Loạt dự án “lạ” của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản: Chung cư 10 triệu đồng/m2, sau một thập kỷ căn hộ xuống cấp nhưng giá vẫn tăng gấp 3- 4 lần

Thời gian gần đây, ông Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất sau nhiều năm. Cụ thể, chiều ngày 20/8, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Sự kiện này được xem như đánh dấu sự trở lại của ông Lê Thanh Thản trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, Khu đô thị Mỹ Hưng không phải là dự án duy nhất gắn liền với tên tuổi của "đại gia điếu cày". Từ nhiều năm qua, ông đã nổi bật trên thị trường bất động sản nhờ việc triển khai các dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, nhiều dự án chung cư do doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản triển khai vào thời điểm mở bán có giá chỉ từ 10-15 triệu đồng/m2, có thể kể đến như: Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ hay Chung cư HH Linh Đàm…

Mỗi đợt mở bán, các dự án của ông Lê Thanh Thản đều tạo cơn sốt, song chất lượng công trình thường gây tranh cãi. Dù vậy, khó phủ nhận mô hình nhà giá rẻ của ông đã tác động mạnh mẽ, góp phần định hình thị trường bất động sản Hà Nội.

Khu đô thị Đại Thanh

Đầu tiên là dự án Khu đô thị Đại Thanh nằm tại huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội), đây là một trong những dự án chung cư thương mại giá rẻ đầu tiên có vị trí trong khu vực phát triển mới của thủ đô.

Khu đô thị gồm 6 tòa chung cư cao tầng và khu biệt thự liền kề, dự án do Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu (nay là Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản thành lập.

Năm 2012, dự án mở bán hàng nghìn căn hộ qua 3 đợt. Ở 2 đợt đầu, Đại Thanh nhanh chóng “hâm nóng” thị trường chung cư Hà Nội nhờ mức giá được xem là siêu rẻ, chỉ từ 13–15 triệu đồng/m2.

Tiếp đó, ở lần mở bán thứ 3 vào tháng 10/2012, dự án lại tiếp tục gây bất ngờ khi giá căn hộ được điều chỉnh xuống chỉ còn 10 triệu đồng/m2 - mức giá thậm chí còn thấp hơn cả các dự án nhà dành cho người thu nhập thấp tại thời điểm đó.

Đến nay, sau 13 năm mở bán, dữ liệu từ batdongsan.com cho thấy giá bán phổ biến tại dự án chung cư Đại Thanh đang ở mức 44,2 triệu đồng/m2, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chia sẻ trực tiếp của các môi giới tại dự án, căn hộ tại chung cư Đại Thanh hiện có hai loại. Một là căn hộ đã có sổ đỏ, với mức giá trung bình dao động 45–50 triệu đồng/m2; hai là căn hộ theo hợp đồng mua bán chưa có sổ, giá thấp hơn, khoảng 35–40 triệu đồng/m2, tùy theo nội thất.

Các môi giới tại đây cũng khẳng định, thanh khoản của dự án vẫn khá tốt, mức giá hiện tại đã tăng mạnh so với 1-2 năm trước.

Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ

Một dự án khác gắn với tên tuổi ông Thản là Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ tại quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội). Thời điểm mở bán nhiều năm trước, căn hộ tại đây chỉ được chào giá quanh mức 15 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát trên batdongsan.com, giá bán phổ biến đã lên tới 59,8 triệu đồng/m2, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo chia sẻ từ môi giới Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, căn hộ tại dự án cũng được chia thành hai loại. Đối với căn có sổ đỏ dao động khoảng 60 triệu đồng/m2, trong khi loại theo hợp đồng mua bán (chưa có sổ) thấp hơn, khoảng 45 triệu đồng/m2 tùy tình trạng nội thất.

Ví dụ, một căn hộ 54 m2, 2 phòng ngủ nếu có sổ đang được chào bán 3,4 tỷ đồng, cũng căn tương tự nhưng theo hợp đồng mua bán thì chỉ khoảng 2,4 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 1 tỷ đồng.

Khu tổ hợp HH Linh Đàm

Khi nhắc đến “đại gia điếu cày” không thể không nhắc đến Khu tổ hợp HH Linh Đàm tọa lạc tại quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội).

Khu tổ hợp HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà, cao từ 36 - 41 tầng (khoảng 20 căn hộ/tầng), được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm do Công ty tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Năm 2015, tổ hợp 12 tòa HH Linh Đàm từng gây sốt khi tung ra hàng nghìn căn hộ với giá chỉ từ 13,5–15,5 triệu đồng/m2. Sau gần 10 năm, giá trị các căn hộ tại đây đã thay đổi đáng kể.

Khảo sát trên batdongsan.com cho thấy, giá bán phổ biến của dự án hiện vào khoảng 43 triệu đồng/m2, tăng hơn 20% so với một năm trước.

Theo chia sẻ của môi giới dự án, các căn hộ tại HH Linh Đàm đều giao dịch dưới dạng hợp đồng mua bán, với mức giá trung bình 42–45 triệu đồng/m2. Thanh khoản được các môi giới đánh là khá tốt, tuy nhiên đà tăng giá đã chậm lại, chủ yếu nhích nhẹ thay vì bùng nổ như giai đoạn trước.















