Loạt couple ở thảm đỏ WeChoice Awards: Diệu Nhi - Anh Tú dính như keo, 1 cặp đôi nghi sắp cưới tình tứ

Vào tối 7/2, đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ là đêm tôn vinh những cá nhân và dự án nổi bật, sự kiện còn quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt, biến thảm đỏ thành một “bữa tiệc visual” rực rỡ và đầy cảm xúc. Với dresscode là Trang phục đến từ thương hiệu Việt Nam, dàn nghệ sĩ vô cùng sáng tạo, ai cũng để lại màu sắc riêng biệt và ấn tượng.
Đặc biệt, thảm đỏ WeChoice Awards 2025 còn khiến khán giả “tan chảy” trước loạt khoảnh khắc sánh đôi của các cặp đôi nổi tiếng như Anh Tú – Diệu Nhi, Lương Thế Thành – Thúy Diễm, Yuna Vũ – Mạnh Kiên. Trong đó, Yuna Vũ và Mạnh Kiên tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai xuất hiện bên nhau. Trước đó, cặp đôi này vướng nghi vấn đã bí mật chụp ảnh cưới, rục rịch chuẩn bị về chung một nhà sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Đảo Thiên Đường.
Anh Tú - Diệu Nhi tay trong tay tình tứ bước trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025.
Yuna Vũ cười tươi khoác tay Mạnh Kiên, thoải mái vẫy tay chào ống kính máy quay.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.