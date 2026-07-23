Loạt ưu đãi lớn dành từ Skoda: Giá chỉ bằng một nửa xe châu Âu cùng loại, bảo hành tới 8 năm

Skoda Việt Nam áp dụng nhiều ưu đãi, từ hỗ trợ tiền trực tiếp đến các phần quà có giá trị cao.

Trong tháng 7, Skoda Việt Nam cho biết sẽ áp dụng chương trình ưu đãi lớn dành riêng cho hai dòng xe lắp ráp trong nước là Kushaq và Slavia. Động thái này nhằm mục tiêu hỗ trợ khách hàng trong việc tiếp cận các mẫu xe chất lượng với chi phí hợp lý. Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng dành cho hai mẫu xe này có thể lên tới 80 triệu đồng.

Đối với dòng xe gầm cao Kushaq, mức hỗ trợ bao gồm khoản tương đương 50% lệ phí trước bạ, hỗ trợ tài chính lên đến 40 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất đối với phiên bản Ambition. Trong khi đó, mẫu sedan Slavia có mức giá khởi điểm chỉ từ 465 triệu đồng, đi kèm các khoản hỗ trợ và quà tặng trị giá lên đến 65 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả hai dòng xe sẽ được gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên ở mốc 7.500 km.

Mẫu xe Phiên bản Giá tham khảo Ưu đãi Skoda Kushaq Ambition 599 triệu đồng 75 triệu đồng

Style 649 triệu đồng 80 triệu đồng Skoda Slavia Ambition 528 triệu đồng 65 triệu đồng

Style 568 triệu đồng 45 triệu đồng

Hiện tại, Skoda Kushaq phiên bản Ambition có giá bán lẻ 599 triệu đồng, đi kèm ưu đãi có giá trị 75 triệu đồng, trong khi phiên bản Style có giá 649 triệu đồng và giá trị ưu đãi 80 triệu đồng.

Mặt khác, đối với dòng xe Slavia, phiên bản Ambition được niêm yết ở mức 528 triệu đồng và nhận ưu đãi 65 triệu đồng. Mức giá bán lẻ của Slavia phiên bản Style là 568 triệu đồng, đi kèm gói hỗ trợ trị giá 45 triệu đồng. Đây là mức giá rất cạnh tranh trên thị trường - ngang với các đối thủ châu Á, và chỉ bằng khoảng một nửa so với những đối thủ đến từ châu Âu.

Skoda Slavia là mẫu xe sedan nhưng có gầm cao tương đương nhiều mẫu SUV/CUV.

Bên cạnh các khoản giảm trừ trực tiếp và quà tặng, Skoda Việt Nam còn đưa ra các giải pháp hỗ trợ tài chính đặc quyền nhằm giảm tải áp lực thanh toán ban đầu cho người mua. Khách hàng khi có nhu cầu vay mua xe trả góp sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm thông qua chương trình hợp tác với ngân hàng đối tác, áp dụng riêng cho mẫu xe Kushaq.

Thêm vào đó, một phương án vay vốn khác với mức lãi suất 4,5%/năm được cố định trong suốt 12 tháng đầu tiên cũng được triển khai, áp dụng linh hoạt cho cả hai dòng xe Kushaq và Slavia. Những chính sách tài chính này được áp dụng song song với các ưu đãi hiện hành, giúp người tiêu dùng tối ưu hóa chi phí sở hữu phương tiện.

Ngoài các ưu đãi về giá và quà tặng, Skoda còn hợp tác với một số ngân hàng mang đến giải pháp tài chính cho người mua xe.

Đi sâu vào các đặc tính kỹ thuật, Kushaq là mẫu SUV đô thị thừa hưởng nhiều công nghệ nền tảng từ tập đoàn mẹ Volkswagen. Điểm nhấn quan trọng nhất của mẫu xe này là hệ thống khung gầm MQB-A0 IN, một biến thể của nền tảng khung gầm toàn cầu vốn làm nên tên tuổi của các dòng xe châu Âu về khả năng vận hành đầm chắc và cứng cáp.

Sự hiện diện của nền tảng này giúp Kushaq tối ưu hóa trọng lượng, gia tăng độ cứng vặn xoắn và đảm bảo sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên các địa hình phức tạp.

Không dừng lại ở đó, Kushaq được trang bị khối động cơ cũng chia sẻ công nghệ từ Volkswagen. Trên thế giới, các thế hệ động cơ của tập đoàn này đã chứng minh được sự bền bỉ qua hàng thập kỷ sử dụng trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau.

Tại Việt Nam, mốc bảo dưỡng định kỳ ở 7.500 km đối với mẫu xe này là một minh chứng rõ ràng cho chất lượng gia công và độ tin cậy của các chi tiết cơ khí, góp phần phá vỡ định kiến trước đây về việc xe châu Âu thường đòi hỏi bảo dưỡng liên tục và có độ bền không cao.

Skoda Kushaq sử dụng khung gầm từ Volkswagen, mang đến trải nghiệm đầm chắc, cứng cáp.

Tương tự như người anh em gầm cao, mẫu sedan Slavia cũng được xây dựng dựa trên triết lý thiết kế và công nghệ châu Âu. Slavia tiếp tục sử dụng hệ thống khung gầm MQB-A0 IN, mang đến không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc sedan hạng B, đồng thời duy trì được đặc tính vận hành sắc nét và an toàn.

Khung xe được gia cố bằng thép cường lực, không chỉ bảo vệ hành khách trong các tình huống va chạm mà còn tạo cảm giác chắc chắn khi xe vào cua hay chuyển làn. Cùng với đó, khối động cơ của Slavia được tinh chỉnh để đạt sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi dài.

Một trong những điều thú vị khi vận hành xe Slavia hay Kushaq là chân ga được tinh chỉnh khá nhạy. Ngay khi nhả chân phanh, xe vọt đi mạnh hơn so với mức thông thường. Một mặt, điều này đòi hỏi người lái phải làm quen với độ vọt của xe; mặt khác, khi người lái đã quen, việc cầm lái trong đô thị sẽ trở nên nhàn nhã hơn.