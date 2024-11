Loạt dự án chung cư ở TP.HCM có dấu hiệu tái khởi động lại, giá dự kiến tăng cao gấp 2-3 lần so với mức giá đã mở bán trước đây

Theo báo cáo thị trường quý 3 từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM giảm mạnh trong quý 3/2024, chỉ có 125 căn hộ được mở mới, ghi nhận mức giảm 89% so với quý trước và ở mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nguồn cung thấp kỷ lục kéo theo lượng tiêu thụ cũng giảm 25% so với quý trước.

Việc thiếu hụt nguồn cung mới đã khiến người mua nhà và nhà đầu tư gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Sự hạn chế về các sự lựa chọn đã khiến người mua nhà và nhà đầu tư chỉ có thể tập trung vào một số dự án lớn còn quỹ căn dồi dào như Vinhomes Grand Park, dẫn đến tình trạng lượng tiêu thụ tập trung vào khu Đông.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và các dự án trung cấp ngày càng trở nên khan hiếm đã thúc đẩy giá bán trung bình của toàn thị trường tiếp tục tăng, đạt 80,2 triệu/m2, tăng 5% so với quý trước.

Sau khi các bộ Luật Bất động sản sửa đổi được bắt đầu áp dụng từ tháng 8/2024, các dự án cũ đã được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý và đã bắt đầu triển khai kế hoạch bán hàng của mình trong quý 3 - quý 4/2024. Điều này cho thấy những chuyển biến tích cực mà những bộ Luật sửa đổi mang lại cho thị trường bất động sản TP.HCM.

Sau sự mở bán thành công của dự án Eaton Park, thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới tại khu Đông. Các dự án cũ tạm ngừng triển khai trước đây đã có dấu hiệu tái khởi động lại và đều có mức giá dự kiến tăng cao gấp 2-3 lần so với mức giá đã mở bán trước đây.

OneHousing dự báo nguồn cung mới tại TP.HCM trong năm 2025 sẽ có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2024, khoảng 12.000 căn. Tuy nhiên, các dự án mở mới chủ yếu vẫn ở phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án có kế hoạch ra hàng thời gian tới đều trên 100 triệu đồng/m2.

Với việc các dự án đang trong giai đoạn booking chuẩn bị chính thức mở bán trong quý 4/2024, thị trường cao tầng TP.HCM dự kiến sẽ có những thay đổi tích cực. Dựa trên số lượng booking đã ghi nhận, thị trường kỳ vọng lượng tiêu thụ sẽ bắt đầu phục hồi và đạt mức tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2024.