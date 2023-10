Loạt trang cá nhân của Ngọc Trinh đã bị khóa

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh được hàng triệu người theo dõi đã vi phạm về "Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội" nên Sở Thông tin Truyền thông TPHCM và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TPHCM đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh.

Tối cùng ngày, hàng loạt fanpage, trang cá nhân của Ngọc Trinh rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Fanpage Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, Ngọc Trinh lần lượt có hơn 2,7 triệu người và 5,9 triệu người theo dõi hiện đã khóa. Instagram @ngoctrinh89" có hơn 6 triệu người theo dõi của người mẫu cũng không còn tìm thấy.

Người mẫu này thường sử dụng đăng hoạt động quảng bá hình ảnh, video đời thường, livestream và những clip “thả dáng” trên mô tô, nói về lý do không xóa các clip lái xe tạo dáng phản cảm, nguy hiểm dù bị công an xử phạt: "Tôi sai, bị phạt, đóng tiền phạt. Xe bị giam. Qua lần này tôi rút kinh nghiệm đi thi bằng lái, biểu diễn trong sân tập để không ảnh hưởng đến người khác". Cô cho rằng không gỡ clip để cảnh tỉnh cho người khác và không có ý thách thức.

Nền tảng mạng xã hội duy nhất của Ngọc Trinh còn hoạt động lúc này là TikTok với 6,8 triệu người theo dõi, tính đến thời điểm này. Tuy vậy, cô đã khóa phần bình luận và xóa những clip liên quan đến mô tô, đáp trả cư dân mạng về vấn này.

Vào khoảng đầu tháng 9, Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe phản cảm, không đồ bảo hộ, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, quỳ gối trên yên xe… cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Các clip của người mẫu tiêu cực, gây ảnh hưởng đến đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.