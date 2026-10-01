Loạt MPV 7 chỗ giảm giá mạnh, nhiều mẫu xuống dưới 600 triệu đồng

Thị trường ghi nhận hàng loạt MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam tiếp tục được giảm giá thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, tiền mặt và quà tặng, trong đó có mẫu được giảm hơn 100 triệu đồng.

Cuộc đua ưu đãi trên thị trường ô tô Việt Nam chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phân khúc MPV 7 chỗ, vốn tập trung nhiều mẫu xe phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ, tiếp tục chứng kiến hàng loạt chương trình giảm giá trong .thời điểm chuẩn bị bước vào quý cuối năm 2026.

Mức hỗ trợ trải từ vài chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, tùy mẫu xe, phiên bản và nguồn xe. Một số chương trình chủ yếu đến từ hãng, trong khi đại lý có thể áp dụng thêm chính sách riêng.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer đang là một trong những mẫu MPV có mức giảm đáng chú ý nhất. Theo thông tin từ các đại lý, một số xe Stargazer VIN 2025 được giảm trực tiếp tới 117 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 452-498 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai Stargazer tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Mức giảm này chủ yếu áp dụng cho xe đời cũ, trong khi Stargazer facelift 2026 có mức hỗ trợ thấp hơn, tùy đại lý và phiên bản.

Việc chênh lệch lớn giữa hai đời xe khiến Stargazer VIN 2025 trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng đặt nặng yếu tố giá bán. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn xe đang được đại lý ưu tiên xử lý trước khi chuyển sang các phiên bản mới hơn.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Motors Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho cả 4 phiên bản, đồng thời tặng phiếu nhiên liệu tùy phiên bản. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi khoảng 57-95 triệu đồng, chưa tính một số chính sách riêng tại đại lý. Giá niêm yết của Xpander hiện dao động 568-699 triệu đồng.

Xpander cũng được ưu đãi sâu. Ảnh: Đại lý

Mức hỗ trợ này giúp chi phí ban đầu khi mua Xpander giảm đáng kể, trong bối cảnh mẫu xe này vẫn cạnh tranh trực tiếp với nhiều MPV 7 chỗ phổ thông khác. Xpander sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104-105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Toyota Veloz Cross, Avanza Premio

Toyota cũng tham gia cuộc đua ưu đãi với bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio. Cụ thể, Veloz Cross được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm một năm bảo hiểm vật chất và một số chính sách khác. Giá niêm yết của mẫu xe này hiện ở mức 638 triệu đồng với bản CVT và 660 triệu đồng với bản CVT Top.

Veloz Cross cũng được giảm tiền mặt. Ảnh: Toyota

Nếu quy đổi riêng khoản hỗ trợ và các quyền lợi đi kèm, tổng giá trị ưu đãi được ghi nhận khoảng 73-75 triệu đồng. Theo cách tính này, chi phí mua xe sau ưu đãi tương đương khoảng 565-585 triệu đồng, tùy phiên bản.

Avanza Premio cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ tương tự, với giá niêm yết 558-598 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi khoảng 65-70 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Avanza tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Việc cả hai mẫu xe cùng được hỗ trợ cho thấy các chương trình kích cầu đang xuất hiện ở nhiều mẫu xe trong phân khúc MPV, thay vì chỉ tập trung ở một vài sản phẩm.

BYD M6

BYD M6 cũng đang được áp dụng chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 21,5 triệu đồng. Trong đó, khách hàng được hỗ trợ bộ sạc cầm tay chính hãng BYD và thiết bị V2L (giá trị khoảng 11,5 triệu đồng).

BYD M6 nhận ưu đãi về thiết bị. Ảnh: Đại lý

BYD M6 Standard hiện có giá niêm yết 756 triệu đồng. Mẫu MPV thuần điện có cấu hình 7 chỗ và tầm hoạt động công bố lên tới 420 km. Bên cạnh khả năng di chuyển bằng mô-tơ điện, M6 còn được trang bị V2L, cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Đáng chú ý, BYD M6 cũng góp mặt trong hạng mục Xe dịch vụ cho hành khách của năm tại Car Choice Awards 2026, cùng VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Sau vòng bình chọn, M6 nhận 83.940 lượt bình chọn, dẫn đầu hạng mục.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại gala Car Choice Awards 2026, diễn ra lúc 17h ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Honda BR-V

Honda BR-V cũng được tăng mức hỗ trợ trong tháng 9 khi áp dụng chương trình tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia hiện có hai phiên bản G và L, giá niêm yết lần lượt 661 triệu và 705 triệu đồng. Sau ưu đãi, mức giảm tương đương khoảng 66-71 triệu đồng, đưa giá xe về khoảng 595-634 triệu đồng.

Mẫu MPV nhà Honda sở hữu gói an toàn chủ động. Ảnh: Đại lý

BR-V được trang bị Honda Sensing trên cả hai phiên bản, gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Bản L có thêm một số trang bị như camera LaneWatch và 6 túi khí, trong khi bản G sử dụng 4 túi khí.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng theo giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, chi phí mua xe được tính ở mức khoảng 540 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình riêng mà đại lý có thể triển khai.

Suzuki XL7 Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp. Ảnh: Đại lý

XL7 Hybrid hiện chỉ được phân phối một phiên bản tại Việt Nam. Xe sử dụng hệ truyền động mild-hybrid và có cấu hình 7 chỗ. Một số trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc không dây, điều hòa tự động, camera 360 độ và cốp điện rảnh tay.