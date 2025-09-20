Loạt CUV cỡ C đang giảm giá hàng chục triệu đồng: Nhiều nhất 55 triệu đồng, đủ Hàn Nhật Mỹ

Tháng 9/2025, nhiều mẫu xe phân khúc CUV cỡ C đang được các hãng xe áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá tiền mặt, đưa giá xe xuống mức dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.

Mẫu xe đang được giảm giá nhiều nhất là Hyundai Tucson với con số lên tới 55 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của Tucson Tiêu chuẩn chỉ còn 714 triệu đồng. Tháng vừa qua, đây là cái tên ghi nhận doanh số tốt nhất của Hyundai với 618 chiếc được giao.

Hyundai Tucson đang được giảm giá tối đa 55 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Ford Territory là mẫu xe được giảm giá ít nhất khi các đại lý chỉ khuyến mãi 20 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, giá thực tế bản Trend chỉ còn 742 triệu đồng, bản Titanium chỉ còn 820 triệu đồng, bản Titanium X chỉ còn 876 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe mới nhất khi vừa ra mắt thị trường vào ngày 15/8.

3 phiên bản Territory được giảm 20 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cuối cùng, Mazda CX-5 được giảm giá 40 triệu đồng. Nhờ đó, mức giá để sở hữu mẫu xe này chỉ còn 709 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc. Thực tế cho thấy, CX-5 nhờ giá bán tốt luôn là mẫu CUV cỡ C bán nhiều nhất trong một thời gian dài và luôn áp đảo các đối thủ của mình. Tổng kết doanh số tháng 8/2025, mẫu xe này ghi nhận 1.025 chiếc bán ra, đứng thứ 8 toàn thị trường.

Mazda CX-5 vẫn có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, cả 3 mẫu xe Ford Territory, Hyundai Tucson và Mazda CX-5 đều lọt vào top 5 đề cử cho hạng mục Xe gia đình của năm hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng tại giải thưởng Car Choice Awards 2025.

Tính đến 7h sáng ngày 20/9, Ford Territory vẫn đang dẫn đầu về số lượt bình chọn với 11.557 lượt. Đứng vị trí thứ 2 là Mazda CX-5 với 10.504 lượt. Trong khi đó, Hyundai Tucson đang tỏ ra lép vế khi chỉ đứng thứ 5 về số lượng bình chọn với 7.798 lượt.

Top 5 xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng có sự góp mặt của cả 3 mẫu xe gồm Ford Territory, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Theo kế hoạch, chương trình bình chọn các hạng mục tại giải thưởng Car Choice Awards 2025 sẽ kết thúc vào ngày mai (21/9). Những người quan tâm có thể bình chọn cho mẫu xe mà mình yêu thích tại website betterchoice.vn.