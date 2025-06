Loạt chủ xe Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Bắc Giang, từ ngày 13/6 đến 19/6, qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 20 trường hợp xe mang biển Hà Nội vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách cụ thể như sau:

13 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ mang biển Hà Nội: 29A-752.43; 30H-212.41; 30E-102.63; 30A-957.35; 29H-609.68; 29A-746.29; 29H-363.40; 30M-565.98; 30K-6146; 29A-503.82; 30A-262.16; 29C-173.58; 29A-252.67

7 trường hợp xe mang biển Hà Nội rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ: 30A-053.63; 30A-796.97; 30H-922.68; 29A-204.64; 29A-387.06; 29A-341.97; 30G-600.30

Công an tỉnh Bắc Giang lưu ý, khi đến xử lý phạt "nguội", người vi phạm điều khiển xe ô tô cần chuẩn bị: Thông báo vi phạm của cơ quan Công an, Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Người vi phạm điều khiển xe mô tô cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Thông báo vi phạm của cơ quan Công an, Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Tại Thanh Hóa, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh với 208 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ.

Trong tổng số 208 trường hợp được công bố, xuất hiện nhiều xe vi phạm mang biển kiểm soát Hà Nội, cụ thể:

Vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, bao gồm các xe mang biển số: 30G-975.79; 29H-482.24

Vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10, bao gồm xe mang biển số: 29D-035.13

Vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47 và 47B, bao gồm các xe mang biển số: 29E-115.03; 30H-0632; 29C-145.97; 30A-447.22; 30E-015.24; 30K-070.58; 30L-437.67; 29LD057.30; 30F-079.26; 30G-121.13; 30L-407.70; 29K-184.09; 30G-806.19; 29A-304.96; 30G-814.45; 30L-420.75; 29D-570.12; 29K-048.43; 30G-945.57; 30H-597.58

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục Cảnh sát giao thông.

Người dân cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

An Nhiên