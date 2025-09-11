Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở bán
Văn Đoan |
Năm 2014, giá căn hộ rộng 100m2 tại tòa nhà Diamond Flower Tower khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó một chiếc sedan hạng D mới có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Đến nay, căn hộ đã tăng gần 3 lần lên 8 đến 10 tỷ đồng, còn chiếc xe cũng mất giá 3 lần, chỉ còn 400–500 triệu đồng.
