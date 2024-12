Loạt xe 'biến mất' khỏi Việt Nam năm nay: Nhiều phân khúc, toàn xe Nhật, có mẫu đang chờ thay bằng bản mới

Suzuki Ertiga, Ciaz, Swift

Suzuki là hãng xe mạnh tay nhất trong việc "thanh lọc" danh mục sản phẩm trong năm nay tại Việt Nam. Danh sách xe đang bán trên website của Suzuki Việt Nam chỉ còn XL7 và Jimny. Các cái tên biến mất gồm Ertiga, Ciaz và Swift.

Sự biến mất của Ertiga sẽ nhường lại toàn bộ thị phần phân khúc MPV của Suzuki cho XL7 - mẫu xe mới được nâng cấp gần đây với nhiều điểm vượt trội hơn. Điều này cũng dễ hiểu khi doanh số XL7 lớn hơn nhiều so với Ertiga, trong khi cả 2 xe nằm chung phân khúc.

Về phía Ciaz, đây là mẫu xe có sức tiêu thụ chậm tại Việt Nam. Mẫu xe này thường góp mặt trong danh sách 10 xe bán ít nhất hàng tháng trước khi bị ngừng bán. Dù giá giảm liên tục, có thời điểm giảm tới hơn 100 triệu đồng, nhưng Ciaz vẫn khó bán. Đối thủ của Ciaz là Vios, Accent và City.

Swift là mẫu xe nổi bật của Suzuki tại Việt Nam nhưng gần đây cũng đã không còn được bán. Hiện chưa rõ Swift sẽ được thay thế bằng thế hệ mới trong thời gian tới hay không.

Toyota Yaris

Trong các xe Toyota bán ra thị trường, Yaris là mẫu xe có doanh số không cao. Trước thời điểm bị ngừng bán, trong nửa đầu năm 2024, doanh số Yaris chỉ vỏn vẹn 8 chiếc. Mẫu xe này cùng phân khúc với Swift nhưng có kích thước lớn hơn đáng kể.

Yaris còn được coi là kiểu dáng hatchback của Vios. Trang bị trên 2 mẫu xe này gần tương đồng. Yaris là xe nhập Thái Lan còn Vios được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, doanh số Vios cao bao nhiêu thì Yaris lại khó bán bấy nhiêu.

Mazda BT-50

Mazda BT-50 biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của hãng. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này được "dọn" đi có khả năng để chờ bản mới về trong thời gian tới. Bản mới của BT-50 đã có mặt tại Thái Lan. Trước đó, xe bán tại Việt Nam cũng nhập từ Thái Lan.

BT-50 có doanh số không cao trong nhóm bán tải. Nâng cấp lớn trên BT-50 mới có thể giúp mẫu xe này cải thiện phần nào doanh số nếu về Việt Nam tới đây. Trong phân khúc này, Ranger và Triton là 2 mẫu xe được nâng cấp rất nhiều trong thời gian gần đây.

Lexus IS

Sau chưa đầy 4 năm ra mắt thế hệ mới, Lexus IS đã bị tạm ngừng bán. Mẫu xe này không còn trong danh mục sản phẩm của hãng. Lexus chưa đưa ra lý do "khai tử" mẫu xe này tại Việt Nam. Nguyên nhân có thể đến từ doanh số.

IS là dòng xe cùng phân khúc với 3-Series của BMW và C-Class của Mercedes-Benz. Giá mẫu xe Nhật này cao hơn so với các đối thủ, một phần do ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu cao. 3-Series và C-Class đều là xe lắp ráp trong nước.