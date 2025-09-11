Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở bán

Điểm chung của các dự án này là đều nằm trong khu vực nội đô, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm. Các dự án mới ra mắt hầu hết rơi vào phân khúc trung và cao cấp với giá trên 100 triệu đồng/m2 và dự án mới dưới 60 triệu đồng/m2 đã gần như vắng bóng. Điều này khiến những căn hộ cũ cũng tăng theo.