Loạt doanh nghiệp Nhà nước "dưới trướng" Bộ Tài chính đang kinh doanh thế nào?

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Theo báo cáo sơ bộ, các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu đã có những phục hồi và thích ứng tích cực trong nửa đầu năm 2025. Nhiều chỉ tiêu sản lượng chủ yếu ước đạt khoảng 50 - 60% kế hoạch năm, trong đó một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng từ 5 - 15% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt tổng doanh thu hợp nhất khoảng 1,07 triệu tỷ đồng , hoàn thành 50,3% kế hoạch năm và tương đương 100,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 82.100 tỷ đồng , đạt 60,9% kế hoạch, tương đương 93,1% cùng kỳ. Số nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 102.700 tỷ đồng, bằng 54,6% kế hoạch năm và 96,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính của công ty mẹ ước đạt 662.000 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch, giữ ổn định so với cùng kỳ (100,07%). Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tăng đột biến, đạt 40.900 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ (231,9%). Số nộp ngân sách của Công ty mẹ ước đạt 35.900 tỷ đồng, đạt 59,3% kế hoạch, tương đương 80,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, riêng Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có tổng doanh thu ước đạt 510.000 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất ước đạt 310.000 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 66.500 tỷ đồng. Kết quả của Petrovietnam chiếm 48% tổng doanh thu và 64,8% nộp ngân sách Nhà nước toàn khối DNNN thuộc Bộ Tài chính.

Nhìn chung, tất cả các lĩnh vực đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrovietnam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có tổng sản lượng ước đạt khoảng 178 tỷ kWh. Trong đó, EVN chiếm khoảng 88%, Petrovietnam chiếm khoảng 9% tổng sản lượng, TKV chiếm khoảng 3% tổng sản lượng.

Trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, Petrovietnam cơ bản đều bám sát được kế hoạch năm 2025. Sản xuất xăng dầu của Petrovietnam 6 tháng đạt 3,87 triệu tấn (tăng 27% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, về tiêu thụ xăng dầu, 6 tháng đầu năm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xuất bán toàn Tập đoàn ước đạt 8,7 triệu m3/ tấn (tăng 11,5% so với cùng kỳ).

Đối với lĩnh vực than, khoáng sản, sản xuất than sạch, alumin, đồng tấm... của TKV cơ bản đều tăng so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch năm 2025.

Về vận tải đường hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 12,6% triệu lượt khách (tăng 13% so với cùng kỳ) và 165.000 tấn hàng hóa (tăng 15% so với cùng kỳ); các cảng hàng không, sân bay đạt khoảng 60 triệu lượt khách, 817.000 tấn hàng hóa (tăng 12% so với cùng kỳ).

Vận tải đường bộ, đạt khoảng 36,6 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ. Vận tải biển và đường sắt bằng và tăng so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch năm 2025.

Về sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp sản lượng cũng cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch năm 2025.

Về viễn thông, sản lượng DATA 6 tháng đạt 1,35 tỷ GB, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay phấn đấu đạt từ 8,3 - 8,5%, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu chính phải tiếp tục rà soát với tinh thần nỗ lực, cố gắng đạt các mục tiêu cao nhất về tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận, từ đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.