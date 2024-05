Loạt tin tốt cho Samsung và 1 tin xấu cho iPhone?

iPhone 13 Mini là mẫu cuối cùng thuộc dòng iPhone Mini và được Apple đưa ra khỏi Apple Store ngay khi dòng iPhone 15 ra mắt vào năm 2023.

Theo một số tin đồn gần đây thì có thể dòng iPhone 16 được ra mắt vào tháng 9 sắp tới vẫn sẽ có phiên bản Plus tuy nhiên khác biệt cơ bản là màn hình 6,7 inch tương tự iPhone 15 Plus sẽ nhỏ hơn 1 chút so với iPhone 16 Pro Max (hoặc Ultra) là 6,9 inch.

Ngoài ra cũng có một số tin đồn về việc Apple đang tính tung ra iPhone 17 Slim thay thế cho Plus vào đợt ra mắt năm 2025. Mẫu này được cho là có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 và 16 Plus (6,7 inch) và chỉ dừng lại ở 6,55 hoặc 6,6 inch.