Loạt sao Việt "đổ bộ" đêm chung kết Quý ông hoàn mỹ 2024

Trải qua 7 tập truyền hình thực tế với nhiều thử thách cam go và đầy thú vị, đêm chung kết The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 vừa chính thức diễn ra vào tối ngày 2/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Không đơn thuần như một đêm thi tranh tài để tìm ra gương mặt xứng đáng cho danh hiệu cao nhất, chương trình còn mang đến những tiết mục trình diễn bùng nổ từ ca sĩ Hoàng Tôn, rapper Pháp Kiều và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Xuất hiện tại thảm đỏ đêm The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 là hàng loạt sau Việt như: Á hậu Quốc tế Tường San, Diệp Lâm Anh, Hùng Huỳnh, Hoa hậu Bolo, Lâm Khánh Chi, Mlee, Top 3 The Next Gentleman 2022 (Phạm Kiên, Minh Khắc, Minh Kha)...

Dàn giám khảo Quý ông hoàn mỹ 2024.

Dàn Supporter (tạm dịch: người hỗ trợ)

Và đặc biệt là bộ tứ huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2024 gồm: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Vũ Thuý Quỳnh, hoa hậu Lê Hoàng Phương và á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Ngồi ở ghế hỗ trợ và giám khảo là Hoàng Thùy, Hương Ly, Mâu Thủy, Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân, Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Siêu mẫu Hữu Long, Alex Fox…

Đảm nhận vai trò MC trong chương trình là Thành Chung và Thanh Thanh Huyền. Với tấm vé “Thí sinh được yêu thích nhất" của The Next Gentleman 2024 do khán giả bình chọn, Hồ Thái Tài là gương mặt thứ 13 có cơ hội tranh tài cùng 12 thí sinh xuất sắc đã được chọn từ 7 tập trước đó.

Các thí sinh trình diễn trang phục thể thao.

Trình diễn suit dạ hội.

Top 13 trình diễn trang phục thể thao, trình diễn suit dạ hội gây phấn khích cho khán giả tại sân khấu Quân khu 7. Sau 2 màn trình diễn này, top 5 The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 chính thức gọi tên: Lê Hoàng Long (team Mâu Thuỷ), Kang Chul (team Mai Ngô), Xuân Thắng (team Hương Ly), Chip Nguyễn (Luân phiên), Hoá Trần (team Mai Ngô).

Ở vòng thi ứng xử, các chàng trai phải trả lời hàng loạt câu hỏi khó đoán và đầy tính thực tế, thể hiện đúng tinh thần của một quý ông hoàn mỹ. Sau khi bàn thảo, ban giám khảo đã chọn ra Top 3 chung cuộc gồm: Chip Nguyễn (team Luân phiên), Xuân Thắng (team Hương Ly), Kang Chul (team Hương Ly).

Kết quả cuối cùng của The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 gọi tên Xuân Thắng. Danh hiệu á quân 1 thuộc về quý ông Chip Nguyễn và danh hiệu á quân 2 được trao cho quý ông Kang Chul.

Top 5

Top 3

Quán quân Quý ông hoàn mỹ 2024.

Trước đó, cả 3 đều được đánh giá xuất sắc, phong độ ổn định và có nhiều sự đột phá trong hành trình tham gia cuộc thi. Cả 3 thí sinh này đều nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao một số giải phụ như: Supporter xuất sắc nhất, Quý ông chụp hình ăn ảnh nhất, Quý ông được yêu thích nhất, Quý ông có hình thể đẹp nhất, Quý ông có thể lực tốt nhất, “Quý ông có phong cách trình diễn tốt nhất...