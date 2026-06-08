Loạt xe đáng chú ý của Hyundai sắp ra mắt

Hướng tới duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026, Hyundai chuẩn bị tung ra nhiều sản phẩm mới thuộc các phân khúc khác nhau. Trong số này bao gồm phiên bản mới của Santa Fe và thế hệ tiếp theo của Tucson.

Danh mục sản phẩm sắp ra mắt của Hyundai bao gồm cả những mẫu xe hoàn toàn mới, các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời và những dòng xe được bổ sung hệ truyền động mới.

Đáng chú ý, một số mẫu xe sẽ được trang bị công nghệ điện hóa mới, hứa hẹn thu hút nhóm khách hàng còn đang cân nhắc giữa xe điện và xe động cơ đốt trong truyền thống.

Hyundai Elantra thiết kế mới

Mẫu sedan cỡ C Hyundai Elantra dự kiến sẽ nhận được bản nâng cấp mới trong thời gian tới. Dù không phải thế hệ hoàn toàn mới, xe được cho là sẽ có một số thay đổi ở khu vực đầu và đuôi xe, đồng thời nâng cấp thiết kế khoang nội thất.

Các tùy chọn động cơ trên phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng kỳ vọng Hyundai có thể giới thiệu một cấu hình động cơ mới dành cho biến thể hiệu suất cao Elantra N.

Được giới thiệu tại châu Âu hồi tháng 4, Ioniq 3 được định vị là mẫu hatchback thuần điện cỡ nhỏ với phạm vi hoạt động hơn 480 km/lần sạc cùng hiệu năng vận hành đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hyundai Ioniq 3

Mẫu xe này được đánh giá là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng muốn tiếp cận xe điện ở mức giá dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn ở mức cao và giá xe mới ngày càng tăng, Ioniq 3 được kỳ vọng có thể trở thành sản phẩm ăn khách tại những thị trường có hạ tầng trạm sạc phát triển.

Hyundai Kona mới

Hyundai từng tạm dừng sản xuất Kona EV phiên bản 2026 do lượng xe tồn kho của đời 2025 cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị một thế hệ Kona hoàn toàn mới cho năm 2027.

Phiên bản mới sẽ theo đuổi phong cách thiết kế mạnh mẽ và vuông vức hơn, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế đang được Hyundai áp dụng trên các dòng SUV, crossover và xe bán tải.

Hyundai Kona 2027 được dự đoán sẽ có hai lựa chọn hệ truyền động gồm hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.6L và phiên bản thuần điện nâng cấp. Nội thất cũng sẽ được trang bị nền tảng công nghệ mới, lấy cảm hứng từ mẫu concept Crater.

Hyundai Santa Fe EREV

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kế hoạch sản phẩm của Hyundai là sự xuất hiện của hệ truyền động EREV (xe điện mở rộng phạm vi) trên Santa Fe thế hệ mới.

Khác với xe hybrid thông thường, EREV vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện và pin, trong khi động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò như máy phát điện để sạc pin khi cần thiết.

Một bản dựng dự đoán thiết kế của Santa Fe mới. Ảnh: KCB

Với cấu hình này, người dùng có thể sạc pin từ nguồn bên ngoài như xe điện thông thường, đồng thời vẫn có thể tiếp tục hành trình nhờ động cơ xăng khi pin gần cạn. Giải pháp này được xem là lựa chọn trung gian dành cho những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện.

Bên cạnh đó, dòng Santa Fe dự kiến cũng sẽ có những cập nhật đáng chú ý về thiết kế. Trong đó, thay đổi được kỳ vọng nhiều nhất nằm ở phía sau xe - khu vực gây nhiều tranh cãi ở phiên bản hiện hành.

Hyundai Tucson đời mới

Sau hơn hai thập kỷ hiện diện trên thị trường, Hyundai Tucson vẫn là một trong những mẫu SUV chủ lực của thương hiệu Hàn Quốc. Thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ sở hữu thiết kế vuông vức hơn nhưng vẫn giữ các đặc trưng nhận diện hiện đại như hệ thống đèn chiếu sáng đặc trưng.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Tucson đời mới. Ảnh: KCB

Các phiên bản hybrid và plug-in hybrid nhiều khả năng tiếp tục được duy trì trên Tucson 2027. Ngoài ra, Hyundai cũng được cho là đang cân nhắc phát triển biến thể hiệu suất cao Tucson N.

Nếu được thương mại hóa, Tucson N có thể sử dụng hệ truyền động hybrid công suất khoảng 295 mã lực kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng thế hệ Tucson mới có thể loại bỏ các phiên bản thuần động cơ đốt trong, chỉ còn hybrid. Điều này đồng nghĩa giá bán khởi điểm của mẫu SUV cỡ C này nhiều khả năng sẽ tăng đáng kể.