Phi đội của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được bổ sung những máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới. Lô chiến đấu này được cung cấp bởi Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất, một bộ phận của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Việc cung cấp được thực hiện trong khuôn khổ mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước theo chương trình của năm hiện tại.

Trước khi chuyển giao, những chiếc Su-34 mới đã trải qua một chu trình thử nghiệm đầy đủ tại nhà máy, thử nghiệm ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau và tự cơ động đến sân bay triển khai thường trực.

Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước và trên không, bao gồm cả cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Su-34 còn có thể được sử dụng để trinh sát trên không.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đang được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tin dùng.

Năm 2024, Nga đã nhận được 6 lô máy bay Su-34, tổng cộng khoảng 12 - 14 chiếc. Theo trang Military Balance 2024, Liên bang Nga có khoảng 124 máy bay Su-34 đang hoạt động, trong đó có 22 chiếc được cải tiến.

Vào tháng 4 năm nay, Tập đoàn Rostec đã bàn giao lô máy bay Su-34 đầu tiên cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga theo kế hoạch năm 2025.

Vào tháng 7, một chiếc Su-34 đã bị rơi ở vùng Nizhny Novgorod. Ngoài ra, 5 chiếc Su-34 đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd vào ngày 27 tháng 6.

Trong chiến dịch trên, 3 máy bay bị cháy hoàn toàn, 2 chiếc khác bị cháy một phần. Đây là một chiến dịch chung của Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt.