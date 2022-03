Loạt siêu xe, xe siêu sang hàng chục tỷ đồng dạo phố Hà Nội dịp cuối tuần

Bộ ba siêu sang, siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng dừng sát nhau tại một con phố Hà Nội vào dịp cuối tuần, thu hút nhiều sự chú ý của người đi đường.

Đầu tiên là Lamborghini Aventador SVJ Roadster thứ 2 được đưa về Việt Nam. Xe sở hữu ngoại thất màu cam Arancio Atlas, kết hợp bộ mâm đa chấu đen bóng, kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch cho phía sau. Ẩn đằng sau là cùm phanh hiệu suất cao màu cam giống với thân xe.

Nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon như khe hút gió phía trước, gương xe, cánh gió, cản sau,… Xe còn được trang bị hệ thống khí động học ALA 2.0 (Aerodinamica Lamborghini Attiva).

Logo SVJ ở phần hông xe là trang bị tuỳ chọn, có giá lên đến 9.000 USD.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, tạo ra công suất cực đại lên tới 770 mã lực và 720 Nm. Đi kèm với đó là hộp số bán tự động ISR 7 cấp. Nhờ đó, "siêu bò" này có vận tốc tối đa 350 km/h.

Tiếp theo là một mẫu xe hoàn toàn mới vừa được đưa về nước - Morgan Plus Six. Đây là mẫu xe thay thế cho dòng Plus 8 đã bị khai tử vào năm 2018. Mẫu xe này được đơn vị nhập khẩu chính hãng chào bán với mức giá hơn 8 tỷ đồng.

Xe thuộc phiên bản Touring, trang bị thêm nhiều chi tiết hơn so với bản tiêu chuẩn như 2 đèn pha phía đầu xe, phần mui cứng có thể tháo lắp thay thế cho phần mui vải và giá để đồ ở phía sau. Phần khung gỗ đặc trưng của hãng xe Anh quốc được làm bao quanh phần nội thất.

Thiết kế Plus Six đậm chất cổ điển như những mẫu xe cách đây vài thập kỷ. Đây là nét đặc trưng để nhận biết xe Morgan từ xa. Chiếc xe trong bài sở hữu phần đầu xe kéo dài, ẩn sâu phía trong là khối động cơ được chia sẻ từ mẫu xe BMW Z4 M. Xe sở hữu ngoại thất hai tông màu trắng và xanh Sport Blue.

Động cơ của Plus Six là máy xăng tăng áp dung tích 3 lít của BMW, mã B58, cho công suất khoảng 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp số tự động ZF 8 cấp. Chiếc xe dáng cổ điển có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 4,2 giây. Hệ dẫn động loại cầu sau. Có 2 chế độ lái là Sport và Sport Plus.

Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7 cũng xuất hiện tại đây, xe thuộc phiên bản Series II với nhiều điểm khác biệt so với bản Series I như thiết kế đèn pha, mâm xe,… Chiếc xe này sở hữu lớp sơn màu trắng cùng đừng coachline màu bạc, logo thiếu phụ bay (Spirit of Ecstasy) nổi bật trên phía đầu xe và có thể ẩn đi khi khóa xe hoặc thông qua nút bấm.

Động cơ của xe là loại V12, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 720 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây và đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Mercedes-AMG G 63 được độ gói độ HG 63 tới từ hãng Hofele với những chi tiết mới như phần cản trước được mạ chrome độc đáo, lưới tản nhiệt cũng được làm lại. Logo ngôi sao ba cánh cũng được thay bằng logo chữ "H" của Hofele,...

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch, kết hợp lốp Michelin Pilot Sport có kích thước 295/40 phía trước và 305/35 phía sau.

Ngoài ra còn 2 chiếc Mercedes-AMG G63 nguyên bản cũng xuất hiện. Mercedes-AMG G63 sử dụng động cơ V8 dung tích 4 lít tăng áp kép cho ra công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 9 cấp. Nhờ các thông số trên, G 63 tiêu chuẩn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và tốc độ tối đa lên tới 210 km/h.