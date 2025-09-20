Loạt CUV cỡ C đang giảm giá hàng chục triệu đồng: Nhiều nhất 55 triệu đồng, đủ Hàn Nhật Mỹ

Tháng 9/2025, nhiều mẫu xe phân khúc CUV cỡ C đang được các hãng xe áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá tiền mặt, đưa giá xe xuống mức dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.
Mẫu xe đang được giảm giá nhiều nhất là Hyundai Tucson với con số lên tới 55 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của Tucson Tiêu chuẩn chỉ còn 714 triệu đồng. Tháng vừa qua, đây là cái tên ghi nhận doanh số tốt nhất của Hyundai với 618 chiếc được giao.
Trong khi đó, Ford Territory là mẫu xe được giảm giá ít nhất khi các đại lý chỉ khuyến mãi 20 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, giá thực tế bản Trend chỉ còn 742 triệu đồng, bản Titanium chỉ còn 820 triệu đồng, bản Titanium X chỉ còn 876 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe mới nhất khi vừa ra mắt thị trường vào ngày 15/8.
Cuối cùng, Mazda CX-5 được giảm giá 40 triệu đồng. Nhờ đó, mức giá để sở hữu mẫu xe này chỉ còn 709 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc. Thực tế cho thấy, CX-5 nhờ giá bán tốt luôn là mẫu CUV cỡ C bán nhiều nhất trong một thời gian dài và luôn áp đảo các đối thủ của mình. Tổng kết doanh số tháng 8/2025, mẫu xe này ghi nhận 1.025 chiếc bán ra, đứng thứ 8 toàn thị trường.
Đáng chú ý, cả 3 mẫu xe Ford Territory, Hyundai Tucson và Mazda CX-5 đều lọt vào top 5 đề cử cho hạng mục Xe gia đình của năm hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng tại giải thưởng Car Choice Awards 2025.
Tính đến 7h sáng ngày 20/9, Ford Territory vẫn đang dẫn đầu về số lượt bình chọn với 11.557 lượt. Đứng vị trí thứ 2 là Mazda CX-5 với 10.504 lượt. Trong khi đó, Hyundai Tucson đang tỏ ra lép vế khi chỉ đứng thứ 5 về số lượng bình chọn với 7.798 lượt.
Theo kế hoạch, chương trình bình chọn các hạng mục tại giải thưởng Car Choice Awards 2025 sẽ kết thúc vào ngày mai (21/9). Những người quan tâm có thể bình chọn cho mẫu xe mà mình yêu thích tại website betterchoice.vn.
Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.