Loạt smartphone Nokia vừa ra mắt có gì đặc biệt?

Nokia G21 là lựa chọn thông minh dành cho các bạn trẻ năng động, thích dịch chuyển và mong muốn phát triển bản thân. Đây là một chiếc smartphone có thiết kế ấn tượng theo phong cách Bắc Âu, cung cấp đầy đủ các tiện ích cho công việc lẫn các hoạt động giải trí.

Với bộ 3 camera 50MP cùng công nghệ AI Super Resolution Zoom cho phép chụp từ khoảng cách xa và trong điều kiện thiếu sáng, người dùng có thể ghi lại những bức ảnh chuyên nghiệp. Sở hữu Nokia G21, từ những khung cảnh nên thơ trong chuyến du lịch đến những khoảnh khắc tụ tập bạn bè đều được bắt trọn với chất lượng hoàn hảo nhất.

Nokia G21

Màn hình giọt nước siêu rộng 6.5-inch độ phân giải HD+ với tần số quét 90Hz mang đến hình ảnh sống động chân thật. Bộ vi xử lý 8 nhân Unisoc T606 cho năng suất làm việc mạnh mẽ hơn và đáp ứng nhu cầu giải trí với các bộ phim hay, chương trình truyền hình yêu thích. Với dung lượng pin lên tới 5050mAh, cho thời lượng pin sử dụng lên đến 03 ngày2. Điều này có nghĩa chỉ với một lần sạc, người dùng sẽ có 3 ngày2 làm việc, giải trí hoặc du lịch khám phá không tồn tại nỗi lo pin yếu.

Ngoài ra, tính năng nhận diện gương mặt tiếp tục được trang bị cho dòng G-series giúp thao tác mở khoá chính xác và tiết kiệm thời gian. Bên cạnh 2 năm nâng cấp hệ điều hành, 3 năm cập nhật bảo mật hàng tháng cùng trung tâm dữ liệu đặt tại Phần Lan, người dùng có thể đặt trọn niềm tin vào Nokia G21 về sự an toàn cho các dữ liệu từ cá nhân đến công việc.

Còn điện thoại Nokia G11 là sự lựa chọn có thể đáp ứng được được nhu cầu trên ở mức giá phổ thông. Với lớp vỏ polycarbonate cứng cáp, Nokia G11 mang lại cảm giác chắc chắn, bền bỉ, người dùng có thể an tâm về tính bền vững của sản phẩm cùng cam kết bảo mật an toàn với trung tâm dữ liệu đặt tại Phần Lan cho mọi thông tin lưu trữ an toàn.

Nokia G11



Nokia G11 cung cấp chính sách nâng cấp hệ điều hành trong 2 năm và cập nhật bảo mật hàng tháng trong 3 năm. Với những quyền lợi bảo mật và cập nhật hệ thống trên, Nokia G11 đảm bảo phần mềm điện thoại luôn được tối ưu và hỗ trợ tốt nhất.



Hiện nay, nhu cầu chụp ảnh đến từ người dùng ở hầu hết các phân khúc điện thoại thông minh, kể cả phân khúc phổ thông. Nắm bắt được xu thế này, Nokia G11 giúp những khoảnh khắc của gia đình được ghi lại một cách sống động và chi tiết với bộ 3 camera AI sắc nét cùng chế độ chụp đêm cho chất lượng ổn định trong điều kiện thiếu sáng.

Với Nokia G11, người dùng vẫn được thoả mãn các nhu cầu giải trí chất lượng. Màn hình 6.5" chuẩn HD+ với tần số quét 90Hz mang đến những giây phút giải trí với các bộ phim bên người thân. Pin với dung lượng 5050 mAh được trang bị cho phép thời gian sử dụng lên đến 03 ngày 2 , giúp người dùng có thể tập trung tối đa thời gian cho gia đình và công việc hằng ngày.

Cả 2 sản phẩm Nokia G21 và Nokia G11 đều có chế độ tương thích sạc nhanh 18W chuẩn USB PD 3.0 (bộ sạc đi kèm trong hộp máy 10W) hỗ trợ tiết kiệm thời gian sạc tối thiểu gián đoạn sử dụng cho người dùng. Với sự quan tâm dành cho gia đình cùng khối lượng công việc hằng ngày, người dùng có thể thoải mái sử dụng điện thoại cho nhiều mục đích khác nhau mà không mất quá nhiều thời gian sạc.

Nokia C21 Plus là lựa chọn hợp lý dành cho các bạn trẻ tự tin, năng động với mong muốn luôn tìm kiếm một người bạn đồng hành bền bỉ. Màn hình giọt nước siêu rộng 6.5" chuẩn HD+ thể hiện hình ảnh sống động cùng dung lượng pin lên đến 5050 mAh với thời lượng sử dụng lên đến 03 ngày2 cho bạn giải trí thoải mái và kết nối không gián đoạn.

Nokia C21 Plus



Bên cạnh camera 13MP sắc nét kèm đèn flash trước và sau, chế độ làm đẹp độc đáo cùng tính năng chụp toàn cảnh Panorama giúp ghi lại mọi khoảnh khắc bất ngờ trong cuộc sống trọn vẹn. Đối với các bạn trẻ thích du lịch, chiếc điện thoại Nokia C21 Plus sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình phát triển của các bạn.

Lớp vỏ polycarbonate chắc chắn tạo điểm nhấn đặc trưng và bảo vệ khỏi những tác động hàng ngày. Đồng thời Nokia C21 với chuẩn IP52 bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn, kháng nước để mỗi cuộc phiêu lưu hàng ngày của bạn luôn đầy hứng khởi.

Vẫn giữ cam kết bảo mật tối ưu cho người dùng, Nokia C21 Plus với 2 năm cập nhật bảo mật hàng quý cùng thông tin lưu trữ tại Phần Lan mang đến an tâm trọn vẹn cho người dùng cùng trải nghiệm độc đáo với những tiện ích hàng đầu của Android 11(Phiên bản Go).