Loạt đại gia Việt vướng vòng lao lý năm 2022

Vụ thao túng giá chứng khoán

Ngày 29-3-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT FLC) với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ông Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh thêm các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Tiếp đó, ngày 25-8-2022, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế (cùng em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung. Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết và các bị can được thực hiện từ đầu tháng 12-2021 đến phiên giao dịch ngày 10-1-2022. Riêng trong phiên 10-1, ông Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.

Thủ đoạn của bị can Quyết khá tinh vi, chỉ đạo cùng lúc nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên mức cao để thu hút nhà đầu tư, rồi bán chui cổ phiếu đã mua rẻ trước đó, hưởng lợi bất chính. Cụ thể, từ ngày 1-12-2021, giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu liên tục tăng mạnh do nhóm của ông Quyết tạo cung cầu ảo, lên mức cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 64%).

Sau đó, ông Quyết chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu mà không công bố trước, tổng số đã khớp lệnh là 74,8 triệu cổ phiếu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ việc bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, trong đó ông Quyết hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng.

Vụ án Tân Hoàng Minh

Ngày 5-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt ) và các bị can có liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (bìa trái ngoài cùng) và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Bước đầu, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm Công ty Ngôi Sao Việt , Công ty Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm đã huy động tiền trái quy định của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Vụ án Vạn Thịnh Phát

Đầu tháng 10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor), Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt , nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).



Cơ quan điều tra xác định, bà Trương Mỹ Lan và các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của nhà đầu tư trong thời gian năm 2018 - 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Tối ngày 24-3, bà Nguyễn Phương Hằng Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đến đầu tháng 12-2022, 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà nhân viên Công ty CP Đại Nam và Huỳnh Công Tân Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam để điều tra cùng về hành vi nêu trên.

Bị can Nguyễn Phương Hằng thời điểm lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Trong đó, gia đình bà Hằng có những khối tài sản hàng ngàn tỉ đồng như Khu Du lịch Đại Nam, chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Sóng Thần 1, 2 và 3 với quy mô tầm cỡ.

Vụ án AIC

Những ngày đầu năm 2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) 14 năm tù về tội Đưa hối lộ và 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 30 năm tù. Trong vụ án này, Trong đó, hai lãnh đạo cao cấp của tỉnh Đồng Nai là cựub í thư Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái đã phải nhận mức án lần lượt là 11 năm tù và 9 năm tù về tội Nhận hối lộ. 33 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 30 tháng tù treo đến 25 năm tù.

8 người trong vụ AIC đang bỏ trốn bị cơ quan tố tụng truy nã. Ảnh: Bộ Công an

Bản án xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, muốn trúng thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai nên gặp, nhờ bị cáo Trần Đình Thành, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giúp đỡ. Thông qua ông Thành, bị cáo Nhàn và người trong AIC tiếp xúc với các lãnh đạo khác gồm Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế; Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Được nhóm trên "tạo điều kiện", Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại 152 tỉ đồng. Sau đó, Nhàn đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ các bị cáo Thành, Thái mỗi người 14,5 tỉ đồng; Vũ 14,8 tỉ đồng.