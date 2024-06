Loạt SUV hạng B ra mắt Việt Nam tháng 6: Giá tầm 700 triệu, có mẫu lần đầu xuất hiện, cạnh tranh bằng công nghệ hiện đại

Thị trường xe trong nước vừa qua đón nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới. Trong đó, phân khúc SUV hạng B được đánh giá là sôi động nhất khi có tới 3 cái tên gia nhập cuộc đua giành thị phần.

Kia Seltos

Ngày 8/6, THACO Auto chính thức công bố thông tin về chiếc Kia Seltos 2024. Ở lần nâng cấp này, thông tin đáng chú ý nhất là việc hãng xe Hàn Quốc bổ sung thêm 2 phiên bản mới là 1.5L Deluxe và 1.5L Turbo Luxury.

Trong đó, phiên bản 1.5L Deluxe có giá bán 639 triệu đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Xe có các trang bị như phanh tay điện tử và Auto hold, màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng và cảm biến áp suất lốp, 2 túi khí, đèn pha halogen, ghế chỉnh cơ, đồng hồ tốc độ dạng bán điện tử 4,2 inch,...

Phiên bản mới tiếp theo là Kia Seltos 1.5L Turbo Luxury có giá bán tới 749 triệu đồng. Đây là một trong hai phiên bản sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Về mặt trang bị, bản 1.5 Turbo Luxury thua thiệt so với bản 1.5L Premium khi lược bỏ gạt mưa tự động, cốp điện, HUD, lẫy chuyển số sau vô lăng, đồng hồ tốc độ điện tử 10,25 inch, làm mát ghế, sạc không dây, ga tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.



Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc cũng bổ sung thêm trang bị cho phiên bản 1.5L Luxury. Cụ thể, người tiêu dùng khi mua bản này giờ đã có 6 túi khí an toàn (trước đây là 2 túi khí) và ga tự động tích hợp giới hạn tốc độ (LIM). Hai trang bị trên trước đây chỉ có ở bản Premium. Đồng nghĩa với đó, bản 1.5L Luxury tăng thêm 20 triệu, giá mới là 699 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Ultimate

Mitsubishi Xforce Ultimate là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này. Thực tế, xe đã được giới thiệu lần đầu tiên hồi tháng 1/2024 tuy nhiên chưa công bố giá cũng như giao xe. Mức giá của xe được hãng xe Nhật Bản ấn định vào ngày 18/6 vừa qua với con số từ 705 triệu đồng và thêm 5 triệu đồng cho lựa chọn 2 tông màu.

So với bản Premium định vị ngay bên dưới, chiếc Xforce Ultimate có giá bán nhỉnh hơn 25 triệu đồng. Theo đó, chiếc xe này có thêm gói an toàn chủ động Mitsubishi Motor Safety Sensing (MMSS) với những tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều, cảnh báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra, hệ thống giải trí của xe có thêm dàn âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa được phát triển riêng dành cho mẫu xe hạng B này.

Về vận hành, Mitsubishi Xforce Ultimate vẫn sử dụng động cơ 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bản cao cấp này có 4 chế độ lái (giống 4 chế độ địa hình) gồm đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) là trang bị tiêu chuẩn. Trang bị an toàn còn bao gồm cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí.

Lynk & Co 06

Chiếc xe mới nhất trong phân khúc SUV cỡ B là Lynk & Co 06 đến từ thương hiệu con của tập đoàn Geely (Trung Quốc). Dù đến sau, nhưng Lynk & Co 06 lại được coi là một đối thủ đáng gờm bởi vượt trội hơn các đối thủ Nhật, Hàn trong phân khúc B-SUV về động cơ, hộp số, hệ thống treo, tiện nghi và công nghệ an toàn.

Điểm nổi bật của Lynk & Co 06 trong phân khúc là động cơ và hệ truyền động. Phiên bản bán tại Việt Nam dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm. Tốc độ tối đa 195 km/h. Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp - trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe hướng tới vận hành thể thao. Xe có 4 chế độ lái gồm Economy (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Intelligent (Thông minh). Hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao cũng là những trang bị hiện đại nhất phân khúc có trên Lynk & Co 06.

Điểm đáng chú ý trên mẫu xe 06 là 17 tính năng ADAS, như ga tự động thích ứng thông minh, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước/sau và hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái… Camera 540 độ có thể quan sát gầm xe, cũng là trang bị duy nhất mà Lynk & Co 06 có trong phân khúc.

Hiện nay, xe được phân phối chính hãng với 2 đại lý đặt tại Hà Nội và TP HCM. Giá bán của Lynk & Co 06 là 729 triệu đồng. Đây được đánh giá là đối thủ thú vị trong phân khúc B-SUV, khi sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn. Điểm yếu của Lynk & Co 06 theo nhiều chuyên gia là niềm tin của khách hàng vào thương hiệu này.