sự chuyển dịch xu hướng lựa chọn từ sedan sang các loại xe SUV.

Đặc biệt, tình trạng đáng báo động của phân khúc sedan ở Việt Nam đã được thể hiện qua doanh số bán hàng năm 2024. Theo đó, tổng lượng xe toàn thị trường đạt khoảng 500.000 chiếc/năm, nhưng sedan hiện chỉ đạt khoảng 100.000 xe, chiếm 1/5 doanh số toàn thị trường.

Trong tất cả các phân khúc sedan, duy chỉ có xe hạng B còn duy trì các dòng xe thuộc top 10 bán chạy với những cái tên quen thuộc như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent.

Còn lại, các phân khúc như sedan hạng C hay hạng D đều rơi vào tình trạng ế ẩm. Thậm chí, những xe như Toyota Corolla Altis, KIA K3 từng nhiều năm dẫn đầu phân khúc hạng C cũng không nằm ngoài tình trạng ế ẩm chung.

Chính vì thế, khi xu hướng chọn xe SUV lên ngôi, để cải thiện doanh số, ngay cả đến những mẫu sedan từng một thời là biểu tượng doanh số ở Việt Nam cũng không tránh khỏi vòng xoáy giảm giá. Thậm chí, 3 xe sedan hạng B bán chạy nhất gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City cũng đang phải ưu đãi sâu trước sự trầm lắng của thị trường.

Sedan hạng B đồng loạt giảm giá hút khách Việt

Mặc dù là phân khúc sedan duy nhất còn xe nằm trong top 10 xe bán chạy hàng tháng, nhưng xe hạng B cũng không thoát khỏi cảnh giảm giá để tìm khách.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor, doanh số phân khúc Sedan cỡ B "lao dốc" trong tháng mở màn năm 2025. Cụ thể, tổng các mẫu xe thuộc phân khúc này đạt 1.980 xe bán ra, giảm tới 56% so với kết quả 4.550 xe hồi tháng 12-2024.

Để cứu vớt doanh số, hàng loạt ưu đãi được các hãng dành cho phân khúc xe Sedan hạng B.

Toyota Vios, mẫu sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2024 đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3/2024 cho tất cả các phiên bản, tương đương mức giảm từ 23-27 triệu đồng. Mức hỗ trợ quy đổi sang tiền mặt của các phiên bản E MT, E CVT và G CVT cụ thể lần lượt là 23 triệu, 25 triệu và 27 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, mức giá của Vios còn 435-518 triệu đồng.

Toyota Vios được bán tại Việt Nam hiện nay là bản nâng cấp từ tháng 5/2023 với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, giá bán dao động từ 458-545 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của Toyota Vios G CVT ở mức 5,97 L/100km.

Mẫu xe Honda City cũng được Honda Việt Nam (HVN) hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Khuyến mại này tương đương số tiền từ 25 - 28,5 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của Honda City được đưa xuống còn 474-541 triệu đồng. Ngoài ra, tại một số đại lý khách hàng còn được ưu đãi từ 10 - 17 triệu đồng. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 45 triệu đồng đối với Honda City bản RS, 43 triệu đồng đối với bản L.

Honda City được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là G, L và RS, giá dao động từ 559-609 triệu đồng. Mẫu xe bán chạy nhất của Honda sử dụng động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường kết hợp của xe ở mức 5,68L/100km.

Mẫu sedan bán chạy của Hyundai là Accent cũng được giảm giá khá sâu tháng 3, tuy nhiên tuỳ vào từng đại lý mà mức giảm giá thực tế có thể khác nhau. Hiện, đa số các đại lý của Hyundai đang áp dụng mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ, khoảng 22-34 triệu đồng. Với những xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024), các đại lý còn có chính sách giảm thêm với tổng ưu đãi đến 45 triệu, đưa giá xe còn khoảng từ hơn 400 đến 525 triệu đồng.

Hyundai Accent thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 5/2024 với 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp). Mẫu xe này được trang bị động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp.

Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường kết hợp ở mức 5,81L/100km.

Nhiều dòng sedan hạng B khác như Mitsubishi Attrage, KIA Soluto cũng tương tự khi khách hàng mua xe được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm một số phụ kiện.

Mitsubishi hỗ trợ từ 50% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Attrage CVT và CVT Premium, tương đương số tiền 23,5 và 24,5 triệu đồng, còn bản Attrage MT ưu đãi 38 triệu đồng tương đương 100% phí trước bạ.

Nissan Almera cũng được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trị giá số tiền từ 25 - 28 triệu đồng. Ngoài ra khách hàng có thể được nhận thêm ưu đãi 10 triệu đồng tùy vào chính sách từng đại lý.

KIA Soluto cũng được các đại lý áp dụng mức giảm giá tương ứng 10-20 triệu tiền mặt tùy từng phiên bản.