Loạt hàng quán ngập nước vẫn mở cửa, trở thành chỗ trú cho khách giữa thời tiết mưa lớn ở Hà Nội

Sáng nay (26/8), do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh thành miền Bắc xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tại Hà Nội, mưa kéo dài suốt đêm khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Thế nhưng, bất chấp thời tiết, trên nhiều tuyến phố, hàng quán vẫn mở cửa đón khách.

Hà Nội đang mưa lớn và ngập nặng nhưng nhiều hàng quán vẫn mở cửa dù rất vắng khách

Ghi nhận tại một số con đường quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, rất nhiều hàng ăn, quán nước vẫn hoạt động. Dù lượng khách thưa thớt trong những lúc mưa trút xuống nặng hạt, nước dâng cao, song nhân viên và chủ quán vẫn tất bật chuẩn bị đồ ăn, nguyên liệu, dọn dẹp bàn ghế hoặc khắc phục những chỗ bị ảnh hưởng bởi ngập.

Lác đác có vài vị khách - chủ yếu là người đi làm gặp đoạn ngập không qua được hoặc bị mắc mưa - tranh thủ ghé vào gọi bát phở, đĩa xôi, vừa ăn sáng vừa trú mưa.

Một số hàng quán trở thành điểm trú mưa cho khách, ăn nhanh và chờ cho bớt ngập

Một hàng bún vẫn mở dù nước ngập cả vào trong, khách rất hiếm, hầu như là hàng xóm xung quanh do vị trí này ngập sâu nhất con đường

Một số quán tranh thủ sửa sang, gia cố lại những vị trí bị mưa gây ảnh hưởng

Khách Tây tò mò ra xem khung cảnh phố xá ngập nước

Không chỉ riêng khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tại nhiều con phố khác ở Hà Nội, cảnh tượng cũng tương tự. Phố phường đều trong tình trạng mưa lớn, nước ngập ngang bánh xe, nhưng nhiều hàng quán vẫn mở bán như thường. Bàn ghế được bày dù dưới chân ngaoaj nước, chủ quán vẫn nhóm bếp, chuẩn bị đồ ăn. Một số người bán chia sẻ, đồ đã sơ chế từ sớm, nếu không mở cửa thì sẽ hỏng hết, vì vậy họ đành chờ mưa ngớt và nước rút dần.

Hàng quán vẫn mở dù nước ngập sâu