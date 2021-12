Bên cạnh sự bùng nổ của xe gầm cao, nhóm sedan hứa hẹn sẽ trở nên sôi động trong giai đoạn cuối năm 2021 - đầu năm 2022 với loạt xe mới. Đa số các mẫu sedan sắp ra mắt tại Việt Nam là xe nhập khẩu, trải dài từ phân khúc hạng C, D đến hạng sang.

MG5

Những tin đồn về màn ra mắt MG5 tại Việt Nam xuất hiện từ giữa năm nay. Hiện tại, mẫu xe của MG đã có mặt tại Việt Nam để hoàn tất thủ tục đăng kiểm. Theo thông tin từ phía đại lý, MG5 có thể ra mắt vào tháng 1/2022 với mức giá dự kiến trên 400 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

MG5 có giá bán dự kiến hơn 400 triệu đồng tại Việt Nam.

MG5 thuộc phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh Honda Civic, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Mazda3, nhưng với mức giá dự kiến hơn 400 triệu đồng, mẫu xe này còn gây áp lực lên Hyundai Accent, Nissan Almera, Toyota Vios và Honda City.

Ở bên ngoài, MG5 được trang bị công nghệ LED cho đèn trước/sau, bộ mâm thể thao 17 inch. Nội thất MG5 gây ấn tượng với màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hoà tự động kèm cửa gió phía sau, phanh tay điện tử có chức năng Auto Hold và cửa sổ trời.

Theo tư vấn bán hàng, MG5 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Thể thao. Bản Tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 114 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp số CVT giả lập 8 cấp. Còn MG5 Thể thao được trang bị động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm.

Honda Civic thế hệ mới

Bên cạnh MG5, Honda Civic 2022 được đại lý hé lộ sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2022, ngay trước Tết Nguyên đán. Hồi tháng 8, Civic 2022 đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Hiện tại, một số đại lý Honda chính hãng đã có động thái dọn kho Civic đời cũ, không nhập về đại trà mà chỉ đưa về nếu có khách hàng đặt mua. Tương tự đời cũ, Honda Civic 2022 tại Việt Nam tiếp tục nhập khẩu Thái Lan. Civic 2022 tại Việt Nam sẽ có phiên bản RS với trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing và camera theo dõi làn đường LaneWatch tương tự CR-V.

Ở thế hệ 11, Civic mang thiết kế đơn giản và tinh tế hơn, ảnh hưởng từ "đàn anh" Accord. Kiểu dáng thuần thể thao ở đời cũ được thay bằng các đường nét mang đậm tính "sedan" hơn. Các trang bị trên Civic bản RS bao gồm cụm đèn full-LED, các chi tiết ngoại thất màu đen và bộ mâm 17 inch.

Nội thất của Civic gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay không dây, lẫy chuyển số sau vô-lăng, sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động. Honda Civic 2022 sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Camry nâng cấp

Theo nguồn tin từ phía đại lý, Toyota Camry 2022 sẽ ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 12 này. Là bản facelift, Camry 2022 chỉ có một số thay đổi nhỏ so với đời trước. Xe vẫn có phiên bản 2.5Q, trong khi phiên bản 2.0G sẽ được thay thế bằng phiên bản 2.0Q, đồng thời bổ sung phiên bản 2.5 HV.

So với đời phiên bản cũ, Toyota Camry 2022 được nâng cấp đôi chút ở cản trước sau, lưới tản nhiệt. Bản Camry 2.0Q được nâng cấp lên gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm loạt tính năng đèn pha tự động, phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, tự động giữ làn đường, cảnh báo tài xế mất tập trung, ga tự động thông minh và 9 túi khí.

Ở bên ngoài, Camry 2022 có đèn trước LED/Bi-LED, mâm xe kích thước 18 inch. Trong khoang ca-bin, mẫu sedan hạng C có thêm lẫy chuyển số, vô-lăng chỉnh điện, cửa sổ trời, màn hình trung tâm 9 inch đặt nổi hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa 3 vùng, sạc không dây...

Về động cơ, Camry 2022 vẫn giữ nguyên so với đời cũ. Camry 2.0Q sử dụng động cơ 2.0L, cho công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 199 Nm. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản 2.5Q cao cấp hơn sử dụng động cơ 2.5L mới, sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Hộp số của xe là loại tự động 8 cấp.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới

Tại sự kiện Mercedes-Benz Vietnam Virtual Show 2021, hãng xe Đức hé lộ thông tin về C-Class thế hệ mới tại Việt Nam. Cụ thể, xe sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với bản giới hạn C 300 AMG Limited Edition nhập khẩu từ Đức. Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới bản lắp ráp trong nước dự kiến mở bán vào khoảng quý III/2022.

Mercedes-Benz C-Class 2022 có thiết kế mềm mại và đơn giản với ngôn ngữ dùng chung với S-Class và E-Class. Thế hệ mới thay đổi lớn nhất ở phần đầu và đuôi, trong khi kiểu dáng tổng thể giữ nguyên. Cụm đèn trước và sau mảnh với đồ hoạ LED bên trong sắc sảo hơn. Lưới tản nhiệt đổi sang dạng hình thang với bên dưới mở rộng so với bên trên.

Nội thất của C-Class tương tự S-Class với 2 màn hình đặt rời, trong đó có màn hình 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình 11,9 inch nằm dọc tích hợp MBUX mới nhất. Bản thấp hơn thì màn hình sau vô-lăng có kích thước 10,5 inch còn màn hình trung tâm 9,5 inch.

Mercedes-Benz C 300 AMG Limited Edition sẽ đi kèm gói ngoại thất AMG gồm lưới tản nhiệt kim cương, cản trước/sau, mâm hợp kim thể thao. Hiện tại, chưa rõ C 300 AMG Limited Edition sử dụng động cơ nào. Nếu giống thị trường nước ngoài, C 300 sẽ sử dụng động cơ I4 dung tích 2.0L cho công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm và được hỗ trợ thêm bởi mô-tơ điện.