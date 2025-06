Loạt sao Việt bênh vực Mỹ Tâm giữa scandal: "Chị Tâm lớn, đàn em của chị cũng vừa lớn, vừa đông"

Tối ngày 2/6, ca sĩ Bảo Uyên, học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015, đã đăng tải một video dài gần 5 phút trên trang cá nhân, chia sẻ về việc cô cảm thấy bị chèn ép trong chương trình và suốt 10 năm qua không có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Theo Bảo Uyên, sau chương trình, cô dù có sản phẩm âm nhạc nhưng không nhận được lời mời biểu diễn, thậm chí cả ở các phòng trà với cát-xê thấp. Bảo Uyên cho rằng mình bị "chặn đường sống" trong ngành giải trí.

Bảo Uyên từng là học trò của Mỹ Tâm tại The Voice 2015

Bảo Uyên khiến dân mạng dậy sóng khi kể việc cô từng bị chèn ép ở The Voice 2015

Trong video, Bảo Uyên cũng cho biết lý do cô không được vào chung kết The Voice 2015 là vì "không biết nịnh", dẫn đến mất lòng huấn luyện viên. Cô gọi Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015 là “nịnh thần”.

Sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng Bảo Uyên đang cố gắng tạo sự chú ý bằng cách "bóc phốt" người thầy cũ. Hiện tại, Mỹ Tâm chưa có phản hồi chính thức về những chia sẻ của Bảo Uyên. Tuy nhiên, nhiều học trò, ca sĩ trong showbiz đã lên tiếng bênh vực cô.

Ca sĩ Ngọc Sang cùng team với Đức Phúc, Bảo Uyên trong The Voice 2015 cho hay anh thấy hạnh phúc và may mắn khi được làm học trò của Mỹ Tâm.

Ngọc Sang (áo trắng, ngoài cùng bên trái) từng là học trò của Mỹ Tâm trong The Voice 2015, cùng đội với Đức Phúc (áo caro đỏ), Bảo Uyên (váy xanh)

Ngọc Sang cho hay anh thấy may mắn khi được làm học trò của Mỹ Tâm

"Chị luôn là tấm gương để em tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt gần 10 năm qua trên con đường âm nhạc. Điều mà em luôn tâm niệm mỗi khi được đứng trên sân khấu mà em được học hỏi từ chị là phải luôn biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình, biết ơn và học hỏi từ những cô chú anh chị bậc tiền bối đi trước và cứ thế cố gắng và không ngừng trau dồi kinh nghiệm, đạo đức, nhân phẩm để trở thành một ca sỹ thực thụ.

Vì vậy em luôn hiểu rằng để trở thành một nghệ sỹ, ca sỹ được sống trong tình yêu thương của rất nhiều quý ông bà cô chú anh chị ngoài tài năng của bản thân thì đạo đức, nhân cách sống cũng rất quan trọng ạ. Em biết ơn chị - người thầy mà em mang ơn trong suốt cuộc đời này", Ngọc Sang viết.

Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Quyên bày tỏ: "Một ngày chị đã làm thầy rồi cả cuộc đời được học hỏi và biết ơn! Sau Vietnam Idol là đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp Rét Đầu Mùa 2015 của mình, chị Tâm đã gửi tặng một lãng hoa tuyệt đẹp, mình đã rất xúc động, chị đã gửi sự quan tâm, sự động viên chứ không chỉ là những bông hoa đẹp. Mình học được ở chị Tâm ấy là cái tâm. Hãy học hỏi chị chứ đừng phiền lòng chị nhen!".

Ca sĩ Hoàng Quyên cũng chia sẻ cảm nhận về Mỹ Tâm

Ca sĩ Nguyễn Bảo Trâm cũng đăng bài viết khá dài về sự việc này. Trong đó, cô gửi lời nhắn đến Bảo Uyên: "Chị Tâm lớn, đàn em của chị Tâm cũng vừa lớn, vừa đông, nên chắc chắn chị Tâm không muốn mọi người a lô xô vào bênh vực mình, lại thành ra ăn hiếp em. Nên mọi người không nói gì hoặc hành động nhẹ nhàng, em đừng nghĩ em hay mà mọi người phải sợ.

Và nếu em sau vụ này mà có show, thì hãy thực hành lòng biết ơn, biết ơn lần dũng cảm dại dột này của mình mà mọi người biết em đang vắng show mà thương em, biết ơn các agency móc nối show (nếu có), và biết ơn những người đã không chấp em sau vụ này, để em còn cơ hội cất cao tiếng hát".

Ca sĩ Bảo Trâm cho biết cô vừa bực vừa thương Bảo Uyên

Dưới bài đăng của Bảo Trâm, diễn viên Lê Phương bày tỏ sự đồng tình bằng bình luận: "Yêu quý cả hai chị em!".

Là người vô tình bị kéo vào câu chuyện này, Đức Phúc không lên tiếng công khai. Thay vào đó, anh trấn an fan trên broadcast cá nhân.

Đức Phúc trấn an fan

Đức Phúc chia sẻ: "Anh không muốn lên tiếng gì về câu chuyện đang diễn ra trên mạng xã hội hiện tại vì thật sự nó không đáng để lên tiếng. Thời gian và kết quả và tình yêu thương của quý khán giả ở thời điểm hiện tại mà anh lun biết ơn đã trả lời giúp anh rồi. Nên anh chỉ muốn nhắn nhỏ vào đây để mọi ngừi đỡ hoang mang vì sợ mọi người lo cho anh ý, anh vẫn ok nhá, không có gì hết âu".