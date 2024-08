Loạt doanh nghiệp cạnh tranh thực hiện 2 dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Hà Nội

Dự án Khu đô thị mới C3-1

Dự án Khu đô thị mới C3-1 có tổng diện tích đất nghiên cứu theo quy hoạch hơn 27 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.463 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 204 tỷ đồng). Quy mô dân số gần 7000 người.

Hiện trạng khu đất chủ yếu đất nông nghiệp trồng lúa, trồng màu, đất kênh mương tưới tiêu, đất do UBND xã Đại Áng quản lý và một phần đất ở (không bao gồm phần diện tích đường theo quy hoạch và diện tích đất trường học hiện hữu).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất; thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai ). Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2029.

Ảnh minh họa

Dự án Khu đô thị mới C3-1 có 3 nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện. Liên danh thứ nhất là Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư - CTCP Venereus (liên danh Vinaconex - Venereus). Thứ 2 là liên danh CTCP Đầu tư Mai Linh - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (liên danh Mai Linh - Linh Sơn). Nhà đầu tư thứ ba là CTCP Đầu tư Phát triển Nhà An Đức.

Liên danh thứ nhất, công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư do Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thành lập vào cuối năm 2017 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tháng 7/2021, doanh nghiệp tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng.

CTCP Venereus được thành lập vào tháng 8/2023 tại Hà Nội với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Xuân Hiếu (80%), Vũ Ngọc Thái (10%), Lê Mạnh Sơn (10%).

Ở liên danh thứ hai, CTCP Đầu tư Mai Linh là một doanh nghiệp khá quen mặt tại Hà Nội. Doanh nghiệp này thành lập năm 2006 là chủ đầu tư dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A tại Phường Mễ Trì, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Nổi bật trong dự án này phải kể đến hai tòa chung cư The Matrix One do MIK Group là đơn vị phát triển. Hiện tại người đại diện pháp luật của công ty này là Nguyễn Đình Thịnh, Thạch Tuấn Dũng và Hoàng Cao Minh Đức.

Còn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 450 tỷ đồng, gồm hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hương. Tháng 6/2024, doanh nghiệp tăng vốn lên 3.488 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Cao Minh Đức.

Nhà đầu tư thứ ba, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà An Đức cũng mới được thành lập vào tháng 11/2023 tại Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Sudico Miền Nam (99,9%), Hoàng Minh Kháng (0,05%), Đỗ Mạnh Tùng (0,05%). Tháng 8/2024, doanh nghiệp tăng vốn lên 750 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Liên Ninh

Theo đó, dự án Khu đô thị mới Liên Ninh thu hút được 4 nhà đầu tư quan tâm. Cụ thể là CTCP Tổng Công ty Tecco Miền Nam; CTCP Hateco Thăng Long; CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và CTCP Việt Hưng TTC Hà Nội.

Dự án KĐT mới Liên Ninh có quy mô 30 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.866 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 250 tỷ đồng).

Khu đất thực hiện dự án có nguồn gốc chủ yếu là đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, đất mương nội đồng và đất nghĩa trang do UBND xã Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp quản lý.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất; thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai). Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 - 2028.

Trong 4 nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án KĐT mới Liên Ninh thì CTCP Việt Hưng TTC Hà Nội là doanh nghiệp ghi nhận được ít thông tin nhất. CTCP Việt Hưng TTC Hà Nội được thành lập năm 2018, đại diện pháp luật hiện nay là ông Trần Đăng Dũng.

CTCP Tổng công ty Tecco Miền Nam được thành lập ngày 25/12/2007, là công ty trực thuộc Tecco Group, do ông Bùi Văn Quyền làm đại diện. Trụ sở chính của Công ty Tecco Miền Nam đặt tại 65 Linh Đông, phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TP HCM).

CTCP Hateco Thăng Long là thành viên thuộc Hateco Group. Doanh nghiệp thành lập năm 2016 do ông Trần Văn Kỳ làm đại diện. Hateco Thăng Long được biết đến là chủ đầu tư dự án Hateco Laroma. Đây cũng là dự án đầu tiên Hateco Thăng Long triển khai và phát triển.

CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, được thành lập tháng 2/2021 với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, là thành viên thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty hiện nay là ông Đặng Thành Tâm. Hiện doanh nghiệp này đang đầu tư một số dự án cụm công nghiệp như Cụm công nghiệp Kim Động, Cụm công nghiệp Chính Nghĩa, Cụm công nghiệp Đặng Lễ.