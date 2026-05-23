Loạt clip nấu ăn lúc 5h30 sáng của mẹ 2 con ở Quảng Trị hút hàng triệu lượt xem vì quá thực tế: Chi tiêu tiền chợ kiểu gì mà cả nhà 4 người vẫn sống thoải mái?

Trên Facebook cá nhân có hơn 30.000 người theo dõi, chị Nguyễn Lan Anh - thường được biết đến với tên gọi "mẹ Ken Sam" - đều đặn đăng tải series "5:30 AM - Nấu đồ ăn sáng cho bạn tiểu học và mầm non". Đến nay đã gần 100 clip, nhưng sức hút của những bữa sáng giản dị ấy vẫn chưa hạ nhiệt.

Từ căn bếp nhỏ của gia đình 4 người, những video chuẩn bị bữa ăn cho chồng con không chỉ thu hút bởi hình ảnh những em bé ăn ngon miệng hay người mẹ chăm chỉ vào bếp mỗi ngày, mà còn bởi lối sống gọn gàng, biết cân đối chi tiêu và chăm sóc gia đình từ những điều vừa sức, thực tế.

Trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ ngày càng quan tâm đến việc tự nấu ăn, đi chợ có kế hoạch và xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, loạt clip của mẹ Ken Sam dần trở thành nội dung được nhiều phụ nữ yêu thích và học theo trên mạng xã hội.

Tối ưu thời gian trong bếp: Cách nhiều phụ nữ trẻ giảm áp lực chi tiêu và cân bằng cuộc sống

Gia đình Lan Anh hiện sống tại Đồng Hới, có hai con nhỏ: Một bé học tiểu học và một bé học mầm non. Nhìn vào cách mẹ Ken Sam quán xuyến gian bếp khi chồng đi làm xa, có thể thấy rõ một xu hướng đang được rất nhiều phụ nữ trẻ hiện nay theo đuổi: Hiệu quả, an toàn và giảm thiểu hao phí. Với gia đình 4 thành viên, việc đi chợ không còn là câu chuyện "ngẫu hứng" mỗi ngày, cũng chẳng phải kiểu "thắt lưng buộc bụng" kham khổ, mà được nâng cấp thành một quy trình có kế hoạch.

Mẹ Ken chọn cách mua thực phẩm dùng trong 3 - 4 ngày, kết hợp nguồn thịt sạch từ quê gửi lên để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tối ưu chi phí trung gian. Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng thông minh của người nội trợ hiện đại còn thể hiện ở việc đầu tư vào các công cụ hỗ trợ chất lượng cao. Thay vì sử dụng túi nilon dùng một lần, mẹ Ken phân chia đồ ăn theo từng bữa trong các hộp đựng chuyên dụng có nắp đậy kín, an toàn cho máy rửa bát và lò vi sóng, thuận tiện sắp xếp trong tủ lạnh...

Nhiều người e ngại việc gọt sẵn rau củ sẽ nhanh hư, nhưng với tần suất nấu đều đặn ngày 3 bữa, việc sơ chế trước cho 1 - 2 ngày chính là cách mẹ Ken "mua" thêm thời gian cho bản thân. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy: Tiêu dùng thông minh không phải tạo áp lực trở thành một người nội trợ hoàn hảo, mà là biết đầu tư đúng chỗ vào những sản phẩm gia dụng an toàn để giải phóng sức lao động và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Sự quan tâm dành cho loạt clip của mẹ Ken Sam cũng phản ánh một xu hướng tiêu dùng đáng chú ý vài năm gần đây: Nhiều gia đình trẻ đang quay lại với bữa ăn tự nấu, đặc biệt là chuẩn bị bữa sáng hoặc bữa trưa bán trú cho con nhỏ.

Nếu trước đây đồ ăn nhanh, hàng quán tiện lợi được xem là giải pháp tiết kiệm thời gian thì hiện nay, không ít phụ nữ chọn cân bằng theo hướng khác: Chủ động chuẩn bị thực phẩm, sơ chế từ sớm và xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng nhưng không quá cầu kỳ.

Đây cũng là kiểu chi tiêu được nhiều gia đình trẻ lựa chọn trong bối cảnh giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng: Ưu tiên nấu ăn tại nhà, mua thực phẩm có kế hoạch, hạn chế lãng phí và tận dụng tối đa nguyên liệu sẵn có.

Xu hướng "nấu ăn tại nhà" trở lại trong nhiều gia đình trẻ

Mỗi ngày của mẹ Ken bắt đầu từ khoảng 5:30 sáng chuẩn bị đồ ăn cho con. Có hôm là súp gà tận dụng đồ còn trong tủ lạnh, hôm khác là cháo bồ câu ăn kèm sữa bí đỏ, bánh mì phô mai với xúc xích hay pizza tự làm cùng sữa hạt. Các món ăn không quá cầu kỳ nhưng được thay đổi liên tục để hợp khẩu vị trẻ nhỏ.

Điều khiến nhiều người chú ý là cách mẹ Ken duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn suốt thời gian dài. Trong nhiều video, người mẹ trẻ thường viết ngắn gọn: " Dù có mệt mỏi hay vui vẻ, mỗi ngày của mẹ cháu đều bắt đầu vào 5:30 mỗi sáng ", hay " Nhìn các con ăn ngon là năng lượng tích cực nhất mỗi ngày của mẹ ". Thậm chị có hôm chị đùa: " Sáng nay mẹ mệt nên ăn tạm tạm vậy thôi các con nha ", nhưng "tạm tạm" mà mẹ chuẩn bị cho hai anh em chính là pizza homemade cùng sữa hạt đậu xanh, hạt điều khiến nhiều người bật cười thích thú.

Bên dưới các clip, nhiều bình luận để lại sự đồng cảm. Có người kể từng lười nấu ăn sáng nhưng sau khi xem video đã bắt đầu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con. Một tài khoản chia sẻ: " Xem clip của mom trong thời gian dưỡng bệnh mà tui có động lực nấu ăn sáng tại nhà cho con ". Có người gọi chị Lan Anh là " người mẹ quốc dân ", người khác hài hước bình luận: " Đảm đang số 2 không ai số 1 luôn chị ". Tài khoản tên Anna Anh chia sẻ: " Mình cũng vậy, hôm nào cũng dậy nấu cho con. Nhà có 3 bạn, 1 bạn tiểu học, 2 bạn mầm non nhưng mình nấu không được khéo như bạn ".

Nhiều chị em yêu thích loạt vlog của mẹ Ken Sam không phải những bữa ăn cầu kỳ hay giá cả chợ búa, đồ ăn tươi ngon..., mà ở cảm giác gần gũi và chân thật. Khi có phụ huynh than rằng đã rất kỳ công nấu nướng nhưng con vẫn không chịu ăn, chị Lan Anh trả lời giản dị: " Mấy bạn nhỏ phải hợp tác mẹ mới có động lực để nấu ". Chính những lời trò chuyện thân tình ấy khiến loạt clip của mẹ Ken Sam không còn là video nấu ăn đơn thuần, mà giống như một "góc tâm sự" quen thuộc của nhiều phụ nữ đang cùng nhau học cách chăm sóc gia đình tốt hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, một đoạn trả lời bình luận của chị Lan Anh được nhiều người chia sẻ lại vì chạm đúng tâm lý của các gia đình trẻ hiện nay. Khi có người hỏi vì sao cố gắng nấu ăn sáng ở nhà thay vì mua ngoài cho nhanh, mẹ Ken chia sẻ: " Nghĩ chỉ là một bữa ăn sáng nhưng nhận lại được nhiều điều hơn. Bình thường ăn ngoài mẹ con hối hả, nạt nhau. Đến lúc ăn ở nhà ai cũng dậy sớm hơn một chút rồi còn có thêm thời gian trò chuyện vui đùa cùng các con ". Trong nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, nhiều phụ huynh xem đó là "giá trị cộng thêm" mà tiền bạc khó mua được: Khoảng thời gian cả nhà quây quần bên nhau trước khi bắt đầu ngày mới.

Trong lúc mạng xã hội ngập tràn những nội dung hào nhoáng, các clip bếp núc lúc 5h30 sáng của mẹ Ken Sam lại thu hút bởi cảm giác đời thường và dễ áp dụng. Không ít người xem thừa nhận họ không cố "nấu đẹp như trên mạng", nhưng học được cách dậy sớm hơn một chút, chuẩn bị bữa sáng đơn giản và dành thêm thời gian cho gia đình.

Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, nhiều người nhận ra hạnh phúc gia đình đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc biết cân đối chi tiêu, chủ động chăm sóc sức khỏe cho người thân và giữ gìn sự bình yên trong chính căn bếp nhỏ của mình.

(Ảnh trong bài: @nguyen.lananh.188478)