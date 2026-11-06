Loạt hit đình đám K-pop được làm mới trong đêm nhạc có Ryeowook (Super Junior) tại Hà Nội

Tối 5/11, chương trình SM Classics Live in Hanoi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam. Đêm nhạc thu hút sự quan tâm của khán giả khi toàn bộ khoảng 700 vé được bán hết ngay trong ngày mở bán 25/9.

Chương trình có sự kết hợp giữa SM Classics và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO). Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Yuwon, dàn nhạc trình diễn những bản phối giao hưởng từ các ca khúc K-pop quen thuộc. Hai nghệ sĩ khách mời là Ryeowook (Super Junior) và nghệ sĩ violin Jung Hyunjun cũng góp mặt trong đêm diễn.

Ryeowook (Super Junior) tại đêm nhạc.

Nghệ sĩ violin Jung Hyunjun.

Nhiều ca khúc nổi tiếng của SM Entertainment được làm mới qua phần hòa âm, phối khí dành cho dàn nhạc giao hưởng. Đáng chú ý, ca khúc Mama của EXO-K được chuyển soạn thành bản concerto dành cho violin và dàn nhạc, mang đến màu sắc khác biệt so với phiên bản gốc.

Bên cạnh các bản hit K-pop, chương trình còn giới thiệu những làn điệu dân ca truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam được chuyển soạn theo phong cách giao hưởng. Sự kết hợp này tạo nên điểm nhấn riêng cho đêm nhạc, đồng thời đưa âm nhạc truyền thống của hai quốc gia đến gần hơn với khán giả thông qua hình thức thể hiện mới.

Nhạc trưởng Kim Yuwon chỉ huy dàn nhạc VNSO.

Không chỉ có đêm biểu diễn chính, SM Classics Live in Hanoi còn tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên môn trước sự kiện. Ngày 2/11, chương trình When K-pop Meets Classical Music In Conversation giới thiệu quá trình chuyển soạn các tác phẩm K-pop sang phiên bản dành cho dàn nhạc giao hưởng. Các chuyên gia cũng chia sẻ về công việc sáng tạo và những câu chuyện phía sau quá trình sản xuất âm nhạc.

Ngày 3/11, K-pop Orchestration Masterclass được tổ chức với sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc Kim Yeong Sang. Tại đây, các học viên có cơ hội nhận xét, góp ý chuyên môn trực tiếp theo hình thức 1:1 đối với những tác phẩm phối khí của mình.

Các hoạt động giao lưu.

SM Classics Live in Hanoi nằm trong khuôn khổ Korea Season 2026, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong năm 2026, Korea Season được triển khai tại Việt Nam và Thái Lan với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tại Việt Nam, chương trình từng giới thiệu vở ballet đương đại GAT vào tháng 5, K-Live Festival [Band] vào tháng 10 cùng nhiều sự kiện khác.

Sau SM Classics Live in Hanoi, triển lãm nghệ thuật truyền thông Muôn loài quanh ta tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp tục mở cửa đến ngày 29/11, nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.