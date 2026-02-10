Loạt cửa hàng mặt đường Nguyễn Tuân chật vật trước Tết: Bắc thang mới có thể đi vào!

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, nhưng tuyến đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn trong tình trạng thi công dang dở, ngổn ngang vật liệu và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực

Công trình ngổn ngang khiến việc đi lại của người dân thêm vất vả, đặc biệt là vào những ngày mưa rét

Không ít đoạn đào xới thiếu rào chắn, biển cảnh báo sơ sài

Phần đường bị đào bới ngay sát cửa nhà dân, hàng quán khiến nhiều người chỉ có thể bắc thang để di chuyển từ ngoài đường vào

Những chiếc thang cá nhân xuất hiện dọc khắp con đường

Các loại cây cảnh trang trí Tết đã bắt đầu được bày bán nhưng để mua cũng là một điều khá khó khăn

Theo phản ánh, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được triển khai từ đầu năm 2025, song quá trình thi công diễn ra không đồng bộ

Tình trạng này khiến hoạt động kinh doanh trên tuyến đường bị ảnh hưởng

Một chủ cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Tuân chia sẻ, từ khi tuyến đường thi công, do mặt đường bẩn và phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, lượng khách của cửa hàng có giảm sút so với trước đây

Nhiều cửa hàng hàng kinh doanh bị các tấm bê tông, vật liệu xây dựng “án ngữ” ngay trước cửa

Một cửa hàng bán cá Ông Công Ông Táo dựng tấm biển quảng cáo viết tạm của mình trên đống ngổn ngang

“Tết chỉ còn một tuần nữa mà khách đến ít do đường ngổn ngang, cũng lo lắm nhưng không biết làm sao” - một chủ cửa hàng khác cho biết

Không chỉ các hộ kinh doanh, người đi đường cũng chịu nhiều phiền toái. Bạn Thu, sinh viên một trường đại học trên địa bàn, cho biết việc ngày nào cũng phải đi qua đường Nguyễn Tuân là một sự khó khăn

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân phê duyệt từ năm 2018. Công trình có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, trong đó lòng đường rộng 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3m.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại. Sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động và đối thoại, đến tháng 11/2024, phần lớn các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, tiến độ thi công vẫn chậm.