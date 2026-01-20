Loạt ngân hàng trả lãi tiết kiệm cao 8%/năm, không cần số dư lớn

Đơn cử, NCB đang là một trong những ngân hàng dẫn đầu về lãi suất thực nhận. Theo đó, nhà băng này áp dụng chính sách cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và áp dụng đến hết ngày 31.1.2026. Với chính sách này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–8 tháng đạt 8,2%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng lên tới 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12–36 tháng đạt 8,3%/năm.

Cake by VPBank cũng đang niêm yết lãi suất cơ bản 7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 6–36 tháng, đồng thời áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang dựa trên số dư tiền gửi. Theo đó, khách hàng gửi từ khoảng 20 triệu đồng được cộng thêm 0,2%/năm; mức cộng thêm tăng dần theo số dư và có thể lên tới 1%/năm, qua đó đưa lãi suất thực nhận lên khoảng 7,3–8,1%/năm, với điều kiện không rút trước hạn.

Ngoài nhóm ngân hàng trả lãi trên 8%/năm, nhiều nhà băng khác cũng áp dụng mức lãi suất trên 7%/năm mà không cần số dư lớn. Đơn cử như MBV đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm trên diện rộng. Theo biểu niêm yết mới, kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,75%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng lên 6,5%/năm; trong khi kỳ hạn 12–36 tháng được niêm yết ở mức 7,2%/năm.

Trước đó, ABBank cũng tăng lãi suất tiền gửi tại một loạt kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 6,5%/năm. Ngân hàng này đồng thời triển khai chính sách cộng thêm 1,2%/năm trong thời gian ưu đãi, qua đó đưa lãi suất thực nhận kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,7%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, PGBank hiện niêm yết mức cao nhất thị trường, 7,1%/năm. Theo sau là Vikki Bank và Bac A Bank cùng áp dụng 6,5%/năm; riêng Bac A Bank nâng lên 6,7%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngân hàng VPBank cũng áp dụng lãi suất tiết kiệm 7,7%/năm dành cho khách hàng ưu tiên, gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên cho kỳ hạn 6 tháng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, nhiều ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 6%/năm trở lên. Trong đó, PGBank tiếp tục dẫn đầu với 7,2%/năm; Vikki Bank và OCB cùng niêm yết 6,6%/năm; Bac A Bank ở mức 6,55%/năm; VIB đạt 6,5%/năm; NCB 6,3%/năm; trong khi BVBank, VCBNeo và LPBank cùng ở mức 6,2%/năm. Các ngân hàng như PVcomBank áp dụng 6,1%/năm, còn VPBank, BaoViet Bank và MBV duy trì quanh 6%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cao hơn mặt bằng chung, thậm chí lên tới 8–9%/năm. Tuy nhiên, các mức lãi suất này chủ yếu áp dụng cho khách hàng có số tiền gửi rất lớn, đi kèm điều kiện khắt khe về số dư và kỳ hạn gửi.

Ví dụ như PVcomBank đang niêm yết lãi suất đặc biệt cao nhất thị trường, 9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12–13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 8,4%/năm đối với các khoản tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng. HDBank cũng triển khai mức lãi suất ưu đãi cao, lên tới 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. MSB cũng duy trì lãi suất 8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, thuộc nhóm lãi suất cao nhưng chỉ dành cho phân khúc khách hàng đặc biệt.

OCB áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đối với các tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. Theo đó, ngân hàng này niêm yết 6,7%/năm cho kỳ hạn 12–15 tháng; 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; 7%/năm cho kỳ hạn 21 tháng; 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank cũng nâng lãi suất đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, với mức lãi suất dao động từ 6,4–6,7%/năm tùy kỳ hạn. Cụ thể, ngân hàng này áp dụng 6,4%/năm cho kỳ hạn 6–8 tháng; 6,45%/năm cho kỳ hạn 9–11 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 13–15 tháng và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 18–36 tháng.

Ngoài ra, Viet A Bank triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất trên 6%/năm, dao động từ 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Điều kiện áp dụng là số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, Nam A Bank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng.