Loạt thông tin quan trọng sắp công bố, chuyên gia dự báo thế nào về giá vàng tuần tới?

Trong tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ chuyển sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang chia rẽ khá rõ về triển vọng của kim loại quý sau cú giảm mạnh cuối tuần, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan so với tuần trước.

Cụ thể, trong số 21 chuyên gia tham gia khảo sát, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, 6 chuyên gia, chiếm 29%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 24%, dự báo giá đi ngang hoặc cho rằng các yếu tố tác động hiện khá cân bằng.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng đã hạ nhiệt. Trong 207 phiếu bầu của cuộc khảo sát trực tuyến, 121 người, tương đương 59%, kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần tới. Trong khi đó, 21% dự báo giá giảm và 20% cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Diễn biến này xuất hiện sau một tuần đầy biến động, khi vàng có thời điểm tiến sát 4.700 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu lao dốc sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole.

Thị trường hướng sự chú ý tới dữ liệu việc làm Mỹ

Trong tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ chuyển sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Lịch công bố bắt đầu với PMI sản xuất ISM tháng 8 và số liệu việc làm trống JOLTS vào thứ Ba. Cùng ngày, Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Sang thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, cùng quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada. Đến thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và PMI dịch vụ ISM sẽ tiếp tục cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Sự kiện được chú ý nhất sẽ đến vào thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ . Giới giao dịch đang chờ xem liệu số liệu việc làm có tiếp tục thấp hơn kỳ vọng tháng thứ tư liên tiếp hay không.

Những dữ liệu này có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với vàng, bởi triển vọng lãi suất của Fed đang ngày càng chi phối diễn biến của kim loại quý.

Chuyên gia cảnh báo vùng hỗ trợ 4.400 USD/ounce

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cho biết vàng đã không thể duy trì trên vùng kháng cự quan trọng 4.655 USD/ounce mà ông theo dõi từ đầu tuần.

Theo Razaqzada, tại thời điểm đưa ra nhận định, giá vàng đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày và đang kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn.

Vùng hỗ trợ tiếp theo được ông xác định quanh 4.436 USD/ounce , sau đó là 4.400 USD/ounce .

“Nếu lực mua không xuất hiện tại những vùng giá này, đó sẽ là một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực”, Razaqzada nhận định.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng bài phát biểu của ông Warsh đã làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất trong thời gian tới.

Theo Lusk, thị trường có thể đang dần phản ánh kịch bản Fed tăng 25 điểm cơ bản, dù nhà đầu tư vẫn cần chờ thêm vòng dữ liệu việc làm mới trước khi có đánh giá rõ ràng hơn.

Ông cũng lưu ý rằng thị trường hiện chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, từ chính sách tiền tệ, thuế quan đến căng thẳng thương mại. Vì vậy, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành động thận trọng, từng bước dựa trên dữ liệu.

Vẫn kỳ vọng vàng tăng về dài hạn

Bất chấp những biến động ngắn hạn, Lusk vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý trong phần còn lại của năm.

Theo ông, xét theo yếu tố mùa vụ, giá vàng thường có xu hướng tăng vào đầu tháng 9, sau đó điều chỉnh trước khi phục hồi trở lại vào tháng 10 và giai đoạn lễ Diwali đầu tháng 11. Sau một nhịp giảm khác, vàng thường mạnh trở lại từ tháng 11 đến khoảng giữa tháng 12.

Do đó, Lusk cho biết ông vẫn nhìn nhận triển vọng vàng trong những tháng cuối năm dựa trên cả xu hướng giá và yếu tố mùa vụ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cảnh báo những mô hình lịch sử này có thể bị phá vỡ bởi các yếu tố chính trị, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ tiến gần tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngoài ra, những sự kiện bất ngờ mang tính “thiên nga đen” vẫn là yếu tố khó dự báo và có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn so với những mô hình thông thường.

Sau cú giảm mạnh cuối tuần, Phố Wall vì vậy chưa hình thành một đồng thuận rõ ràng về hướng đi tiếp theo của vàng. Dù gần một nửa chuyên gia vẫn đặt cược vào khả năng phục hồi, các vùng hỗ trợ kỹ thuật và loạt dữ liệu việc làm Mỹ trong tuần tới sẽ là những phép thử quan trọng đối với xu hướng của kim loại quý.