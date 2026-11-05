Loạt tàu chở dầu Nga sang Mỹ bất ngờ 'quay xe', chỉ còn 1 chiếc tiếp tục tiến về bờ Đông: Chuyện gì đang xảy ra?

2 trong 3 tàu chở dầu diesel Nga từng hướng tới bờ Đông nước Mỹ đã thay đổi thông tin điểm đến, chỉ còn 1 tàu tiếp tục di chuyển.

Ngày 3/11, dẫn báo cáo của công ty theo dõi hàng hải Windward cho biết dữ liệu từ Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) cho thấy hành trình của ba tàu chở diesel Nga đang có những thay đổi đáng chú ý. 2 tàu đã điều chỉnh thông tin điểm đến tự khai báo, làm xuất hiện khả năng kế hoạch đưa hàng tới các cảng Mỹ bị hủy hoặc các lô nhiên liệu sẽ được chuyển sang thị trường khác.

Trong số này, tàu Talisman mang cờ Nga trước đó hướng về khu vực Đại Tây Dương nhưng hiện chuyển trạng thái điểm đến sang chờ chỉ dẫn, không còn nêu khu vực cụ thể.

Tàu Leruo treo cờ Sierra Leone cũng thay đổi thông tin hành trình. Điểm đến mới được cập nhật theo hướng Brazil và ở trạng thái chờ chỉ dẫn. Diễn biến này cho thấy lô diesel trên tàu có khả năng được chuyển sang thị trường Nam Mỹ thay vì tiếp tục tới Mỹ như kế hoạch ban đầu.

Điểm chung đáng chú ý là cả Talisman và Leruo đều nằm trong các danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hoặc Liên minh châu Âu (EU). Tình trạng này tạo ra rủi ro pháp lý đáng kể đối với những bên tham gia giao dịch.

Nếu tiếp nhận các tàu nằm trong danh sách hạn chế, người mua, đơn vị vận hành cảng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hậu cần hàng hải có nguy cơ vi phạm quy định trừng phạt. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến hai tàu phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu.

Việc tàu thay đổi thông tin AIS không đồng nghĩa chắc chắn các lô hàng sẽ không tới Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy kế hoạch vận chuyển diesel Nga sang thị trường này đang gặp nhiều trở ngại hơn dự kiến.

Trong 3 tàu được Windward theo dõi, Agioi Fanendes hiện là phương tiện duy nhất vẫn duy trì quỹ đạo thực tế hướng về vùng biển đông bắc nước Mỹ. Con tàu treo cờ Malta và thuộc sở hữu của một chủ tàu Hy Lạp. Agioi Fanendes cũng đã thay đổi thông tin cảng đến sang trạng thái chờ lệnh, song hướng di chuyển thực tế chưa thay đổi đáng kể.

Khác biệt quan trọng là Agioi Fanendes không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt quốc tế nào được nguồn tin đề cập. Điều này giúp tàu tránh được một trong những rào cản pháp lý lớn mà hai phương tiện còn lại đang đối mặt.

Những thay đổi trên diễn ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp phép nới lỏng một số giao dịch liên quan đến dầu mỏ, trong bối cảnh Washington tìm cách giảm sức ép thiếu hụt nhiên liệu trong nước. Động thái này mở ra khả năng diesel Nga được đưa tới Mỹ sau thời gian dài dòng chảy năng lượng trực tiếp giữa 2 nước bị gián đoạn.

Tuy nhiên, từ việc được cấp phép giao dịch đến khi một tàu chở nhiên liệu Nga thực sự cập cảng Mỹ vẫn tồn tại nhiều rào cản. Ngoài quy định của chính phủ liên bang, các bên tham gia một chuyến hàng còn phải tính tới tình trạng trừng phạt của tàu, chủ sở hữu, đơn vị vận chuyển và những tổ chức khác trong chuỗi giao dịch.

Diễn biến của Talisman và Leruo cho thấy những yếu tố này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định thương mại và hành trình của các tàu. Đến ngày 3/11, chưa có lô nhiên liệu Nga nào trong nhóm này chính thức cập một cảng của Mỹ.

Theo Xinhua﻿